Antiracisme-organisaties niet tevreden over handelen Rutte

Urwin Vyent, directeur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, is niet blij met de manier waarop het debat, nota bene op Keti Koti, gevoerd is. „Excuses zorgen denk ik juist voor een verbindende dialoog. Daarmee laat je aan alle burgers zien dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor wat er toen gebeurd is. Daarmee laat je aan alle Nederlanders zien: we zijn niet individueel verantwoordelijk.”

René Danen, initiatiefnemer van de beweging Nederland Bekent Kleur, deelt die mening. „Wat vooral duidelijk werd in het debat gisteren is dat de politiek nog niet in staat is om dezelfde omslag te maken die we nu wel zien in de samenleving. De politiek zou zijn voorbeeldfunctie in de maatschappij, in de bestrijding van racisme moeten erkennen en een andere koers gaan varen dan de afgelopen twintig jaar. Dat besef was gisteren in het debat nog niet aanwezig.”

Vyent vindt het een kleine stap in de goede richting dat er een herdenkingsjaar komt, maar dan moeten er ook excuses komen. „Als er excuses is uitgesproken, dan geef je aan dat het een gedeeld verleden is. Dan kunnen we het debat op een zinvolle manier voeren.” Ook moet Rutte in gesprek blijven met de burgers, vindt Vyent. „Ik nodig premier Rutte graag uit in de Bijlmer. Hij moet de gewone mensen ontmoeten in winkelcentra, op de Albert Cuyp. Pas dan kunnen we tot een écht goed gesprek komen.”