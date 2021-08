’Directeur van circuit van Spa-Francorchamps omgebracht door partner’

Volgens de Waalse pers zou zich in de nacht van zaterdag op zondag een drama hebben afgespeeld in Gouvy, een gemeente in de provincie Luxemburg. Nathalie Maillet en haar minnares, een Brusselse advocate, zouden met een vuurwapen zijn omgebracht door haar partner Franz Dubois, die vervolgens zijn eigen leven zou hebben beëindigd. Ook Dubois is een bekende naam in de autosport.

„Ik ben rond 02.30 uur ingelicht door de politie dat er een dubbele moord heeft plaatsgevonden, gevolgd door een zelfmoord, in een huis in de Rue de Houffalize”, bevestigt Véronique Léonard, de burgemeester van Gouvy, aan het Belgische DH Les Sports.

Nathalie Maillet is een Franse architect die sinds vijf jaar aan het hoofd van het circuit stond.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.