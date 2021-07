Politie gaat verder met zoeken naar vermiste zwemmer in Maas

„We gaan vandaag verder met zoeken naar de mogelijke drenkeling op de Maas bij Oeffelt”, twittert de politie. Bij de zoektocht worden speurhonden ingezet, die met de boot het water op gaan. Op die boot is ook speciale apparatuur aanwezig om het water en de bodem af te zoeken.

Zaterdag werd al de hele dag gezocht naar de man, die rond 22.00 uur nog niet gevonden was. De politie staakte daarna tijdelijk de zoektocht.

De man was vrijdagavond met anderen aan het vissen aan de oever van de Maas en had hier ook zijn tentje opgezet. Rond 23.30 uur ging hij nog even alleen zwemmen, aldus de politie. Sindsdien is hij zoek.