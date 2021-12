Lichaam aangetroffen tijdens zoekactie naar vermiste 82-jarige vrouw

Dat meldt RTV Utrecht. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen dat het gevonden lichaam van de vermiste vrouw is. De brandweer kwam de politie met een boot ter plaatse om te assisteren. Een speciaal duikteam werd opgeroepen om het lichaam uit het water te halen. De politie heeft aan RTV Utrecht geen informatie bekendgemaakt over de identiteit van de persoon in het water.

De 82-jarige vrouw die eerder vermist raakte, werd maandagavond voor het laatst gezien. Haar familie maakt zich ernstig zorgen omdat ze vermoedt dat de vrouw in de war is en de nacht niet thuis heeft doorgebracht. De politie deed een oproep via Burgernet om naar de vrouw uit te kijken.