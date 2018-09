Camouflage van een luchtkasteel

Wouter de Winther Ⓒ De Telegraaf

De eindeloze kabinetsformatie van 2017. Aan het Binnenhof begint men zich af te vragen of het ooit zo bewierookte Kamerbesluit om de regie over de formatie uit de handen van het staatshoofd te grissen en naar eigen goeddunken in te richten, wel zo ideaal is. In het presidium (het dagelijkse, politieke bestuur) van de Tweede Kamer begint de irritatie te groeien, ook over informateur Gerrit Zalm.