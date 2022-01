Al zeker 230 arrestaties na gewelddadig coronaprotest Brussel: ’Beelden hallucinant’

De coronabetoging in Brussel, waaraan ruim 50.000 mensen uit heel Europa deelnamen, liep zondag naar het einde toe zwaar uit de hand. Enkele honderden relschoppers brachten heel wat vernielingen aan en richtten zich ook tegen de aanwezige politiemacht. Op videobeelden is onder meer te zien hoe agenten werden bekogeld met stenen, vuilniscontainers en ijzeren hekken.

Zondagavond werd gemeld dat er 70 relschoppers werden opgepakt, intussen is dat aantal opgelopen naar ruim 230. „Het gaat om heel uiteenlopende mensen”, aldus Verlinden. „Er zijn mensen bij banden hebben met extreemrechts, met extreemlinks, er waren er zelfs bij die speciaal vanuit het buitenland naar Brussel waren gekomen… Ondertussen gaat het onderzoek nog voort. De beelden van de betoging worden verder geanalyseerd en mogelijk volgen er nog arrestaties.”

’Hallucinant’

De minister benadrukt maandag ook dat iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan geweld op gepaste wijze aangepakt moet worden. „We kunnen dit niet tolereren. Dit is onze hoofdstad en we kunnen niet tolereren dat er zo veel vernielingen worden aangericht aan openbare en private infrastructuur. Justitie gaat de vervolgingen voortzetten”, zegt ze. Verlinden noemt het geweld „volstrekt onaanvaardbaar en de beelden hallucinant.”

Het was niet de eerste keer dat een coronabetoging in Brussel uit de hand liep. Is er dan niets dat gedaan kan worden om problemen te voorkomen? „Er wordt al veel gedaan”, zegt Verlinden. „Alles wordt zo goed mogelijk voorbereid. Er zijn telkens meerdere overlegmomenten: met de federale politie, met de lokale politie, met de organisator… Er wordt ook opgetreden ter plaatse, maar als er zo veel mensen samenkomen en er mengen zich enkele heethoofden onder, is het zeer moeilijk om te vermijden dat het uit de hand gaat lopen. Wat niet wil zeggen dat we dit moeten tolereren.”

Bestaat de kans dan niet dat veel van de relschoppers snel weer vrijgelaten zullen worden? „Dat zou kunnen”, aldus de CD&V-minister. „Maar dat wil niet zeggen dat er straffeloosheid is. Het onderzoek wordt voortgezet en ik heb er alle vertrouwen in dat justitie zo snel mogelijk én op gepaste wijze zal optreden. Dit was volstrekt onaanvaardbaar.”

Respect voor de politie

Volgens politievakbond NSPV heeft de betoging nog maar eens duidelijk gemaakt dat er te weinig respect is voor de agenten. „We zijn de pispaal van de maatschappij”, zo luidt het. Minister Verlinden erkent het probleem en zegt „dat eraan gewerkt wordt.” „We bouwen aan dat wederzijdse respect”, zegt ze. „Maar dat is een werk van lange adem. Helaas is er niet één magische oplossing om dat respect overal te herstellen.”