CBS: 60 procent minder toeristen in Amsterdam in 2020

In die scenario’s wordt geschetst hoeveel bezoekers naar Amsterdam gaan bij een eventueel langzaam herstel, sneller herstel en een tweede golf van het coronavirus. De bezoekersdaling is in dat laatste scenario het grootst: verblijfsbezoek daalt dan met 74 procent ten opzichte van vorig jaar, het aantal dagbezoekers met 54 procent. Bij een sneller herstel daalt het aantal bezoekers minder hard: 62 procent minder verblijfsbezoekers en 44 procent minder dagjesmensen.

Bij het interpreteren van deze prognose dient er volgens het OIS rekening te worden gehouden met „een aantal onzekerheden en verwachtingen op basis van verschillende bronnen.” Zo zijn de ontwikkeling van het virus en de overheidsmaatregelen die daarop worden afgestemd nog grotendeels onvoorspelbaar.

In 2019 bezochten 10,3 miljoen mensen Amsterdam voor een verblijf. Zo’n 11,3 miljoen mensen kwamen een dagje naar Amsterdam, waarvan ongeveer 4,1 miljoen mensen uit Nederland zelf.