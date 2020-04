’Nu heb ik alles wel meegemaakt in het leven’

In Nationaal Park de Meinweg vechten brandweerlieden nog steeds met man en macht om de branden onder controle te krijgen. Ⓒ ANP

HERKENBOSCH - „Nee, geslapen heb ik niet!” De vermoeidheid valt te lezen in de ogen van de 73-jarige Jacque uit het Limburgse Herkenbosch. Samen met zijn vrouw, schoonzoon en twee kleinkinderen moest hij dinsdagnacht in allerijl zijn huis uit om opgevangen te worden in een sporthal. De in het nabij gelegen natuurpark woedende branden dwongen de gemeente tot deze rigoureuze maatregel.