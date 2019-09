Uitkering voor gedetineerden door gebrekkige controle

Dat blijkt uit een brief van minister Koolmees (Sociale Zaken) waarin hij de fouten erkent. De bewindsman stelt dat hij grondig heeft gekeken naar de verschillende controles die plaatsvinden op uitkeringen aan gedetineerden: „Die blijken niet altijd sluitend te zijn.”

De minister erkent dus dat er nog steeds gevangenen zijn die kunnen genieten van een uitkering. Mensen die bijvoorbeeld in het aanvraagproces van een uitkering zitten, kunnen relatief eenvoudig door de controles heen komen. „Ook blijkt dat controles in een aantal gevallen tijdelijk niet of niet goed hebben plaatsgevonden.” De minister wil voor het eind van het jaar bekend maken hoeveel uitkeringen er onterecht zijn verstrekt en welke acties hij precies onderneemt om de gegevensuitwisseling te verbeteren.

Eerder dit jaar meldde Nieuwsuur al dat gevangen onterecht uitkeringen kregen. Koolmees heeft daarop een onderzoek laten instellen. „Daaruit blijkt dat de gegevensuitwisseling en bestandsvergelijkingen tussen de verschillende overheidsorganisaties niet altijd sluitend is”, aldus het departement. Koolmees: „Het is goed dat dit nu ook aan het licht komt zodat we dat kunnen herstellen, de gegevensuitwisseling kunnen verbeteren en het net stap voor stap kunnen verbeteren.”