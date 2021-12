Lichaam van vermiste 82-jarige vrouw aangetroffen tijdens zoekactie

Dat meldt RTV Utrecht. Het lichaam dat in kanaal de Doorslag in Nieuwegein is aangetroffen, is van de 82-jarige vrouw uit IJsselstein die sinds maandagavond vermist werd. De brandweer kwam de politie met een boot ter plaatse om te assisteren. Een speciaal duikteam werd opgeroepen om het lichaam uit het water te halen.

De 82-jarige vrouw die eerder vermist raakte, werd maandagavond voor het laatst gezien. Haar familie maakt zich ernstig zorgen omdat ze vermoedt dat de vrouw in de war is en de nacht niet thuis heeft doorgebracht. De politie deed een oproep via Burgernet om naar de vrouw uit te kijken.

Volgens haar zoon is gebleken dat zijn moeder kort na vertrek van huis is overleden. „We willen iedereen bedanken voor het getoonde medeleven en het delen van het bericht over haar vermissing”, zegt de zoon in een bericht op Facebook.