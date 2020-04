Oppositie: meer openheid rond corona-adviezen

„Zeer kwalijk”, vindt PVV-leider Wilders het gebrek aan openheid over hoe de OMT-adviezen tot stand komen. „Niet alleen de wetenschap maar ook de Kamer moet de adviezen van het OMT en de beslissingen van het kabinet kunnen verifiëren, controleren en waar nodig corrigeren.”

Het OMT, dat bestaat uit medische experts, adviseert tijdens de crisis het kabinet elke week over hoe om te gaan met de corona-maatregelen. Het uiteindelijke advies wordt openbaar gemaakt, maar de discussies en gegevens waarop de adviezen worden gebaseerd niet. Dat schuurt, omdat het kabinet het OMT-advies als leidraad beschouwt voor de maatregelen die worden genomen. De wetenschappers zelf voelen inmiddels ook ongemak bij de prominente rol die zij toe krijgen gedicht.

’Meer expertise inroepen’

De oppositie vraagt om meer openheid rond de adviezen van het OMT. Een motie van PvdA-fractieleider Asscher daarover werd afgelopen week weggestemd door de coalitie. „Het is belangrijk dat er meer openheid komt over het afwegingskader en de adviezen die het kabinet en OMT gebruiken”, zegt Asscher. Hij zegt het voorstel binnenkort opnieuw in stemming te willen brengen.

De SP wil ook meer transparantie. „Het zou zeker goed zijn als duidelijker wordt op welk onderzoek het OMT zich baseert”, zegt het socialistische Kamerlid Hijink. Ook GroenLinks-fractieleider Klaver sluit zich daarbij aan: „Het kabinet moet twee dingen beter doen: ten eerste meer expertise inroepen en ten tweede transparanter zijn over de onderliggende adviezen.”

Exit-strategie

De hele Kamer riep premier Rutte vorige week al op om breder advies in te winnen dan alleen bij medici, zeker bij het uitdenken van een exit-strategie. Dat moet dan een zogenoemd Impact Management Team worden, waarin experts op het gebied van bijvoorbeeld economie en gedragspsychologie samenkomen. Rutte zei zo’n team niet gelijk te willen stellen aan het OMT, maar is wel bereid om op meer gebieden advies in te gaan winnen.