Hoogste aantal positieve tests sinds eind juli

Dinsdag kwamen ruim 2900 nieuwe coronagevallen aan het licht. Het weektotaal komt nu uit op 19.644. Dat is 62 procent hoger dan het weektotaal tot en met vorige woensdag, de grootste toename op weekbasis sinds 18 juli.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaf dinsdag al aan dat de verwachte najaarsstijging ingezet lijkt te zijn. Daarbij stijgt het aantal positieve testen in elke leeftijdsgroep. Het RIVM maakte ook bekend dat het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, verder aan het oplopen is.

Ziekenhuizen

Opnieuw is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel behandelen intensive cares en verpleegafdelingen 524 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twaalf meer dan dinsdag.

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toeneemt. Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal toe met dertien. De klinieken behandelen nu 387 coronapatiënten. Er werden afgelopen 24 uur 56 nieuwe mensen met het coronavirus onder de leden opgenomen op een verpleegafdeling.

Op de ic’s liggen op dit moment 137 ernstig zieke coronapatiënten, per saldo één minder dan dinsdag. De ic’s zagen negen nieuwe Covidpatiënten binnenkomen, maar doordat er meer mensen werden ontslagen of overleden daalde het totaal aantal coronapatiënten op de ic’s toch.

Dinsdag was de eerste dag sinds 23 september dat er weer meer dan 500 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis lagen. Het LCPS sprak toen al de verwachting uit dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen deze week verder zal stijgen.

