Transfernieuws: West Ham United haalt Italiaanse spits Scamacca

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

WOENSDAG 27 JULI

10:00 uur West Ham United heeft de Italiaanse spits Gianluca Scamacca aangetrokken. De 23-jarige Scamacca speelde in de jeugd bij PSV en kwam in het seizoen 2018-2019 ook voor PEC Zwolle uit. Bij beide Nederlandse clubs wist hij niet door te breken.

De Italiaan komt over van Sassuolo, waar hij vorig seizoen tot zestien doelpunten in de Serie A kwam. Hij heeft voor vijf jaar getekend in Londen, met een optie voor een zesde seizoen.

West Ham United werd afgelopen seizoen zevende in de Premier League en doet daarom dit seizoen mee aan de voorronden van de Conference League.

DINSDAG 26 JULI

19.36 uur: Giacomo Quagliata verruilt Heracles Almelo voor het Italiaanse US Cremonese, dat uitkomt in de Serie A. Hoeveel de Almeloërs ontvangen voor de 22-jarige verdediger, wiens contract nog een jaar doorliep in Almelo is niet bekend gemaakt.

„Ik ben trots dat ik deze stap kan maken”, zegt Quagliata. „Met deze transfer krijg ik de kans om in een grote competitie te spelen en die wil ik pakken. Ik ben Heracles Almelo dankbaar voor de afgelopen tweeënhalf jaar. Ik heb me in Almelo ontwikkeld tot de voetballer die ik nu ben. Ik wens de club veel succes in de strijd om promotie.”

„Dit is een fantastische stap voor Giacomo”, zegt technisch directeur Nico-Jan Hoogma. „Onze scouts hebben Giacomo tweeënhalf jaar geleden opgepikt uit de Serie C. Dat hij zich heeft ontwikkeld tot jeugdinternational van Italië, die deze zomer ook mee mocht op trainingsstage met de A-selectie van Italië, is een compliment voor zowel speler als club. Deze transfer is echt een beloning voor zijn ontwikkeling.”

18.49 uur: Juventus heeft het contract van Aaron Ramsey ontbonden. De voetballer uit Wales mag transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Zijn verbintenis liep volgende zomer af.

De 31-jarige Ramsey kwam niet meer voor in de plannen van trainer Massimiliano Allegri. Juventus verhuurde hem in de tweede helft van het vorige seizoen aan Rangers FC, waar Giovanni van Bronckhorst trainer is.

Het is nog niet bekend waar Ramsey zijn loopbaan vervolgt. Hij verliet Arsenal drie jaar geleden transfervrij voor Juventus.

17.52 uur: Nordi Mukiele verlaat RB Leipzig voor Paris Saint-Germain. De 24-jarige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen bij de kampioen van Frankrijk.

Mukiele speelde de afgelopen vier jaar voor RB Leipzig, dat hem overnam van Montpellier. Hij debuteerde vorig jaar in de Franse nationale ploeg.

13.57 uur: Bayern München neemt de 17-jarige spits Mathys Tel over van Stade Rennes. Naar verluidt betaalt de Duitse kampioen maximaal 30 miljoen euro voor de Franse jeugdinternational. Tel werd dit jaar als aanvoerder Europees kampioen met Frankrijk Onder 17.

Bij Stade Rennes speelde Tel afgelopen seizoen mee in zeven competitiewedstrijden, allemaal als invaller na de 70e minuut. In de nationale jeugdteams Onder 18 en Onder 17 scoorde Tel tien keer in vijftien wedstrijden.

Bayern versterkte zich deze transferperiode ook al met Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Sadio Mané.

13.04 uur: Trainer Michele Santoni heeft zijn contract bij FC Dordrecht met twee jaar verlengd. Daardoor ligt de voormalig trainer van Almere City FC, afkomstig uit Italië, nu tot de zomer van 2025 vast bij de club uit Zuid-Holland. De 42-jarige Santoni zegt vereerd te zijn met het vertrouwen van de club, waar hij vorig jaar begon.

FC Dordrecht eindigde afgelopen seizoen als zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie. „Toen hebben we de basis gelegd en ik ben blij dat ik de kans krijg om mijn bijdrage ook voor de komende drie jaar te mogen leveren”, aldus Santoni. Hij werkte eerder als assistent-trainer bij ADO Den Haag en was videoanalist bij Ajax en de Italiaanse club Internazionale.

De competitie begint voor Dordrecht op 5 augustus met een thuiswedstrijd tegen Roda JC.

11.10 uur: FC Utrecht heeft de komst van Can Bozdogan afgerond. De 21-jarige Duitser wordt voor een seizoen gehuurd van Schalke 04. In de huurverbintenis is een optie tot koop opgenomen.

Bozdogan is in Keulen geboren en werd drie jaar geleden door Schalke 04 voor 700.000 euro overgenomen van 1.FC Köln, waar hij aanvoerder was van het onder 19-team. Afgelopen seizoen werd Bozdogan door Schalke 04 verhuurd aan het Turkse Besiktas. De Keulenaar heeft inmiddels 27 duels in de hoofdmacht van Besiktas en achttien duels in Schalke-1 achter zijn naam.

Met het aantrekken van Bozdogan neemt FC Utrecht een voorschot op het te verwachten vertrek van Quinten Timber later in de window. Voor de middenvelder is volop interesse uit binnen- en buitenland. Onder andere Feyenoord hoopt Timber aan de selectie toe te voegen en ook bij PSV en Ajax staat de ex-Ajacied op de lijst bij een vertrek van respectievelijk Ibrahim Sangaré en Edson Alvarez.

10.20 uur: FC Twente heeft doelman Issam El Maach voor twee jaar vastgelegd, met een optie op nog een seizoen. De 22-jarige keeper komt transfervrij over van RKC Waalwijk. El Maach speelde afgelopen seizoen één wedstrijd in de Eredivisie, tegen zijn oude club Ajax.

Met de geboren Limburger onder de lat verloor RKC in Amsterdam met 3-2. El Maach keepte eerder in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax. Hij speelde in de jeugd voor VVV-Venlo en Vitesse.

„Het is mooi dat we een goede, jonge keeper aan de selectie kunnen toevoegen”, zegt technisch directeur Jan Streuer van FC Twente. „Met twee ervaren en twee jonge keepers is het keepersbestand nu compleet.” De Duitse doelman Lars Unnerstall was afgelopen seizoen de nummer 1 onder de lat in de ploeg van trainer Ron Jans. FC Twente, dat als vierde eindigde in de Eredivisie en zich zo plaatste voor Europees voetbal, trok deze zomer ook al de Poolse keeper Przemyslaw Tyton aan.

MAANDAG 25 JULI

19.06 uur: Fulham neemt Manor Solomon over van Sjachtar Donetsk. De Israëlische spits ondertekent een contract voor één seizoen bij de Londenaren.

Solomon kan tussentijds vertrekken bij Sjachtar vanwege de transferregels die wereldvoetbalbond FIFA heeft opgesteld voor spelers die bij clubs uit Rusland of Oekraïne spelen. Als zij voor 30 juni geen overeenstemming hadden bereikt over beëindiging van hun contract, mochten ze die verbintenis opschorten tot 30 juni 2023. De FIFA besloot de in maart genomen maatregelen te verlengen om spelers zo te beschermen. De voetballers die het betreft, zijn nu dan transfervrij en kunnen komend seizoen ergens anders gaan spelen.

„Ik ben blij om hier bij Fulham te zijn en ik kan niet wachten om de speciale sfeer op Craven Cottage te voelen”, aldus de 23-jarige Solomon, die in 106 wedstrijden voor Sjachtar Donetsk 22 doelpunten maakte en negen assists gaf.

Solomon speelde tot dusverre 31 interlands voor Israël en scoorde daarin zes keer.

