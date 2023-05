Amerikaan (54) schuldig bevonden aan marteling in Irak

Ⓒ Tingey injury/unsplash

HARRISBURG - Een Amerikaan is door een rechtbank in zijn thuisland schuldig bevonden aan het martelen van een medewerker van zijn bedrijf in Irak. Hij kon worden vervolgd vanwege een wet over marteling uit 1994. Slechts één Amerikaan is eerder op grond van deze wet vervolgd en veroordeeld.