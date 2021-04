Verdachte van brandstichting in Kaapstad aangehouden

De brand begon bij een groot monument ter nagedachtenis aan Cecil Rhodes (1853-1902), de mijnbouwmagnaat en politicus die er onder meer naar streefde het Britse Rijk in Afrika uit te breiden. Het monument is eerder doelwit geweest van vandalen omdat Rhodes als kolonist omstreden is, maar volgens plaatselijke media is de verdachte een dakloze die er een vuurtje stookte. Het monument staat enkele honderden meters van de imposante oude gebouwen van de in 1829 gestichte universiteit, die ook een toeristische trekpleister vormen.

De brand heeft er onder meer een bibliotheek met waardevolle historische boekwerken en de oudste windmolen van Zuid-Afrika verwoest. In het natuurgebied van de Tafelberg woedt ook brand en volgens het nationale parkbeheer duurt de bestrijding van de vlammenzee mogelijk nog dagen.