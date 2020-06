‘Gevestigde orde braaf in de pas met BLM-activisten'

Duk vraagt zich af waar het gezond verstand is gebleven. Waarom klinkt de gematigde stem van de middenpartijen in dit debat niet luider? Verder in de podcast: hoe een drugsoorlog in Frankrijk, tussen Tsjetsjenen en Noord-Afrikanen, zorgen over de toekomst van Europa aanwakkert.

