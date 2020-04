Ruim 1400 kilo coke onderschept in Rotterdamse haven

In de haven van Rotterdam is afgelopen weekend opnieuw een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Het Hit And Run Cargo-team van politie, justitie en douane heeft afgelopen week een partij van bijna 1500 kilo cocaïne onderschept in meerdere containers die via Rotterdam binnenkwamen. De drugs hebben een waarde van 75 miljoen euro. Voor de smokkel zijn vijf verdachten opgepakt.