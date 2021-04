’Verdachte afperszaak Hedel ernstig bedreigd’ na ontvoering door undercoveragenten

Dat melden bronnen rond het onderzoek naar de afpersing van de eigenaren van de fruithandel en een forse reeks aanslagen en intimidaties jegens werknemers van het bedrijf. Die vonden plaats na de vondst van een grote partij cocaïne bij het bedrijf in 2019.

De verdachte is van plan om zijn verklaring die hij na de ontvoering aflegde bij de politie, aan te passen. Dat wordt bevestigd door advocaat Peter Plasman van de verdachte. Hij wil er niet nader op ingaan. Over de bedreiging en of die de reden is voor het afleggen van een nieuwe verklaring wil de advocaat ook niets zeggen. Plasman zegt wel de officier te hebben geïnformeerd over de gewijzigde proceshouding.

De bedreiging zou zeer ernstig zijn en gericht aan een familielid van de verdachte. De ouders blijken hun huis in het Gooi al te hebben verkocht en zijn verhuisd. De Telegraaf onthulde vorige maand dat de politie een vergaande undercoveroperatie op touw zette om de 21-jarige man aan het praten te krijgen. Dit in de hoop meer te weten te komen wie achter de afpersing en de geweldscampagne zit.

De verdachte werd in december door potige mannen met bivakmutsen van de straat geplukt in Naarden en in een busje getrokken. Ze uitten zware bedreigingen en wilden weten in wiens opdracht hij betrokken was bij de aanslagen.

’Joegoslaven naar het huis van mijn ouders’

In een exclusief interview met het misdaadprogramma Crimedesk (RTL5) dat woensdagavond wordt uitgezonden vertelt de 21-jarige man voor het eerst over de undercoveroperatie. „In de bus is er meerdere keren gedreigd, dat er Joegoslaven naar het huis van mijn ouders zouden komen. Er werd gedreigd dat als ik niks zou vertellen ik meteen zou verdwijnen”, zegt hij in het gesprek vanuit een geheime locatie.

„Op zo’n moment sla je in een soort van overlevingsdrang maar je schijt natuurlijk zeven kleuren blauw. Je denkt gewoon dat dat het einde is en dat je gewoon in verkeerde handen bent gevallen en dat je dezelfde dag nog komt te overlijden”, vertelt hij. Hij erkent in de dus betrokken te zijn geweest bij meerdere aanslagen en noemt medeverdachte Ali G. als opdrachtgever. Deze man zit nog vast.

De man gaf in het interview al aan dat hij vreesde voor zijn leven. ,,Ik hoop dat de medeverdachten begrijpen waarom ik heb moeten verklaren en mij daarin voor de rest van mijn leven met rust laten en mijn familie ook, om het zeg maar zo te zeggen.”

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland zei vorige maand in De Telegraaf na de undercoveroperatie: ,,In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de inzet van een zwaarder opsporingsmiddel, zoals een WOD-actie, gerechtvaardigd is bij ernstige zaken. Uiteraard wordt er altijd gekeken of de inzet van opsporingsmiddelen proportioneel is.”

Sinds de vondst van de partij coke bij het fruitbedrijf in 2019 zijn de eigenaren afgeperst en woningen van een familielid en werknemers beschoten en bestookt met brandbommen en granaten. De afpersers eisten een miljoen euro van de eigenaren als compensatie voor het verlies van de partij drugs.