Fulham promoveerde vorig seizoen naar de Premier League. Liverpool is op 6 augustus de eerste tegenstander van de Londenaren in de competitie.

17.16 uur: AZ heeft de selectie versterkt met Zinho Vanheusden. De Alkmaarders huren de 22-jarige Belgische centrale verdediger voor één seizoen van Internazionale en hebben de optie om hem daarna te kopen.

Vanheusden speelde in de jeugd lange tijd bij Standard Luik. Inter haalde hem in 2015 naar Italië. De Italiaanse topclub verhuurde en verkocht hem vervolgens weer aan Standard om hem daarna weer terug te halen. Afgelopen seizoen voetbalde Vanheusden, die één interland voor België speelde, op huurbasis bij Genoa.

„Het contact met directeur voetbalzaken Max Huiberts is enkele maanden geleden begonnen en daar sprak veel vertrouwen uit. AZ is de juiste ploeg voor mij”, aldus Vanheusden, die na Mees de Wit, Jens Odgaard en Mayckel Lahdo de vierde versterking is voor AZ.

16.50 uur: Richairo Zivkovic speelt vanaf dit seizoen weer in de Nederlandse competitie. De 25-jarige spits ondertekende maandag een contract voor één seizoen bij het naar de Eredivisie gepromoveerde FC Emmen. In de verbintenis is een optie opgenomen voor een samenwerking voor een extra jaar.

De in Assen geboren Zivkovic doorliep de jeugdopleiding bij FC Groningen en maakte in 2014 de overstap naar Ajax, waar een doorbraak uitbleef. De Amsterdammers verhuurden de aanvaller aan Willem II en FC Utrecht. Vervolgens voetbalde Zivkovic bij KV Oostende (België), Changchun Yatai (China), Sheffield United (Engeland), Guangzhou City (China) en sinds de zomer van 2021 bij Rode Ster Belgrado (Servië).

„Ik heb in het buitenland geweldige ervaringen gehad, maar de laatste tijd minder minuten gemaakt dan ik had gewild”, zegt Zivkovic. „Daarnaast wilde ik graag terug naar Nederland en FC Emmen biedt me die kans.”

14.34 uur: Sydney van Hooijdonk voetbalt ook het komende seizoen voor sc Heerenveen. De Friese Eredivisionist laat maandag weten de 22-jarige aanvaller voor nog een jaar te huren van het Italiaanse Bologna. Van Hooijdonk kwam het afgelopen halfjaar ook al uit voor Heerenveen, waarin hij tot dertien competitieduels kwam. Hij was goed voor zes doelpunten.

Bologna nam Van Hooijdonk een jaar geleden over van NAC Breda, maar hij kwam in de Serie A tot slechts vier korte invalbeurten. Bij Heerenveen vormde hij het afgelopen halfjaar een sterk koppel met Amin Sarr, de Zweed die in de winterstop was overgekomen van Mjällby AIF dat hem huurde van Malmö FF.

„We zijn heel blij dat het verblijf van Sydney bij ons een vervolg krijgt”, zegt technisch manager Ferry de Haan van de Friese club. „We hebben er geen geheim van gemaakt dat we hem hier wilden houden. Het afgelopen halfjaar heeft hij bij ons aangetoond een absolute toegevoegde waarde te zijn, zowel op als buiten het veld. Sydney past uitstekend in de groep en met zijn mentaliteit ook perfect bij sc Heerenveen.”

13:00 uur De Engelse voetbalclub Tottenham Hotspur heeft verdediger Ben Davies langer aan zich gebonden. De 29-jarige international van Wales verlengde zijn contract in Londen tot de zomer van 2025. Davies speelt sinds 2014 voor de Spurs.

Tottenham nam de Welshman destijds over van Swansea City. Davies speelde inmiddels 271 wedstrijden voor de club uit de Engelse hoofdstad. Sinds de komst van trainer Antonio Conte, in november vorig jaar, is hij een vaste waarde in de driemansdefensie. Tottenham Hotspur eindigde als vierde in de Premier League en plaatste zich zo voor de Champions League.

De 74-voudig international plaatste zich begin vorige maand met zijn nationale ploeg voor het WK van eind dit jaar in Qatar. Wales doet voor het eerst sinds 1958 weer mee aan de mondiale eindronde.

Florian Jozefzoon op trainingsveld bij RKC Waalwijk

11:05 uur RKC Waalwijk heeft in de speurtocht naar versterkingen het oog laten vallen op spelers die er al een dienstverband bij de club op hebben zitten. Vurnon Anita is al vastgelegd.

Vanaf maandag staat Florian Jozefzoon op het trainingsveld. De 31-jarige rechtsbuiten speelde in het seizoen 2012-2013 voor RKC. Hij verdiende er een transfer naar PSV.

Jozefzoon is opgeleid bij Ajax. Hij kwam in Nederland ook uit voor NAC. In Engeland speelde hij voor Brentford, Derby en Rotherham. Het afgelopen seizoen stond hij onder contract bij Quevilly Rouen.

ZONDAG 24 JULI

22.34 uur:

Vurnon Anita speelt ook komend seizoen bij RKC Waalwijk. De middenvelder heeft zijn contract verlengd tot medio 2023. Anita (23) begint aan zijn derde seizoen bij de Brabantse Eredivisionist. Hij speelde al 63 wedstrijden voor RKC.

„De afgelopen twee seizoenen is Vurnon met zijn ervaring en leiderschap een meerwaarde voor ons elftal geweest”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. „We zijn dan ook blij dat hij ook dit seizoen opnieuw uitkomt voor RKC Waalwijk.”

17.37 uur: Volgens La Gazzetta dello Sport zou Erik ten Hag interesse hebben om Denzel Dumfries toe te voegen aan de selectie van Manchester United. De rechtsback staat onder contract bij Inter Milaan, maar die club zou de financiële ruimte die een transfer van de Nederlander zou opleveren meer dan goed kunnen gebruiken.

Ten Hag moet volgens het Italiaanse sportmedium oppassen voor Chelsea, dat de Oranje-international ook graag zou willen inlijven.

12:31 uur Dries Mertens vertrekt bij Napoli. De Italiaanse club bedankt de 35-jarige Belg zondag via sociale media voor de vele doelpunten die hij voor de club maakte.

Mertens speelde bijna tien jaar lang voor Napoli, dat hem in de zomer van 2013 overnam van PSV. Daarvoor voetbalde de aanvaller in Nederland ook nog bij AGOVV en FC Utrecht.

Het contract van Mertens bij Napoli liep na vorig seizoen af. De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis liepen nog wel door, maar hebben niets opgeleverd.

Mertens maakte 148 doelpunten voor Napoli en onttroonde daarmee Marek Hamsik als topscorer aller tijden van de club. Het is nog onduidelijk waar Mertens nu gaat voetballen. Hij hoopt later dit jaar deel uit te maken van de Belgische selectie voor het WK in Qatar.

12:21 uur Paris Saint-Germain neemt verdediger Nordi Mukiele over van RB Leipzig. De 24-jarige Franse verdediger ondertekent op korte termijn een contract bij zijn nieuwe werkgever, meldt het Franse persbureau AFP.

Mukiele speelde sinds 2018 voor Leipzig. Daarvoor voetbalde hij bij Montpellier. De Fransman wordt de derde aankoop van de nieuwe trainer Christophe Galtier. De Portugese middenvelder Vitinha en de jonge Franse spits Hugo Ekitike gingen hem voor.

Mukiele speelde tot dusverre één interland voor Frankrijk. Dat was in september vorig jaar tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland

ZATERDAG 23 JULI

18.38 uur: SC Cambuur heeft zich versterkt met Robbin Ruiter. De 35-jarige doelman had geen club na zijn vertrek in januari bij Willem II. Hij is een contract voor een seizoen overeengekomen.

