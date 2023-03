Vrouw (46) reist 12.000 kilometer en betaalt 4000 euro om as overleden hamster uit te strooien

Dit memorabele moment kostte haar ruim 3.500 pond, omgerekend bijna 4.000 euro. Om dit te bekostigen heeft Murray-Lang een jaar moeten sparen, en met resultaat. De as is uitgestrooid op het strand van Honolulu terwijl ze het nummer I Was Here van Beyoncé afspeelde, zo onthult ze woensdag tegenover Mirror.

Waarom Hawaii? Een simpele vraag, volgens Murray-Lang. Toen Spud nog leefde bouwde zijn eigenaresse altijd ’kartonnen landen’ voor hem. Zo gaf ze Spud het gevoel dat hij de wereld rondreisde. Tientallen ’plekken’ had hij bezocht maar volgen Murray-Lang was Hawaii zijn favoriet. Dus toen haar man vroeg waar ze Spud moesten uitstrooien, had Murray-Lang haar antwoord snel klaar.