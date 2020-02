Farmers Defence Force weigert excuses na dreigende taal

Vlak voor aanvang van een overleg tussen het Landbouw Collectief en het kabinet verscheen er op internet een verklaring van de boerenactiegroep. De groep haalt hierin uit naar ’vleesbazen, zuivelbobo’s, voerboeren, bankiers en gevestigde orde belangenbehartiging’ die buiten het Collectief spreken met minister Schouten ’om als een Judas de sector te verraden.’ Om daaraan toe te voegen: „Een ieder die de sector nu verraad (sic), zal dat weten.”

De suggestie dat het kabinet niet mag praten met andere sectoren in het bedrijfsleven is bij premier Rutte en minister Schouten in het verkeerde keelgat geschoten. „Zij bepalen niet met wie ik praat. Tegelijkertijd worden er termen gebruikt die niet kunnen”, zegt de CU-bewindsvrouw woedend. „Ze moeten eerst afstand nemen van die opvattingen en die toon. Tot die tijd schort ik het overleg op.”

Verrassing

FDF-vertegenwoordiger Jeroen van Maanen was aanwezig bij het overleg in Den Haag. Hij werd naar eigen zeggen verrast door de verklaring: „Ik heb de woorden niet gekozen. Dat heeft een van onze bestuursleden gedaan. Het is uitgekomen toen ik in de auto zat.”

FDF-voorzitter Mark van den Oever laat aan De Telegraaf weten dat het kabinet geen excuses hoeft te verwachten. „Wij hebben het bericht bewust gestuurd, buiten het Landbouw Collectief om. Dat is een strategische keuze geweest. Wij willen uitstel van het stikstofoverleg en dat is nu gelukt.” Voor de opstelling van het kabinet heeft hij weinig respect. „Wij gebruiken soms harde woorden. Als Schouten en Rutte daar niet tegen kunnen, zijn het tere zieltjes.”

Ook geeft hij aan dat de achterban van FDF niet accepteert dat slachterijen, veevoer- en zuivelbedrijven met het kabinet om tafel gaat. „Dat zijn coöperaties, wij zijn de leden, dus de eigenaren. Wij betalen ze.”

Het Landbouw Collectief gaat woensdagavond in overleg over hoe het nu verder moet met het stikstofoverleg. FDF kwam eerder in opspraak door de situatie van de boeren te vergelijken met die van de vervolgde Joden in de Tweede Wereldoorlog.