Ruiter keepte bijna driehonderd wedstrijden voor FC Volendam, FC Utrecht, Sunderland, PSV en Willem II. „Robbin weet als geen ander wat er wordt gevraagd in het betaald voetbal en is met zijn rust en ervaring een waardevolle toevoeging aan onze selectie”, zegt technisch manager Foeke Booy van Cambuur. „Samen met Joao Virginia en Brett Minnema hebben we nu drie doelmannen voor het komende seizoen.”

15.13 uur: Gaston Avila maakt de overstap van Boca Juniors naar Royal Antwerp FC. De 20-jarige verdediger heeft overeenstemming bereikt over een contract voor vijf seizoenen, zo meldt de club waarvoor ook trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars werken.

Avila werd vorig jaar door Boca Juniors aan Rosario verhuurd. Antwerp versterkte zich eerder deze zomer met onder anderen Vincent Janssen en Toby Alderweireld.

Antwerp start de Belgische competitie zondag met een een uitwedstrijd tegen KV Mechelen. Het eerste duel met FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League leverde donderdag niet het gewenste resultaat op (0-0).

12.11 uur: Nicolas Tagliafico is niet langer een speler van Ajax. Zoals eerder al gemeld door De Telegraaf tekent de Argentijn een contract bij het Olympique Lyon van Peter Bosz, dat vier miljoen euro betaalt.

Tagliafico kwam in de winter van 2018 naar Ajax, dat vier miljoen betaalde aan Independiente. Hij debuteerde even later tegen Feyenoord in de eerste wedstrijd van Erik ten Hag als trainer. Uiteindelijk kwam de linkspoot tot 167 duels in het eerste. Hij won er onder andere drie landstitels en maakte deel uit van de ploeg die de halve finale van de Champions League haalde.

08.42 uur: Ryan Babel vervolgt zijn loopbaan bij de Turkse tweedeklasser Eyüpspor. De 35-jarige aanvaller kwam de afgelopen jaren uit voor de Turkse topclub Galatasaray.

Babel was transfervrij en trainde sinds kort mee bij Jong Ajax om zijn conditie op peil te houden. De oud-international, die voor onder meer Ajax, Liverpool en Hoffenheim speelde, heeft voor één seizoen getekend. Mocht de club kampioen worden, dan wordt het contract met een jaar verlengd.

Eyüpspor eindigde afgelopen seizoen als zesde op het tweede niveau van Turkije.

VRIJDAG 22 JULI

19:34 uur Oleksandr Zintsjenko maakt in de Engelse Premier League de overstap van Manchester City naar Arsenal. De Oekraïense linkerverdediger ondertekende een meerjarig contract bij de Londenaren, die omgerekend ruim 35 miljoen euro voor hem betalen.

De 25-jarige Zintsjenko, die in het seizoen 2016/2017 bij PSV voetbalde, is de tweede speler die deze transferperiode Manchester City voor Arsenal verruilt. Eerder deed de Braziliaanse spits Gabriel Jesus dat. Zintsjenko kwam afgelopen seizoen bij Manchester City maar tot vijftien wedstrijden in de Premier League.

16.43 uur: FC Emmen heeft de selectie versterkt met Metehan Güçlü. De Frans-Turkse aanvaller ondertekent bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club een contract voor één seizoen met een optie voor een tweede jaar.

FC Emmen huurde de 23-jarige Güçlü vorig seizoen na de winterstop al van de Franse club Valenciennes. Vanwege blessures speelde Güçlü, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, slechts negen wedstrijden. Daarin scoorde hij twee keer.

16.27 uur: Romano Postema heeft zijn toekomst voorlopig aan FC Groningen verbonden. De 20-jarige spits heeft zijn contract met een jaar verlengd tot medio 2025.

Postema speelde al vijftig officiële duels voor FC Groningen. Hij scoorde zesmaal. FC Groningen verhuurde hem in het seizoen 2020/2021 aan FC Den Bosch. Postema maakte twaalf doelpunten in 28 duels voor de club uit Brabant in de Keuken Kampioen Divisie.

15.57 uur: Iñigo Córdoba verruilt Go Ahead Eagles voor Fortuna Sittard. De 25-jarige Spanjaard werd afgelopen seizoen door Go Ahead gehuurd van de Spaanse club Athletic Bilbao, waar zijn contract werd ontbonden. De transfervrije aanvaller heeft voor twee seizoenen getekend in Sittard, met een optie voor een derde seizoen.

„We zijn enorm trots dat de handtekeningen inmiddels staan. Iñigo had de keuze uit verschillende aanbiedingen, maar gelooft in onze ambities. Dat we hem uiteindelijk toch weten vast te leggen, is een mooie bevestiging van de stappen die we als club maken”, aldus technisch manager Sjoerd Ars.

Córdoba werd door Athletic Bilbao ook verhuurd aan Deportivo Alavés.

Fortuna Sittard werd afgelopen seizoen vijftiende in de Eredivisie, Go Ahead eindigde twee plekken hoger.

12.41 uur: Na vier defensieve versterkingen (Carlens Arcus, Melle Meulensteen, Ferro en Ryan Flamingo) heeft Vitesse zich versterkt met een aanvaller. De Arnhemmers huren aanvaller Mohamed Sankoh huren voor één seizoen van VfB Stuttgart. De 18-jarige spits is een Nederlandse jeugdinternational, die vijf jaar in de jeugd van Sparta heeft gespeeld.

De Rotterdammers scoutten de speler met roots in Sierra Leone bij de Rijswijkse amateurvereniging Vredenburch. Via Stoke City is Sankoh bij Stuttgart terechtgekomen, waarvoor hij al zijn opwachting in de Bundesliga heeft gemaakt. Na een ernstige knieblessure, waardoor hij het afgelopen seizoen grotendeels heeft moeten toekijken, verhuurt Stuttgart Sankoh nu voor één seizoen zonder optie tot koop. Vitesse raakte deze zomer bijna een elftal aan spelers kwijt onder wie Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi, Loïs Openda, Jacob Rasmussen en Eli Dasa, was eerst afwachtend op de transfermarkt maar is de afgelopen weken aan een inhaalslag bezig.

Technisch directeur Benjamin Schmedes is blij met de aanvallende versterking: „Mohamed is een veelbelovend talent, waarin wij veel vertrouwen hebben. Hij is een veelzijdige aanvaller; hij snel, sterk en zeer doelgericht. Mohamed heeft een lange revalidatieperiode achter de rug, maar heeft vanaf de start van de voorbereiding voluit getraind bij VfB Stuttgart. Vanuit de basis die hij weer gelegd heeft zal hij steeds fitter worden en van waarde kunnen zijn voor onze ploeg.”

Sankoh kijkt uit naar zijn avontuur bij Vitesse. „Ik ben heel blij met mijn overstap naar Vitesse, dat mij het podium biedt om mezelf te laten zien in de Eredivisie. Ik heb het gevoel dat Vitesse voor mij de ideale club is om mezelf verder te ontwikkelen”, aldus Sankoh, die rugnummer 9 gaat dragen in Arnhem. „Ik voel mezelf steeds fitter worden en ga er alles aan doen om het team zo goed mogelijk te helpen met mijn kwaliteiten.”

09.46 uur: Verdediger Dani Alves gaat aan de slag bij de Mexicaanse club Pumas UNAM. De 39-jarige Braziliaan vertrok afgelopen maand transfervrij bij FC Barcelona, waar hij in november was begonnen aan zijn tweede periode bij de club. Eerder was Alves van 2008 tot 2016 succesvol in Catalonië.

Afgelopen seizoen kwam Alves tot veertien competitiewedstrijden voor Barcelona, dat als tweede eindigde achter Real Madrid. De Braziliaan vertrok vorig jaar september bij São Paulo FC uit zijn geboorteland vanwege ontevredenheid over te late salarisbetalingen.

