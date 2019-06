Ⓒ ANP

Amsterdam - Syriëganger Driss M. Is in hoger beroep vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie. Hij streed niet bij IS maar bij het Vrije Syrische Leger (VSL) tégen IS. Nederland heeft steun verleend aan het VSL. De rechter veroordeelde hem eerder tot drie jaar cel waarvan één voorwaardelijk.