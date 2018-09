Rob Hoogland Ⓒ De Telegraaf

Het betuttelvirus grijpt hier te lande steeds nadrukkelijker om zich heen. Dat ook de NOS eraan ten prooi is gevallen, had ik reeds gediagnosticeerd, maar nu neemt het wel heel ernstige vormen aan: ze hebben zich geroepen gevoeld om te checken of onze sportverenigingen gezond genoeg bezig zijn.