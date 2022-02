’Dit is geniaal’; Trump prijst Poetin de hemel in

Premium Buitenland

Macron hoopt op diplomatiek succes in Moskou: ’Begrip voor de trauma’s van dit grote volk’

Er zijn geen camera’s en adviseurs bij het gesprek, er is geen eindtijd. Emmanuel Macron spreekt maandagmiddag uitgebreid met Vladimir Poetin over de spanningen aan de Oekraïense grens. Een diplomatiek succes zou hem met de verkiezingen in zicht goed uitkomen.