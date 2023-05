Verwoesting door brand op bedrijventerrein bij Venlo

Pas uren later, rond 23.30 uur, had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen duurde ook nog enige tijd, aldus de brandweer. Als gevolg daarvan konden mensen in en rond Venlo nog last houden van de rook.

Ⓒ Edward-Media

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk, meldt een woordvoerder van de brandweer aan De Limburger. Er zijn geen gewonden gevallen. In de loodsen zijn volgens de brandweer meerdere bedrijven gevestigd waaronder een installatiebedrijf, een meubelmakerij en een steenbewerkingsbedrijf.

De brandweer schaalde op naar GRIP2. Dit houdt in dat alle hulpdiensten (brandweer, politie en geneeskunde) op locatie samenwerken bij het bestrijden van de brand en het veilig houden van de omgeving. In totaal bestreden twee pelotons de vuurzee. Die bestaan elk uit vier blusvoertuigen en meerdere waterwagens.

Bluswater

„We hebben de nodige moeite gehad om voldoende bluswater op de locatie te krijgen, vertelt de woordvoerder van de brandweer. „Dat heeft ook met de omvang van de bebouwing te maken. Het ligt allemaal tegen elkaar aan.”

Een groot deel van de Voltastraat werd afgezet. Vier woningen die vlak bij de loodsen liggen werden uit voorzorg ontruimd. „De bewoners hebben zelf opvang geregeld.”

Ook de Eindhovenseweg aan de achterzijde van de gebouwen is afgezet. Dat is ook gebeurd vanwege de vele kijkers die op de brand afkomen. „We roepen iedereen op om vooral niet te komen”, aldus de woordvoerder.