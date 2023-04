Premium Het beste van De Telegraaf

Van wie is hoofd in de iep? Bizarre wending in Brits moordmysterie uit 1943: was schedel in holle boom van een Nederlander?

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Ⓒ Wikimedia

HAGLEY - Is het slachtoffer van een moord in het Britse graafschap Worcestershire, ruim tachtig jaar geleden, een Nederlandse vrouw? In oorlogstijd werd een schedel gevonden in de holte van een boom die mogelijk van een landgenote was. Er is van alles over de vrouw bekend, behalve wie ze was. In de regio is de aandacht voor de onopgeloste gruwelmoord weer volop in de aandacht. De zaak wordt beschreven als een van de grootste moordmysteries van Groot-Brittannië.