38 inzittenden van volle bus in Venlo op de bon geslingerd

De chauffeur vervoerde personeel van een uitzendbureau. Een woordvoerder van de gemeente Venlo zei dinsdag dat dit bedrijf al herhaaldelijk was gewaarschuwd. Omdat de waarschuwingen in de wind werden geslagen, is er nu opgetreden. Alle inzittenden kregen een boete van 390 euro, aldus de woordvoerder.

Naast Landgraaf is Venlo een van de twee plekken in Limburg waar arbeiders van over de grens zich kunnen inschrijven voor een werkvergunning. Dat leidt ertoe dat op maandagen voor het stadskantoor in Venlo een groot aantal bussen en busjes staat met mensen die voor een werkvergunning komen. Afgelopen week hebben gemeente en politie verschillende uitzendbedrijven aangesproken op de drukte.

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo spreekt dinsdag van een „helder en duidelijk signaal aan het bedrijf dat meerdere keren is gewaarschuwd maar geen actie heeft ondernomen. Onacceptabel”, aldus Scholten. „We gaan het scherp in de gaten houden. Zeker als het gaat om het vervoer van internationale werknemers. Bedrijven moeten maatregelen nemen. Daar is geen twijfel over mogelijk.”