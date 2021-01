Duitsland zet coronamedicijn in dat Trump hielp bij herstel

„De regering heeft 200.000 doses gekocht voor 400 miljoen euro”, zei Spahn tegen de krant Bild am Sonntag, wat neerkomt op 2000 euro per dosis.

De cocktails met zogenoemde monoklonale antilichamen zullen de komende week worden ingezet in universitaire ziekenhuizen, zei hij, eraan toevoegend dat Duitsland „het eerste land in de EU” is dat ze gebruikt in de strijd tegen de coronapandemie.

Trump

Spahn noemde niet de naam van de fabrikant die de geneesmiddelen zal leveren, maar bevestigde dat het hetzelfde medicijn is dat aan de toenmalige Amerikaanse president Trump werd gegeven toen hij in oktober vorig jaar getroffen werd door Covid-19.

„Ze werken als een passieve vaccinatie. Het toedienen van deze antilichamen in een vroeg stadium kan risicopatiënten helpen een ernstiger ziekteverloop te voorkomen”, zei Spahn.

’Fantastic’

Trump, die vorig najaar kort in het ziekenhuis lag met het coronavirus, kreeg de antilichaamtherapie ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Regeneron, bekend als REGN-COV2, voordat de behandeling wettelijke goedkeuring had gekregen. Hij zei later dat het medicijn „fantastisch werk” had verricht. Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly heeft een soortgelijke therapie ontwikkeld.

De Duitse order komt op het moment van groeiende frustratie in de EU over een trager dan verwachte uitrol van vaccins. Vaccinproducenten Pfizer/BioNTech en AstraZeneca hebben beide gezegd dat zij op korte termijn minder doses aan Europa zullen leveren dan verwacht vanwege productieproblemen.

De Duitse regering verwacht niettemin alle Duitsers tegen eind augustus een vaccin te kunnen geven.