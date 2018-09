Waarschuwing voor dichte mist

Dat meldt Weeronline. Door het beperkte zicht, minder dan 200 meter, kan de mist hinder voor het verkeer opleveren. Rond het IJsselmeer komt op sommige plaatsen de dichtste mist voor. Zo was het zicht bij Lelystad afgelopen nacht slechts 59 meter. Maar ook in Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Zo is het zicht in Volkel beperkt tot 71 meter.

Volgens de VID leidden de weersomstandigheden tot extra vroege files. Om 06.25 uur ontstond de eerste opstopping al en dat is volgens de dienst veel vroeger dan normaal op een dinsdagochtend. Door de mist blijven spitsstroken uit veiligheidsoverwegingen gesloten omdat de camera's geen zicht hebben op de wegdelen. Hierdoor komt er meer verkeer op de normale rijbanen terecht.

De VID verwacht dat het verkeer ook woensdagochtend met dichte mist te maken krijgt en raadt mensen aan hun route tijdig te checken.