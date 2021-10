De Jonge: ziekenhuisopnames lopen sneller op dan verwacht

De Jonge reageerde op het oplopend aantal besmettingen voorafgaand aan een gesprek bij de informateurs. Hier praat hij op uitnodiging van de formerende partijen over de coronabestrijding in de komende winter en de periode daarna.

De Jonge noemde de vraag of er extra maatregelen nodig zijn een „zeer terechte”. Hoewel de cijfers harder oplopen dan voorzien, vallen ze volgens hem wel nog „binnen de bandbreedte”. Het Outbreak Management Team wees erop dat er nog veel onzeker is over het aantal mensen dat in de huidige situatie in het ziekenhuis terecht kan komen.