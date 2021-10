Opvallend veel Nederlandse ’uithalers’ gearresteerd in België

Volgens de politie braken deze mensen in bij bedrijven in de Antwerpse haven, waar zij werden betrapt. De verdachten, zogenoemde uithalers, kunnen in België een maximale gevangenisstraf van vijf jaar krijgen en een „forse geldboete.” Als de Nederlanders worden veroordeeld, gaat België aan Nederland vragen om de straf over te nemen.

De Belgische politie ziet de uithalers van drugs als „de laagste trede van de ladder in de criminele organisatie.” „Maar ze spelen wel een cruciale rol bij de internationale smokkel van verdovende middelen.”

In ons land zijn dit jaar tot dusver 325 aanhoudingen verricht voor het uithalen van drugs, aldus het OM vorige maand. Daarvan waren er 110 in de eerste twee weken van september. In 2020 ging het om 281 aanhoudingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) in ons land riep toen om meer armslag om drugsuithalers aan te pakken in de Rotterdamse haven. Het OM zei dat het nu bij iedere uithaler moet bewijzen of die „zodanig in verband kan worden gebracht met het smokkelen van een partij drugs, dat hij zich schuldig maakt aan overtreding van de Opiumwet.” Lukt dat niet, dan rest het OM alleen de mogelijkheid een boete op te leggen voor het onbevoegd aanwezig zijn op verboden terrein.