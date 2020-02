Toch excuses Farmers Defence Force na dreigende taal

Het bericht van FDF was woensdag reden voor Schouten en premier Mark Rutte om het stikstof overleg met het Landbouw Collectief, waarin dertien boerenorganisaties zijn vertegenwoordigd, op te schorten. Het Landbouw Collectief heeft afstand genomen van de woorden van de activistische FDF, die ook in het collectief zetelt.

Het collectief kwam woensdagavond voor spoedoverleg bijeen in Nijkerk. In aanloop naar het overleg weigerde FDF nog excuses te maken voor het dreigement aan de andere ketenorganisaties. Na afloop meldde FDF-voorzitter Mark van den Oever: „Wij bieden onze excuses aan voor de verkeerde woorden. We hebben goede afspraken gemaakt om gezamenlijk verder te gaan in de onderhandelingen.”

Daarmee neemt FDF toch afstand van de eerdere verklaring, waarin FDF stelt dat ’vleesbazen, zuivelbobo’s, bankiers en de gevestigde-orde-belangenbehartiging’ langs komen bij minister Schouten om ’als een judas’ de boeren te verraden. Er staat een waarschuwing bij: ’Een ieder die de sector nu verraadt, zal dat weten.’

Rutte en Schouten hebben woedend gereageerd en eisen excuus. Schouten voegde daaraan toe dat zij als bewindspersoon zelf mag weten met wie zij onderhandelt.

De voorzitter van het Landbouw Collectief, Aalt Dijkhuizen, heeft wel direct afstand genomen van de verklaring. In een persbericht geeft het Landbouw Collectief aan dat het statement vooraf niet was afgestemd met de voorzitter of de overige twaalf leden van het collectief.

Vorige week, zo melden ingewijden, was er ook al bonje met Farmers Defence Force vanwege ambities voor een nieuw groot boerenprotest. Dat ging niet door. Binnen het Collectief is er steeds meer onvrede over de groep die zou bestaan uit boeren, hooligans en extremisten. Van den Oever stelt dat het stikstofoverleg zonder ’zijn’ FDF geen draagvlak heeft in de sector. „Wij zijn verreweg de grootste organisatie met 53.000 leden. Dat zijn boeren en sympathisanten.”

Linkse partijen in de Tweede Kamer vinden al langer dat het kabinet niet meer aan tafel moet zitten met FDF vanwege een onsmakelijke vergelijking van de voorman over de behandeling van boeren met nazi-Duitsland en de Jodenvervolging. Premier Rutte en landbouwminister Schouten hebben gisteren een overleg met boerenorganisaties die samen het Landbouw Collectief vormen gestaakt, nadat de actiegroep – lid van het collectief – vlak voor aanvang een dreigend persbericht de wereld in slingerde.

