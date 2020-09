Schorsingen na ontdekking ’man cave’ onder metrostation New York

De spoorwegmedewerkers ontdekten de ruimte onder spoor 114 en maakten er een knus hokje van, inclusief televisie, koelkast met koud bier, magnetron en een bank.

Metropolitan Transportation Authority (MTA), dat toezicht houdt op het metroverkeer, heeft na onderzoek bekendgemaakt dat het drietal de ruimte gebruikte als ’kantine’ op de momenten dat ze eigenlijk aan het werk zouden moeten zijn.

De MTA kreeg in februari 2019 al een tip over de ’kantine’. De anonieme tipgever zei destijds dat de drie daar ’rondhingen, dronken werden en feestjes vierden’. Ook in juni 2019 werd de ruimte gemeld. Hoelang de ’man cave’ al bestaat, is niet bekend.

’Brandgevaarlijk’

Volgens de autoriteit werd de ruimte als brandgevaarlijk bestempeld: het stond niet aangegeven op de plattegronden en reddingswerkers zouden het daardoor ook niet snel kunnen bereiken in geval van nood.

Carolyn Pokorny, die het onderzoek bij MTA leidde, zegt: „Veel New Yorkers hebben wel eens gedroomd van een break op een plek als deze, inclusief het goed bereikbare openbaar vervoer.”

De drie zijn geschorst. Ze worden tijdens de schorsing niet doorbetaald. Ook zullen ze zich voor hun ’man cave’ moeten verantwoorden.