Zware aardbeving treft Papoea-Nieuw-Guinea, gebouwen beschadigd

De Amerikaanse geologische dienst USGS gaf na de beving een tsunamiwaarschuwing af voor een straal van duizend kilometer rond het epicentrum, maar trok die waarschuwing vrij snel in.

Stroomstoringen en schade aan gebouwen worden gemeld in delen van Papoea-Nieuw-Guinea. De beving werd in het hele land gevoeld, zowel in steden in de buurt van het epicentrum tot in de hoofdstad Port Moresby, ongeveer 480 kilometer verderop.

Op foto’s en video’s die zijn gedeeld op sociale media is te zien dat een universiteit in het oostelijke stadje Goroka flinke schade heeft opgelopen. Er zitten grote scheuren in muren en raamluifels zijn tijdens de aardbeving naar beneden gekomen. Lokale bewoners in Lae en Madang, het dichtst bij het epicentrum, vertelden AFP dat het schudden veel heviger was dan bij eerdere bevingen. „Zeer sterk, alles was alsof je op een zee zat - gewoon drijvend”, zei Hivi Apokore, een werknemer bij Jais Aben Resort in de buurt van Madang.

Papoea-Nieuw-Guinea ligt op de zogenoemde ring van vuur in de Stille Oceaan, waar ongeveer 90 procent van de aardbevingen wereldwijd plaatsvindt.