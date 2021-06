Groep ’uitermate vervelende’ en vechtende jongeren van strand geveegd in Zandvoort

Er stonden zeker twaalf politievoertuigen bij het strand en er is door agenten een linie gevormd om de groep raddraaiers van het strand te krijgen. De relschoppers gooiden onder meer flessen naar de politie. Agenten kwamen met honden en paarden ter plaatse.

De aanleiding van de grote inzet zou een massale vechtpartij op het strand zijn geweest. Ⓒ AS Media

Voor zover bekend raakten drie mensen gewond door de ’handgemenen’. Een persoon is door ambulancepersoneel behandeld op het politiebureau, laat de politiewoordvoerder weten. Een getuige zegt tegen NH Nieuws dat het eerst om een aantal kleine opstootjes ging, maar dat dat al snel uitgroeide tot een grote matpartij.

De groep zou rond 20.30 uur van het strand zijn verwijderd en naar het station zijn geleid. Daar wordt hen dringend verzocht naar huis te gaan. Agenten kondigen aan vanavond de omgeving in de gaten te blijven houden. ,,We controleren iedereen, noteren de gegevens en bekeuren als daar aanleiding toe is. Voor zover we kunnen inschatten is het grootste deel van de groep met de trein naar Zandvoort gekomen. Daarom worden ze naar het station gebracht.’’

Bij Bloemendaal aan zee is het een stuk gezelliger: daar wordt een feestje gevierd door tal van jongeren. Ⓒ michel van bergen

De politiewoordvoerder laat weten dat er op het strand bij Bloemendaal mogelijk ook een actie gaande is tegen een groep strandgangers. Het is er erg druk. Jongeren zouden er aan het feesten zijn geslagen.

