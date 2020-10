Barron Trump, oogappel die niet ver van de boom valt

Ⓒ AFP

amsterdam - ’Wat is er met Barron gebeurd?!’ De 14-jarige zoon van Donald Trump, die ook positief getest werd op corona, verbaasde vorig jaar zomer de hele natie toen hij na een tijdje in de luwte weer in het openbaar verscheen en boven zijn vader en moeder uittorende. Gelijkenissen zijn er ook. Barron is intelligent, commandeert en laat het kaviaar letterlijk over zijn lichaam glijden.