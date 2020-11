5790 positieve tests afgelopen etmaal, ruim 1200 meer dan gisteren

In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 35.800 nieuwe gevallen vastgesteld, tegen bijna 36.800 in de week ervoor en ruim 38.800 nog een week eerder. De daling van het aantal gevallen stagneert, concludeerde het RIVM al.

Regionale cijfers

In Rotterdam zijn afgelopen etmaal 319 inwoners positief getest, tegen 198 een dag eerder. Het aantal nieuwe gevallen in Amsterdam steeg van 227 naar 334. In Tilburg verdubbelde het dagcijfer, van 56 naar 123. In Eindhoven kwamen 105 besmettingen aan het licht, terwijl dat een dag eerder 60 waren. Den Haag (donderdag 116, vrijdag 96) en Utrecht (donderdag 102, vrijdag 86) noteerden juist een daling in het aantal meldingen.

Op Urk werden afgelopen etmaal 51 inwoners positief getest. Dat is bijna evenveel als in Groningen en Zwolle bij elkaar. Alleen op 18 november telde het voormalige eiland nog meer nieuwe gevallen. Toen kwamen 52 besmettingen aan het licht. Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna duizend Urkers besmet geraakt, van wie bijna 700 in de laatste drie weken positief zijn getest.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus bij ruim 509.000 Nederlanders vastgesteld. Amsterdam gaat over een paar dagen, als eerste gemeente, door de grens van 40.000 besmettingen.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg vrijdag met 84, waaronder 13 in Rotterdam. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag meldde het RIVM 75 sterfgevallen door het virus. Het waren er aanvankelijk 76, maar dat is vrijdag bijgesteld.

Van ruim 9200 Nederlanders is nu vastgesteld dat ze aan het virus zijn overleden. Rotterdam telt de meeste sterfgevallen (595).

Ziekenhuis

Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan op donderdag. Momenteel liggen 1769 mensen vanwege een besmetting in een ziekenhuis, het laagste aantal sinds 19 oktober. Het zijn 12 patiënten minder dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde van 1257 naar 1251. Op de intensive cares liggen nu 518 mensen met het coronavirus onder de leden, tegen 524 een dag eerder.