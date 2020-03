Marga Bult: ’Ik kan me nu in de zorg nuttig maken’

Marga Bult trekt graag haar verpleegstersuniform weer aan nu ze door de coronacrisis een lege agenda heeft: „Geen probleem als ik het wasgoed moet wegbrengen.” Ⓒ Rias Immink

Oisterwijk - Duizenden vrijwilligers melden zich om bij te springen in de zorg nu de coronacrisis huishoudt in Nederland. Een van hen is zangeres Marga Bult (63), oud-verpleegkundige en ambassadeur van stichting Alzheimer Nederland.