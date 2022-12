Bibberend december in: ’Overdag slechts 2 graden’

Door het grijze weer lijken de donkere dagen voor kerst al te zijn aangebroken. De kans op neerslag is klein maar als er wat valt kan dit ook wat sneeuw zijn, meldt Weeronline.

Sinterklaas

Op 5 december is het overwegend bewolkt en kan het op sommige plaatsen licht spetteren. Veel plaatsen houden het echter droog en in het westen kan zelfs de zon af en toe doorbreken. De wind waait nog altijd uit het noordoosten en is zwak tot matig van kracht en het wordt maximaal 4 graden.

Na Sinterklaas wordt de verwachting wat onzekerder. Er kan wat zachtere lucht vanuit het zuiden binnenkomen, maar voortzetting van droge koude lucht lijkt waarschijnlijker.

De tweede helft van december lijkt een normaler weerbeeld te krijgen. Eind december is het gemiddeld ongeveer 6 graden overdag en 1 graad in de nacht. Of het een witte kerst wordt, hangt van een aantal factoren af. De kans hierop is minder dan 10 procent, maar heel zacht zal het naar verwachting ook niet worden.