Pumas UNAM was vorig jaar middenmoter in Mexico.

DONDERDAG 21 JULI

23.20 uur: Savinho is met zijn begeleiders en familieleden aangekomen in Eindhoven. De Braziliaan wordt naar verwachting nog voor komend weekeinde gepresenteerd als nieuwkomer bij PSV. De buitenspeler komt op huurbasis over van Troyes.

21.46 uur: Fortuna Sittard heeft verdediger Rodrigo Guth overgenomen van Atalanta. De 21-jarige Braziliaan met Duitse wortels heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis voor vijf seizoenen.

Guth werd in 2017 op 16-jarige leeftijd aangetrokken door de club uit het Italiaanse Bergamo. Die verhuurde de verdediger afgelopen seizoen aan NEC. In Nijmegen speelde hij 24 officiële wedstrijden, waarin hij één keer scoorde.

Volgens technisch manager Sjoerd Ars past Guth uitstekend in het profiel dat de club vooraf had geschetst. „We zien hem als een moderne, complete verdediger, die samen met Dimitris Siovas een fantastisch duo gaat vormen.” De Braziliaan is blij dat hij zijn carrière in Nederland voort kan zetten. „Mijn periode in Nijmegen is mij goed bevallen en ik kijk uit naar mijn volgende hoofdstuk in de Eredivisie”, zei Guth.

15.12 uur: Trainer Mike Snoei en Peter Hofstede zijn bij Telstar herenigd. De twee werkten eerder al samen bij de Graafschap. Nu hebben de Witte Leeuwen Hofstede tijdelijk aangesteld als technisch manager. „Het is niet uitgesloten is dat de samenwerking een basis wordt voor continuering.”

15.08 uur: Mladen Krstajic is de nieuwe bondscoach van de Bulgaarse voetbalploeg. De 48-jarige Serviër is de opvolger van Yasen Petrov (54), die vorige maand ontslag nam na de 5-2-nederlaag tegen Georgië in de Nations League.

Krstajic was eerder bondscoach van Servië. Hij trainde ook de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Als voetballer kwam hij uit voor onder meer Werder Bremen en Schalke 04.

Bulgarije staat derde in groep 4 van de C-divisie van de Nations League. Het land heeft 3 punten na vier duels.

10.40 uur: Excelsior Rotterdam heeft buitenspeler Jacky Donkor vastgelegd. De 23-jarige vleugelaanvaller, die voor drie jaar heeft getekend, komt over van FC Dordrecht.

„Excelsior is een platform voor ontwikkeling en dat is voor mij heel belangrijk. Het is bovendien een goede en warme club met een mooie historie. Ik heb vorig jaar met FC Dordrecht natuurlijk twee keer tegen Excelsior gespeeld en ik zag al dat de club mooi voetbal speelt. Toen dacht ik al aan Excelsior als een mooie volgende stap voor mij en door de promotie is dat idee alleen maar meer gaan leven”, aldus Donkor.

Voor zijn periode bij Dordrecht speelde Donkor bij FC Eindhoven en Fortuna Sittard, dat hem in 2019 weghaalde bij de Belgische club Lokeren.

Excelsior promoveerde afgelopen seizoen naar de Eredivisie door ADO Den Haag in de laatste ronde van de play-offs te verslaan. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen eindigde in de Keuken Kampioen Divisie als zesde.

WOENSDAG 20 JULI

19:06 uur Lurie Lovu verblijft op proef bij RKC Waalwijk. De 20-jarige verdediger uit Moldavië is een van de potentiële opvolgers van Melle Meulensteen en Ahmed Touba, die naar respectievelijk Vitesse en Basaksahir vertrokken.

Lovu, die eenmaal voor de ploeg van Moldavië speelde, stond de afgelopen seizoenen bij Cagliari onder contract. Hij speelde 36 duels in de Primavera 1.

Hij zou de tweede Moldaviër bij RKC worden. De club huurde in het verleden al eens Vitalie Damascan.

17.33 uur: Luciano Narsingh gaat in Polen voetballen. De 31-jarige aanvaller, die negentien interlands voor Oranje speelde, heeft een contract ondertekend bij MKS Miedz Legnica. Die club komt uit op het hoogste niveau.

Narsingh speelde sinds februari van dit jaar in Australië bij Sydney FC. De buitenspeler zat in de periode daarvoor zonder club na zijn vertrek vorig jaar zomer bij Feyenoord.

Narsingh begint aan zijn derde buitenlandse avontuur. De geboren Amsterdammer kwam eerder uit voor Swansea City. In Nederland speelde hij voor sc Heerenveen, PSV, Feyenoord en FC Twente.

15.39 uur: PSV heeft Simon Colyn gecontracteerd. De 20-jarige Canadese aanvaller speelde vorig seizoen op huurbasis voor Jong PSV en wordt nu definitief overgenomen van Vancouver Whitecaps. Colyn ondertekent bij de Eindhovenaren een contract voor twee seizoenen.

Onder leiding van trainer Ruud van Nistelrooy speelde Colyn vorig seizoen 28 wedstrijden voor Jong PSV. Daarin scoorde hij vijf keer en gaf hij drie assists.

Colyn blijft komend seizoen nog wel bij Jong PSV spelen. Het beloftenelftal wordt dan gecoacht door Adil Ramzi. Van Nistelrooy is doorgeschoven naar het eerste elftal.

13.10 uur: Paulo Dybala verruilt Juventus voor AS Roma. De Argentijnse aanvaller heeft voor drie jaar getekend bij de titelhouder in de Conference League. De 28-jarige Dybala was transfervrij.

„De snelheid en toewijding waarmee AS Roma handelde, lieten zien hoe graag ze me wilden hebben”, zei Dybala. „Ik teken bij een club die de weg omhoog heeft ingezet en druk bezig is met de toekomst. Bovendien is het een voorrecht om met coach José Mourinho te mogen werken.”

Dybala werd in 2015 door Juventus overgenomen van Palermo. Hij werd met Juventus vijf keer kampioen van Italië.

12.08 uur: Spits Kay Tejan van FC Oss gaat mogelijk de voorronde van de Champions League in. De 25-jarige aanvaller uit Amsterdam verhuist op huurbasis naar Sheriff Tiraspol, dat het vanavond in de tweede kwalificatieronde van de Champions League opneemt tegen Maribor.

Tejan speelde maar een seizoen betaald voetbal. In 38 duels kwam de spits tot 14 treffers en 3 assists. Vorig seizoen maakte hij de overstap van Quick Boys naar de eerste divisionist. Eerder kwam hij uit voor AFC, DWS, Jong Volendam en Kozakken Boys.

11.56 uur: De Turkse topclub Galatasaray huurt Haris Seferovic voor een seizoen van Benfica. De 30-jarige Zwitser kende mede door blessureleed een moeizaam seizoen 2021-2022 in Portugal. Bij Benfica is Roger Schmidt, de afgelopen twee seizoenen werkzaam bij PSV, sinds kort de trainer. Hij haalde deze zomer al de Braziliaanse aanvaller David Neres, voormalig Ajacied, naar Portugal.

Galatasaray eindigde afgelopen seizoen op de dertiende plek, de slechtste prestatie in de clubgeschiedenis. Trabzonspor werd kampioen in Turkije.

De Turkse club heeft tevens een koopoptie bedongen.

10.58 uur: Juventus heeft Gleison Bremer gehaald als opvolger van Matthijs de Ligt. De 25-jarige Bremer, geboren in Brazilië, komt over van stadgenoot Torino.

