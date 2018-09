Onvoldoende steun voor intrekken Obamacare

Eerder maakten ook haar partijgenoten John McCain en Rand Paul al duidelijk het nieuwe plan niet te steunen. Doordat de Republikeinen een meerderheid van twee zetels hebben in de Senaat, konden ze zich geen derde afvaller meer veroorloven. Collins maakte haar bedenkingen eerder al duidelijk en zei maandag het wetsvoorstel niet te kunnen steunen.

De senator vertelde verslaggevers dat de regering alles uit de kast heeft gehaald om haar alsnog over de streep te trekken. „De president belde me vandaag. De vicepresident belde me afgelopen weekend in Maine. Minister Price belde me. De lijst van mensen die me niet hebben gebeld over dit wetsvoorstel is waarschijnlijk korter”, grapte ze.