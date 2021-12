De reispodcast van De Telegraaf ‘Inkrimping Schiphol gaat desastreuze gevolgen hebben’

Moet Schiphol vrezen voor krimp nu zich donkere wolken samenpakken voor de luchthaven? “Natuurlijk moet je kijken naar stikstofreductie maar de economische gevolgen van een inkrimping zullen groot zijn.” Dat zegt transporteconoom Gerben Broekema in een nieuwe aflevering van de reispodcast ‘Inchecken’. Daarnaast bespreekt Broekema samen met Telegraafjournalisten Yteke de Jong en Koen Nederhof wat reizigers zullen gaan merken van de afspraken in het regeerakkoord en de reiswoede nu de lockdown in Nederland is verlengd.