Bremer werd afgelopen seizoen verkozen tot beste verdediger van de Serie A. Hij werd vier jaar geleden door Torino overgenomen van Atlético Mineiro. Woensdagochtend wordt Bremer medisch gekeurd bij Juventus, dat nog geen details bekend heeft gemaakt over de transfer. Naar verluidt kostte hij ruim 40 miljoen euro.

De Ligt (22) zette dinsdag zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar bij Bayern München. De Duitse landskampioen betaalt naar verluidt minimaal 70 miljoen euro voor de verdediger van Oranje.

23:00 uur Robert Lewandowski is nu officieel speler van FC Barcelona. De Spaanse voetbalclub rondde dinsdagavond de transfer met de Poolse spits, die overkomt van Bayern München, af.

De 33-jarige Lewandowski ondertekende een contract voor vier seizoenen. FC Barcelona betaalt 45 miljoen euro voor de aanvaller. Dat bedrag kan door bonussen met nog eens 5 miljoen euro oplopen. In het contract is een afkoopclausule opgenomen van 500 miljoen euro.

Lewandowski ontmoette zondag zijn nieuwe ploeggenoten al in Miami, waar Barcelona in voorbereiding is op het nieuwe seizoen

21:32 uur Verdediger Ben Davies is de nieuwste aanwinst van Rangers FC, de club van trainer Giovanni van Bronckhorst. De 26-jarige Engelsman komt over van Liverpool en heeft in Glasgow een contract voor vier jaar getekend.

Davies kwam in 2021 naar Liverpool, maar speelde nooit voor de club. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Sheffield United. „Ik kijk er naar uit om bij Rangers FC de volgende stap in mijn carrière te zetten. Het is een club met grote ambities en ik kan niet wachten om te beginnen”, zegt Davies.

Van Bronckhorst is blij met de nieuwste aanwinst van Rangers FC. „Hij is een sterke verdediger met goede kwaliteiten die ons nog meer opties biedt in die zone”, zegt hij.

Met de komst van Davies lijkt Rangers FC al in te spelen op het vertrek van centrumverdediger Calvin Bassey, die in de belangstelling staat van Ajax.

LISA DEEN (JKR)

20:38 uur Vleugelspeler Takefusa Kubo verruilt Real Madrid voor Real Sociedad. Dat maakten de twee clubs dinsdag bekend. De 21-jarige Japanner tekende een contract van vijf jaar bij zijn nieuwe club.

Kubo kwam in 2019 naar Real Madrid toen hij op huurbasis werd overgenomen van FC Tokyo. Een officieel debuut namens De Koninklijke is er echter nooit van gekomen. Kubo werd sinds zijn komst naar Madrid verhuurd aan onder meer Villarreal, Getafe en Mallorca. Voor laatstgenoemde club kwam hij twee keer uit: in het seizoen 2019/2020 en afgelopen seizoen. Kubo speelde tot nu toe 93 officiële wedstrijden in La Liga.

De Japanner is blij met zijn overstap naar Real Sociedad. „Dit is de ideale club voor mij. Ik ga spelen in een sterk team met zeer goede spelers en een speelstijl die bij me past”, reageert hij op de website van zijn nieuwe club.

15.06 uur: Sc Heerenveen heeft rechtsback Hussein Ali voor drie jaar vastgelegd. De jeugdinternational van Zweden was op proef bij de Friezen en heeft de technische staf onder meer in oefenwedstrijden tegen TOP Oss en FC Utrecht overtuigd. De 20-jarige Ali komt over van het Zweedse Örebro.

„Hussein is een degelijke talentvolle speler die vooral opvalt vanwege zijn verdedigende capaciteiten”, aldus technisch manager Ferry de Haan. „Wij denken dat hij over de voorwaarden beschikt om zich hier verder te ontwikkelen tot een moderne vleugelverdediger.”

17.40 uur: FC Eindhoven heeft zich versterkt met Naoufal Bannis. De 20-jarige spits wordt door de Brabanders van een seizoen gehuurd van Feyenoord, dat hem eerder al verhuurde aan FC Dordrecht en NAC Breda.

„Met Naoufal halen we een directe versterking binnen voor onze spitspositie”, zegt technisch manager Marc Scheepers. „In onze zoektocht naar een nieuwe aanvalsleider past Naoufal precies in het plaatje. Een jonge gedreven jongen die al ervaring heeft op dit niveau en zich nog graag wilt laten zien. Ik verwacht veel van hem dit seizoen.”

12:28 uur RKC Waalwijk hoeft niet op zoek naar een nieuwe keeper. De transfer van doelman Etienne Vaessen naar FC Abha in Saoedi-Arabië is op het laatste moment afgeketst.

Beide clubs bereikten vorige week wel al een akkoord. Vaessen onderging een medische keuring. Maar bij het opstellen van het contract kwam hij er niet uit met de club waar Brian Te Vrede onder contract staat.

RKC Waalwijk verblijft momenteel op trainingskamp in Duitsland.

ZATERDAG 16 JULI

17.56 uur: AS Monaco heeft de Zwitserse international Breel Embolo vastgelegd. De 25-jarige aanvaller, geboren in Kameroen, komt over van Borussia Mönchengladbach.

Embolo heeft voor vier jaar getekend bij de nummer 3 van vorig seizoen. Hij wordt een concurrent van Myron Boadu (21), die vorig jaar door de Franse topclub van AZ werd overgenomen.

Embolo speelde eerder voor FC Basel en Schalke 04.

17.21 uur: Tom Beugelsdijk vervolgt zijn loopbaan bij Helmond Sport. De 31-jarige verdediger heeft voor drie jaar getekend bij de Brabantse eerstedivisionist.

Beugelsdijk speelde de afgelopen twee seizoenen voor Sparta. Daarvoor stond de Hagenaar jaren onder contract bij ADO Den Haag. Tussendoor speelde hij ook nog kort bij FSV Frankfurt uit Duitsland.

Beugelsdijk moet de eerste drie competitieduels aan zich voorbij laten gaan omdat hij online heeft gegokt op Nederlandse voetbalwedstrijden. Op vrijdag 26 augustus kan hij voor het eerst in actie komen voor Helmond Sport, dat dan de uitwedstrijd tegen Telstar speelt.

Helmond Sport werd het afgelopen seizoen laatste in de Keuken Kampioen Divisie.

15.54 uur: Aanvaller Serge Gnabry heeft zijn contract bij Bayern München verlengd tot de zomer van 2026. De 27-jarige Duitser voetbalt sinds 2017 voor de Duitse landskampioen, waar hij in 171 wedstrijden 64 keer scoorde. Eerder speelde Gnabry voor onder meer Arsenal en Werder Bremen.

Tegenover de contractverlenging van Gnabry staat het vertrek van topspits Robert Lewandowski naar FC Barcelona. Bayern-directeur Oliver Kahn heeft bevestigd dat er een akkoord is met de Spaanse club, maar zei ook dat het papierwerk nog niet is afgerond.

14.20 uur: Simon Gustafson keert na zeven jaar Nederland terug naar zijn geboorteland Zweden. De middenvelder verlaat FC Utrecht voor een contract bij BK Häcken, waar hij tussen 2013 en 2015 al speelde.

In 2015 haalde Feyenoord Gustafson naar Nederland, maar dat werd geen doorslaand succes. Na een verhuurperiode aan Roda JC pikte FC Utrecht hem in 2018 op. Daar speelde hij ruim honderd officiële wedstrijden.

10.02 uur: Vleugelspeler Federico Bernardeschi maakt transfervrij de overstap van Juventus naar Toronto FC. Bij de Canadese club uit de MLS is de 28-jarige voetballer na Lorenzo Insigne en Domenico Criscito de derde Italiaan die er deze zomer tekende. Het contract van Bernardeschi, 39-voudig international, is voor vier jaar.

Bernardeschi speelde vijf seizoenen bij Juventus, waar hij in 183 wedstrijden twaalf keer scoorde. Hij werd er drie keer kampioen van Italië. Eerder speelde Bernardeschi bij Fiorentina.

