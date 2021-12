Minder dan 10.000 nieuwe coronagevallen, daling in ziekenhuizen zet door

Het zogeheten reproductiegetal daalt naar 0,88, het laagste niveau sinds juli. Van zondag op maandag nam het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen na dagen van daling weer toe, maar over een aantal weken bekeken neemt de bezetting af.

In de afgelopen dagen zijn 94.864 positieve coronatests geregistreerd. Dat is bijna 19 procent minder dan de week ervoor. Het is het laagste niveau sinds begin november in de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Maar het RIVM verwacht dat het aantal positieve tests in de komende tijd weer stijgt door de omikronvariant. Daardoor „zal ook het aantal ziekenhuisopnames weer gaan toenemen. Een stijging die de zorgcapaciteit mogelijk ruim kan overschrijden.”

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1754 coronapatiënten, 61 minder dan een etmaal geleden. Er werden weliswaar 209 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar doordat er nog meer mensen de afdelingen mochten verlaten daalde de bezetting toch.

Intensive care

Op de ic’s liggen nu 595 ernstig zieke mensen met Covid-19. Dat is één patiënt minder dan maandag. Er werden 31 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s, maar doordat er meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten daalde de bezetting toch.

Volgens voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers, worden er momenteel dagelijks gemiddeld ongeveer 35 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen en daalt dat aantal verder. De oprukkende omikronvariant van het virus zou op korte termijn echter kunnen zorgen voor een stijging van het aantal Covidpatiënten in de ziekenhuizen.

Ook het aantal doden daalde sterk. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 322 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden, tegen 445 in de week ervoor.