Hoekstra reageert op noodkreet van CDA-bestuurders over asieldwangwet: ’Indringend signaal’

Lokale CDA-politici trokken vanmorgen in De Telegraaf aan de bel over de dwangwet van het kabinet, die gemeenten moet dwingen asielzoekers op te nemen. Zo vinden de christendemocraten dat alleen in samenspraak met gemeenten moet worden bepaald hoeveel migranten lokaal kunnen worden opgevangen. Ook eisen ze dat er een maximumaantal asielzoekers wordt vastgesteld om opvang draaglijk te maken voor gemeenten. Daarmee plaatsen de lokale bestuurders grote vraagtekens bij de belangrijkste elementen van de wet die VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) na moeizaam politiek overleg door het parlement wil loodsen.

Hoekstra noemt de oproep van zijn partijgenoten er een van ’redelijke’ mensen die ’echt van goede wil’ zijn, en dagelijks te maken hebben met de opvangproblematiek. „Maar zij zeggen nu: wij kunnen dit op deze manier niet meer aan. Dit gaat ten koste van de zwakkeren in de samenleving.” De CDA-vicepremier spreekt herhaaldelijk van een ’indringend signaal’.

’Terechte oproep’ om streefgetal

CDA-Kamerlid Bart van den Brink noemt het ’terecht’ dat zijn partijgenoten vragen om meer grip op migratie en beperking van de instroom. „De huidige aantallen overschrijden de draagkracht van gemeenten en zet mensen tegenover elkaar.” Ook reageert hij op het permanente karakter van de dwangwet van het kabinet, waarmee asielzoekers over Nederland moeten worden verdeeld. „Voor de bestuurders is de spreidingswet een oplossing voor de korte termijn en ze doen de terechte oproep om te komen tot een streefgetal voor de lange termijn.”

Hoekstra vindt ook dat er wat moet worden gedaan om de instroom naar beneden te brengen, zegt hij. „Door meer afspraken met landen in de regio te maken en onze buitengrenzen beter te beschermen. En we moeten toe naar een eerlijkere verdeling over de lidstaten van de Europese Unie.” Hoewel hij stelt dat ’ook’ hij te luisteren heeft naar de oproep, stelt hij wel dat de precaire gesprekken binnen het kabinet ’hun beloop’ moeten hebben.

Voor CDA-minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) is het ’geen geheim’ dat lokale besturen ’moeite hebben met de inrichting van de spreidingswet’. „Dat maken de collega’s van het CDA nu natuurlijk ook duidelijk”, zegt Bruins Slot. „Tegelijkertijd vinden ze wel dat er een spreidingswet moeten komen.” Over een maximumaantal asielzoekers zegt Bruins Slot dat ’het kabinet bezig is’ meer grip te krijgen op migratie, maar dat ze daar ’niet op vooruit wil lopen’.

Intrekken wet ’kwestie van tijd’

JA21-voorman Joost Eerdmans denkt dat nu het verzet ’tot zo diep’ in de coalitie is doorgedrongen, het intrekken van de dwangwet ’een kwestie van tijd’ lijkt. „Het toont opnieuw aan dat er nauwelijks maatschappelijk en lokaal draagvlak is voor deze dwangwet van Van der Burg. Niemand in Nederland zit eigenlijk nog op de wet te wachten.”

„Strak georganiseerde krokodillentranen van een paniekerig CDA”, reageert PVV-leider Geert Wilders smalend. „Het kabinet én het CDA hebben volmondig ingestemd met deze totalitaire dwangwet. Ze moeten nu niet blaffen maar bijten en hun coalitiegenoten - die ons land de afgrond in storten - met hun open grenzen weerstaan. Niet met woorden maar met daden. Maar dat durven ze niet.” Wilders stelt dat je alleen ’substantieel minder asielzoekers krijgt’ door nationale grenzen te sluiten. „De rest is allemaal politiek vrijblijvende ketelmuziek en totaal ineffectief.”