Ook landgenoot Giorgio Chiellini verliet Juventus deze zomer voor de hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie. De verdediger ging bij Los Angeles FC aan de slag.

08.50 uur: Chelsea heeft met Kalidou Koulibaly een nieuwe topverdediger gekocht. De 31-jarige Senegalees komt voor naar verluidt een kleine 40 miljoen euro over van Napoli en heeft een contract getekend voor vier jaar.

De ploeg van trainer Thomas Tuchel kon na het transfervrije vertrek van Andreas Christensen (FC Barcelona) en Antonio Rüdiger (Real Madrid) een nieuwe centrumverdediger goed gebruiken.

Koulibaly speelde 317 duels voor Napoli sinds zijn komst in 2014 van Racing Genk. In seizoen 2018/2019 werd hij verkozen tot beste verdediger van de Serie A.

Koulibaly is na aanvaller Raheem Sterling van Manchester City de tweede zomerse aanwinst van Chelsea, die sinds de overname door Todd Boehly weer geld te besteden heeft. Door de vorige Russische eigenaar Roman Abramovitsj had de nummer 3 van het afgelopen seizoen in Engeland eerder te maken met sancties vanwege de oorlog in Oekraïne.

VRIJDAG 15 JULI

19.42 uur: De overgang van Toby Alderweireld van het Qatarese Al-Duhail naar Antwerp is rond. De international van België doorstond vrijdag de fysieke en medische tests en ondertekende vervolgens een contract voor drie seizoenen bij de Belgische club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars.

Alderweireld speelde sinds de vorige zomer voor Al-Duhail. Tussen 2015 en 2021 kwam de centrale verdediger zes seizoenen uit voor het Londense Tottenham Hotspur in de Premier League. Hij speelde inmiddels 121 interlands voor België. Alderweireld kwam ook uit voor Ajax.

Eerder haalde Antwerp onder meer al de Nederlandse spits Vincent Janssen binnen.

19.29 uur: Vitesse heeft de Portugese verdediger Francisco Reis Ferreira, die bekendstaat onder de naam Ferro, vastgelegd. De 25-jarige voetballer wordt voor één seizoen gehuurd van Benfica, met een optie tot koop.

Er waren volgens Vitesse meerdere clubs in de markt voor Ferro. Technisch directeur Benjamin Schmedes is dan ook verheugd dat de keuze van de verdediger op de Arnhemse club viel. „We hadden onze ogen al een tijdje op Ferro gericht. We zien in hem namelijk een directe versterking.”

Ferro is de derde verdediger die Schmedes in deze transferperiode binnenhaalt, na Carlens Arcus en Melle Meulensteen. De Portugees sluit per direct aan bij de selectie van Vitesse.

19.08 uur: De Nederlandse verdediger Ian Maatsen speelt komend seizoen voor Burnley, dat hem op huurbasis overneemt van Chelsea. De 20-jarige Maatsen, die vier jaar geleden door Chelsea werd weggeplukt bij PSV, werd de afgelopen twee seizoenen al verhuurd aan Charlton Athletic en Coventry City.

Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League.

19.06 uur: Manchester City heeft het contract van Riyad Mahrez met twee jaar verlengd. De nieuwe verbintenis van de 31-jarige vleugelspeler loopt nu tot medio 2025.

De Algerijn kwam vier jaar geleden over van Leicester City. Sindsdien speelde hij 189 duels voor City. Daarin was hij 63 keer trefzeker en goed voor 45 assists.

City werd afgelopen seizoen landskampioen.

15.25 uur: Go Ahead Eagles heeft de IJslandse middenvelder Willum Willumsson gecontracteerd. De 23-jarige Willumsson, die voor twee seizoenen heeft getekend, komt over van BATE Borisov uit Wit-Rusland.

„Nederland heeft een grote traditie als het om voetbal gaat en ik houd van de manier waarop er wordt gespeeld. De Nederlandse voetbalstijl past bij mij en is heel anders dan in IJsland en Wit-Rusland, waar het vooral op tactiek, verdedigen en fysieke strijd aankomt”, zei de IJslandse international.

Willumsson bekende bij zijn presentatie dat hij Go Ahead kent van het gamen. „De eerste keer dat ik van Go Ahead Eagles hoorde? Dat was een paar jaar geleden toen ik Football Manager speelde. Go Ahead Eagles is namelijk een vrij opvallende naam voor een Nederlandse club”, aldus de middenvelder. Go Ahead werd afgelopen seizoen dertiende in de Eredivisie.

12.27 uur: Gaetano Oristanio speelt ook komend seizoen bij FC Volendam. De 19-jarige Italiaanse voetballer wordt opnieuw gehuurd van Internazionale.

Oristanio, een aanvallende middenvelder, had met zeven doelpunten een belangrijk aandeel in de promotie van FC Volendam naar de Eredivisie. Onlangs debuteerde hij voor Jong Italië.

FC Volendam begint het nieuwe seizoen zondag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.

11.53 uur: Een tijdlang zag het ernaar uit dat er een einde gekomen was aan der samenwerking tussen Juriën Gaari en RKC Waalwijk. De international van Curacao heeft zijn contract alsnog met een jaar verlengd en gaat zaterdag met de Waalwijkse club op trainingskamp naar Duitsland.

De 28-jarige voetballer maakte in 2018 de overstap van hoofdklasser Kozakken Boys naar RKC. Hij speelde, meestal als rechtsback, 56 duels in de eredivisie waarin hij eenmaal scoorde.

08.56 uur: FC Emmen heeft zich versterkt met Eric Oelschlägel. De 26-jarige Duitse doelman kwam tot vorig seizoen uit voor FC Utrecht, waar hij een aflopend contract had.

Oelschlägel, die een tweejarig contract ondertekent, kwam via Dynamo Dresden en SG Dresden Striesen in 2012 bij de jeugdopleiding van Werder Bremen. In 2018 maakte hij de overstap naar Borussia Dortmund. Twee jaar later nam FC Utrecht hem over.

„Met Eric halen we een uitstekende doelman voor de komende seizoenen binnen. Hij heeft zich in Nederland en Duitsland al bewezen en is toch pas 26 jaar”, zegt Ronald Lubbers, voorzitter van FC Emmen, dat vorig seizoen de titel behaalde in de eerste divisie.

DONDERDAG 14 JULI

20.43 uur: Damian van Bruggen is de volgende versterking voor Almere City FC deze zomer. De 26-jarige centrale verdediger tekent een contract voor twee jaar. Het betekent een terugkeer bij de club waar Van Bruggen meer dan tien jaar geleden al in de jeugd speelde.

Op achtjarige leeftijd kwam de verdediger voor het eerst de jeugd van Almere City FC binnen, nadat hij zijn eerste voetbalstapjes had gezet bij buurtgenoot SC Buitenboys. In 2011 ging Van Bruggen, inmiddels 15 jaar, naar Ajax toe. In het Jong-elftal van die club maakte hij drie jaar later zijn debuut in het betaald voetbal.

14.30 uur: Het zat er al een tijdje aan te komen, maar RKC Waalwijk is ook zijn keeper kwijt. Etienne Vaessen gaat voor FC Abha in Saoedi-Arabië spelen als hij de medische keuring doorstaat. Beide clubs bereikten donderdagmorgen een akkoord.

Dat gebeurde nadat RKC de druk flink had opgevoerd. Vaessen kreeg vorig weekeinde de gelegenheid om zelf te onderhandelen met FC Abha. Daarna was het wachten op een akkoord tussen RKC en de club uit het Midden-Oosten, die het nog doorlopende contract af moest kopen. Bij FC Abha wordt de keeper uit Breda de tweede Nederlander. Mitchell Te Vrede staat er al onder contract.

