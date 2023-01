Man die zich liet inspireren door seriemoordenaar Jeffrey Dahmer krijgt 45 jaar cel

Seneca nam in 2020 de destijds 18-jarige Holden White mee naar het afgelegen huis van zijn vader in Lafayette. Daar vroeg hij hem handboeien om te doen, waarna hij hem wurgde, met een knuppel belaagde en de polsen van White doorsneed omdat hij „zijn handen wilde houden.” Toen hij bot zag zou hij in paniek zijn geraakt, zei hij tijdens een politieverhoor.

Na de aanval stopte Seneca het slachtoffer in een bad, waar hij hem met een hamer op het hoofd sloeg en in de nek stak. Vlak voor middernacht belde Seneca 911. In het telefoongesprek met het alarmnummer zei hij dat hij iemand had geprobeerd te wurgen en het „zijn schuld” was.

Lees hieronder verder

Originele ’mugshots’ van seriemoordenaar, necrofiel en kannibaal Jeffrey Dahmer.

Aan de aanval hield White blijvende verwondingen over. Ook raakte hij erdoor in een coma, dat enkele dagen duurde. Per telefoon zei White tegen de rechter dat hij niet vond dat de straf rechtvaardig was. Hij had om een levenslange straf gevraagd, schrijft The New York Times.

De Amerikaanse aanklagers stelden dat Seneca „een dwangmatige moordfantasie probeerde te bevredigen” en dat hij „van plan was daarmee door te gaan totdat hij gepakt of vermoord werd.” De dag voor de poging tot moord op White zou hij hebben geprobeerd een andere man mee te krijgen naar het huis van zijn vader.