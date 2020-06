Opnieuw besmettingen in vleesindustrie Duitsland

Volgens Duitse media is opnieuw een vleesverwerkend bedrijf getroffen door een corona-uitbraak. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

MOERS - Duitsland heeft opnieuw te kampen met een corona-uitbraak bij een bedrijf in de vleesindustrie. Bij een producent van dönervlees in Moers, bij Duisburg, zijn zeventien medewerkers positief getest op het longvirus. Alle besmette personen en nog eens 43 anderen zijn in quarantaine gegaan.