RKC, dat zaterdag voor een trainingskamp naar Duitsland vertrekt, is nu de hele as van het vorig seizoen kwijt. Eerder vertrokken al Melle Meulensteen, Ahmed Touba, Richard van der Venne en Jens Odgaard. De Waalwijkse club raakte bovendien Alexander Büttner en Finn Stokkers kwijt, terwijl het contract met Vurnon Anita niet werd verlengd.

14.17 uur: Mesut Özil verruilt Fenerbahçe voor concurrent Medipol Basaksehir. De voormalig Duits international heeft bij de club uit Istanbul donderdag een contract voor een jaar getekend met een optie voor nog een jaar.

Özil had een dag eerder in overleg zijn contract laten ontbinden bij Fenerbahçe. De Duitser was vorig jaar overgestapt van Arsenal naar de Turkse club. Hij had daar nog een contract tot medio 2024. De laatste tijd maakte Özil geen deel meer uit van de selectie bij de Turkse topclub, maar tot voor kort hield hij vol niet te willen vertrekken.

12:00 uur Noah Ohio zet zijn voetballoopbaan voort bij het Belgische Standard Luik. De Nederlandse tiener komt over van RB Leipzig en heeft in Luik een contract voor vier seizoenen ondertekend. Ohio (19) voetbalde in de jeugd bij FC Almere, maar werd al op zijn twaalfde weggeplukt door Manchester United.

In Engeland stapte hij nog in de jeugd over naar Manchester City, in het seizoen 2019-2020 belandde hij bij Leipzig dat hem achtereenvolgens verhuurde aan Vitesse en Austria Wien. Bij die laatste club kwam Ohio het afgelopen seizoen tot dertig competitieduels waarin hij vijf keer scoorde.

Ohio kwam in nationale jeugdteams zowel voor Nederland als Engeland uit.

11:47 uur Ousmane Dembélé voetbalt ook de komende twee seizoenen bij FC Barcelona. Het contract van de Franse aanvaller liep af en een nieuwe verbintenis liet lang op zich wachten, tot irritatie van de club.

Trainer Xavi liet hem tijdens de vorige transferperiode in januari zelfs buiten de selectie omdat Dembélé niet wilde bijtekenen. De snelle buitenspeler liet daarop op sociale media weten dat hij „niet toe zou geven aan chantage.”

Dembélé (25) werd in 2017 door Barcelona gekocht van Borussia Dortmund voor een bedrag dat via bonussen opliep naar zo’n 140 miljoen euro. Mede door blessures kon hij nooit geheel aan de verwachtingen voldoen in Camp Nou. Hij kwam in ruim honderd competitieduels tot negentien doelpunten

11:31 uur De Braziliaanse voetbalclub Flamengo heeft de komst van Arturo Vidal bevestigd. Eerder werd al duidelijk dat de Chileense middenvelder het Italiaanse Internazionale zou verlaten en waren er al volop speculaties over een terugkeer naar Zuid-Amerika. Vidal (35) heeft in Rio de Janeiro een contract voor anderhalf jaar ondertekend.

Vidal voetbalde vijftien jaar in Europa. In 2007 verliet hij Colo Colo, de Chileense ploeg waar hij in de jeugd speelde en zijn debuut maakte, voor het Duitse Bayer Leverkusen. Daarna voetbalde hij achtereenvolgens bij Juventus (2011-2015), Bayern München (2015-2018), FC Barcelona (2018-2020) en ten slotte Inter. Tussen 2012 en 2019 werd hij liefst acht keer op rij landskampioen: vier keer met Juventus in Italië, drie keer in Duitsland met Bayern München en eenmaal in de Spaanse La Liga met Barcelona.

Vorig jaar veroverde Vidal met Inter nogmaals de Italiaanse landstitel. Als international van Chili speelde hij twee WK’s, in 2010 en 2014. In 2015 en 2016 veroverde hij met zijn land twee Copa America’s.

WOENSDAG 13 juli

21.50 uur: PSV-doelman Yvon Mvogo zet zijn loopbaan voort bij FC Lorient in Frankrijk. RB Leipzig, waar de Zwitser nog steeds onder contract stond, wilde niet met hem verder. Bij de club uit de Bundesliga had Mvogo weinig kans om in het eerste elftal terecht te komen.

Mvogo werd door Leipzig de laatste twee seizoenen uitgeleend aan PSV.

18.36 uur: Chelsea heeft Raheem Sterling overgenomen van Manchester City. De Londense club heeft de komst van de aanvaller officieel bekendgemaakt.

Sterling, international, speelde sinds 2015 bij City en werd meerdere keren kampioen van Engeland met de club. Daarvoor speelde hij enkele jaren voor Liverpool.

Sterling heeft bij Chelsea een contract voor vijf jaar getekend.

17.30 uur: Mesut Özil gaat weg bij Fenerbahçe. De voormalig Duits international heeft dat in overleg met de Turkse club besloten. Zijn contract is ontbonden. Özil stapte vorig jaar over van Arsenal naar Fenerbahçe. De laatste tijd maakte hij bij de Turkse topclub geen deel meer uit van de selectie, maar tot voor kort hield hij vol niet te willen vertrekken.

16.35 uur: Feyenoord gaat Róbert Bozeník verhuren aan Boavista. De Rotterdammers hebben daarover overeenstemming bereikt met de club uit Portugal. De 22-jarige aanvaller komt in elk geval komend seizoen uit voor de club uit de Primeira Liga. In de overeenkomst is ook een optie tot koop opgenomen. Bozeník heeft bij Feyenoord nog een verbintenis tot 2024.

Bozeník staat sinds januari 2020 onder contract bij de Rotterdammers. Hij speelde tot dusverre 28 wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde. Vorig seizoen werd hij al verhuurd aan het Duitse Fortuna Düsseldorf.

15.56 uur: FC Barcelona verhuurt de 22-jarige Francisco Trincão opnieuw voor een jaar. De Portugese international kwam het afgelopen seizoen uit voor het Engelse Wolverhampton Wanderers. Komend seizoen wordt hij gestald in zijn vaderland bij Sporting Portugal, zo maakte Barcelona woensdag bekend.

Sporting heeft bovendien een optie tot koop op de aanvaller, die bij Wolverhampton tot 28 competitieduels kwam waarin hij slechts twee keer scoorde en één assist achter zijn naam kreeg. De Engelse club had voor zijn diensten 6 miljoen euro moeten betalen aan Barcelona.

Trincão is de vierde speler die de club, al dan niet tijdelijk, verlaat. De Braziliaan Philippe Coutinho werd verkocht aan Aston Villa, de Albanees Rey Manaj vertrok naar Watford terwijl de Franse verdediger Clément Lenglet wordt verhuurd aan Tottenham Hotspur. Ook de huurlingen Luuk de Jong (PSV) en Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers) keren niet terug in Camp Nou.

14.02 uur: Raheem Sterling heeft woensdag op sociale media alvast afscheid genomen van de fans van Manchester City. In een filmpje van iets meer dan 3 minuten op Instagram zijn de hoogtepunten te zien die de aanvaller in zeven jaar bij de Engelse topclub beleefde. Sterling vervolgt zijn voetballoopbaan naar alle waarschijnlijkheid bij Chelsea.

„Ik arriveerde in Manchester als 20-jarige, vandaag vertrek ik als een man”, schrijft Sterling bij het filmpje. „Bedankt voor de eindeloze steun. Het was een eer om het shirt van Manchester City te hebben mogen dragen.”

Sterling, 77-voudig Engels international, won met Manchester City vier keer de landstitel. Het lukte de club niet de Champions League te winnen. Vorig seizoen verloor Manchester City de finale en dit jaar was de halve eindstrijd het eindstation.

