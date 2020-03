Dode man in huis Tilburg: man (37) aangehouden

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

TILBURG - De politie heeft donderdagmorgen vroeg in een huis in de Hoefstraat in Tilburg het stoffelijk overschot van een man gevonden. In de loop van de ochtend is een 37-jarige Tilburger aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de man.