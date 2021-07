Vermiste zwemmer in Maas nog altijd niet gevonden

De Duitser was vrijdagavond met anderen aan het vissen aan de oever van de Maas en had hier ook zijn tentje opgezet. Rond 23.30 uur ging hij nog even alleen zwemmen, aldus de politie. Sindsdien is hij zoek.

Bij de zoektocht is een boot ingezet met speciale apparatuur om het water en de bodem af te zoeken. Ook werden er speurhonden ingezet, die meevoeren op de boot.

Ook zaterdag werd al de hele dag gezocht naar de man.