Bijna 70 verwaarloosde dieren gevonden in Overijssel

Het gaat om 30 konijnen, 25 kippen en duiven, 6 geiten, 4 honden en 2 paarden. Enkele schapen die eveneens werden gevonden staan buiten het bedrijf en konden wel grazen en uit een beek drinken. Daarom zijn die niet meegenomen, aldus een NVWA-woordvoerster. „Die hebben voor zichzelf gezorgd en zijn nog oké.” Wel moet de eigenaar binnen twee dagen een dierenarts naar de dieren laten kijken om zeker te weten dat ze gezond zijn. Doet hij dat niet, dan worden de schapen alsnog meegenomen.

Vanwege de privacy doet de NVWA geen verdere uitspraken over het bedrijf, de locatie of de eigenaar. De woordvoerster laat weten dat de hercontrole plaatsvond „omdat deze meneer al in beeld was en geen dieren meer mocht houden, omdat er al eerder tegen hem is opgetreden. Nu wordt bekeken wat de vervolgstraf zal zijn.”