Verbod op verkoop alcohol in avondwinkels Gelderland-Midden

De avondwinkels hoeven niet te sluiten, maar mogen vanaf 22.00 uur ’s avonds geen licht-alcoholische dranken, bier en wijn meer verkopen. Marcouch kiest voor die maatregel, omdat er het afgelopen weekeinde bij nachtwinkels in zijn stad lange rijen ontstonden na de verplichte sluiting van de horeca om 22.00 uur ’s avonds. Utrecht maakte maandag bekend dat supermarkten en nachtwinkels in die stad op donderdag, vrijdag en zaterdag om 22.00 uur zullen sluiten om drankverkoop tegen te gaan.

Arnhem telt vier avondwinkels die ’s nachts drank verkopen. De veiligheidsregio inventariseert nu of er elders in het gebied ook dergelijke winkels zijn. Marcouch wil de aanscherping van de regels vrijdag opnemen in de noodverordening, zodat er in de hele regio ’s nachts voorlopig geen drank meer te koop is.