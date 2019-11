Zoekactie naar schietverdachten Tilburg tevergeefs

De politie startte de zoekactie nadat de meldkamer gealarmeerd werd over schoten die in de Corellistraat gelost waren. Inzittenden van een witte auto zouden in de lucht hebben geschoten. Al gauw zagen agenten de wagen rijden, maar raakten die uit het oog in de buurt van de snelweg. Tijdens de achtervolging reed de vluchtende bestuurder roekeloos en kwam het een aantal keren bijna tot een aanrijding.

Niet veel later kreeg de politie informatie over een witte Audi die tegen de vangrail op de A58 aan stond, waarbij deze in de tegengestelde richting van de rijbaan stond. Het lijkt erop dat de vluchters dus enige tijd tegen het verkeer in hebben gereden. De inzittenden staken vervolgens de snelweg over en vluchtten te voet. De politie heeft de Audi in beslag genomen voor nader onderzoek.

Tijdens de zoekactie zette de politie ’s avonds laat zelfs korte tijd de A58 af. Een politiehelikopter verleende bovendien geruime tijd assistentie vanuit de lucht bij het zoeken, dat in het donker gebeurde. Alle maatregelen bleken tevergeefs: de gezochte inzittenden vatte de politie niet in de kraag, zo stelt een politievoorlichter vrijdagochtend.

Ook in de Corellistraat in Tilburg-Noord, waar de schoten gelost zouden zijn, verrichtte de politie onderzoek. Daar zochten agenten onder meer naar kogelhulzen.