Voor zijn periode bij Manchester City stond Sterling vier jaar lang bij Liverpool onder contract.

13.22 uur: FC Barcelona heeft met Leeds United een akkoord bereikt over de komst van Raphinha. De 25-jarige Braziliaanse buitenspeler kwam twee jaar uit voor de Engelse club, die degradatie uit de Premier League afgelopen seizoen maar net wist te voorkomen.

Raphinha had met elf treffers in 35 wedstrijden een belangrijk aandeel in de handhaving van Leeds. De Zuid-Amerikaan voetbalde eerder voor de Franse club Stade Rennais en de Portugese clubs Sporting Portugal en Vitória Guimarães.

13.18 uur: FC Barcelona heeft met Leeds United een akkoord bereikt over de komst van Raphinha. De 25-jarige Braziliaanse buitenspeler kwam twee jaar uit voor de Engelse club, die degradatie uit de Premier League afgelopen seizoen maar net wist te voorkomen.

Raphinha had met elf treffers in 35 wedstrijden een belangrijk aandeel in de handhaving van Leeds. De Zuid-Amerikaan voetbalde eerder voor de Franse club Stade Rennais en de Portugese clubs Sporting Portugal en Vitória Guimarães.

Barcelona en Leeds doen geen mededelingen over het transferbedrag, maar volgens Spaanse media betalen de Catalanen zo’n 55 miljoen euro. Het bedrag kan door bonussen nog met maximaal 15 miljoen euro verder oplopen. Raphinha ondertekent een vijfjarig contract bij Barcelona, dat zich deze transferperiode ook nog hoopt te versterken met de Poolse spits Robert Lewandowski van Bayern München.

08:04 uur Alessio Romagnoli vertrekt na zeven jaar bij AC Milan. De 27-jarige verdediger, voormalig aanvoerder van de club, heeft een vijfjarig contract getekend bij Lazio.

Romagnoli kwam tot 247 wedstrijden voor AC Milan, dat afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2011 weer de Italiaanse titel won.

De twaalfvoudige Italiaanse international speelde eerder al in Rome. Van 2012 tot en met 2014 kwam hij uit voor AS Roma, de rivaal van Lazio.

AC Milan raakte nog een speler kwijt. Vleugelspeler Samu Castillejo speelt vanaf komend seizoen in Spanje bij Valencia.

DINSDAG 12 JULI

22.30 uur: Er lijkt schot te zitten in een nieuwe huurperiode voor Sydney van Hooijdonk bij SC Heerenveen. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De spits wil zelf graag terug naar het Abe Lenstra Stadion, en ook zijn eigenlijke werkgever Bologna lijkt nu open te staan voor een nieuwe huur.

Van Hooijdonk speelde de afgelopen tweede seizoenshelft ook al voor Heerenveen en kwam toen in dertien wedstrijden zes keer tot scoren.

21.44 uur: Wayne Rooney is definitief de nieuwe manager van MLS-club DC United. Dat heeft de club uit de Amerikaanse hoofdstad via de eigen kanalen bevestigd. Rooney stopte onlangs nog als eindverandwoordelijke bij Derby County, naar verluidt om meer tijd met zijn familie door te brengen. Aan die plannen komt nu dus al vlug een einde.

Rooney, all-time topscorer van Manchester United én het Engelse elftal, was als speler ook al actief op Audi Field.

21.20 uur: Daan Rienstra blijft actief in in de Griekse competitie. De broer van de bij Fortuna Sittard vertrokken Ben Rienstra is opgedokken bij PAS Gianna FC, na de afgelopen twee seizoenen te hebben gespeeld bij Volos. In Neederland speelde hij voor Heracles Almelo en later RKC Waalwijk.

PAS Gianna eindigde afgelopen seizoen als zesde in de Griekse Super League.

20.05 uur: Willem II haalt Kostas Lamprou terug naar Tilburg. De doelman, die van 2014 tot en met 2017 tot 110 officiële wedstrijden voor de club kwam wordt overgenomen van PEC Zwolle.

De doelman is inmiddels medisch gekeurd en heeft voor twee jaar getekend in Tilburg.

13.18 uur: Mohamed Mallahi zal komend seizoen het shirt dragen van Roda JC. De aanvaller wordt door FC Utrecht verhuurd aan de club uit Kerkrade. Mallahi heeft 7 wedstrijden voor FC Utrecht en 123 wedstrijden voor Jong FC Utrecht achter zijn naam. Zijn contract loopt door tot medio 2024.

11.46 uur: Rodri speelt ook de komende jaren voor Manchester City. De 26-jarige Spaanse middenvelder verlengde dinsdag zijn contract tot de zomer van 2027.

Rodri kwam drie seizoenen geleden over van Atlético Madrid. Tot dusverre speelde hij 151 officiële duels voor de regerend kampioen uit Engeland. Rodri maakte daarin dertien doelpunten en gaf negen assists.

Rodri won met Manchester City twee keer de landstitel en twee keer de League Cup. Vorig seizoen verloor het elftal van trainer Pep Guardiola de finale van de Champions League van Chelsea. Rodri kwam tot dusverre 33 keer uit voor het Spaanse nationale elftal.

11.30 uur: Reda Kharchouch vertrekt bij Sparta en gaat voor Excelsior voetballen. De 26-jarige aanvaller ondertekent een contract voor drie jaar bij de naar de Eredivisie gepromoveerde Rotterdammers.

Kharchouch kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor FC Emmen. Met zeven doelpunten had hij een belangrijke bijdrage aan het kampioenschap van de club.

„Ik word vaak vergeleken met topspitsen uit de Keuken Kampioen Divisie, maar ik wil graag laten zien dat ik het ook in de Eredivisie kan. Alleen heb ik die kans nog niet echt gekregen”, aldus Kharchouch.

10.04 uur: Rui Vitória is de nieuwe bondscoach van de voetballers van Egypte. De 52-jarige Portugees ondertekende een contract voor vier jaar.

Vitória is al derde bondscoach dit jaar van Egypte, dat zich niet wist te plaatsen voor het komende WK in Qatar. Vitória volgt Ehab Galal op, die vorige maand na drie wedstrijden werd ontslagen. Carlos Queiroz, landgenoot van Vitória, was de voorganger van Galal.

Egypte verloor in februari in de finale van de Afrika Cup na strafschoppen van Senegal.

07.50 uur: Luis Nani sluit zijn voetballoopbaan af in Australië. De 35-jarige Portugese buitenspeler, die van 2007 tot 2014 voor Manchester United voetbalde, heeft een tweejarig contract getekend bij Melbourne Victory.

„We zijn trots dat we een speler als Nani hebben weten vast te leggen en denken dat hij een ongelooflijke aanwinst zal zijn voor Melbourne Victory en de gehele A-League”, aldus Tony Popovic, trainer van Melbourne Victory. „Hij heeft een indrukwekkende carrière gehad, op zowel clubniveau als internationaal niveau. We geloven dat zijn kwaliteit en ervaring de sleutel zijn om onze ambities dit seizoen te verwezenlijken.”

Nani, die 112 interlands voor Portugal speelde, kwam naast Manchester United onder meer ook uit voor Sporting Portugal, Fenerbahçe, Valencia en Lazio.

00.28 uur: De Chileense middenvelder Arturo Vidal verlaat Internazionale en verhuist naar het zich laat aanzien naar het Braziliaanse Flamengo. Zijn contract is met goedvinden van de Italiaanse club ontbonden.

De 35-jarige middenvelder speelde de afgelopen twee seizoenen bij Inter. Hij won vorig seizoen met Inter de titel in de Serie A. Afgelopen seizoen veroverde Vidal de Coppa Italia. De 133-voudig Chileens international speelde eerder voor FC Barcelona, Juventus en Bayern München.

MAANDAG 11 JULI

18.22 uur: Younes Namli speelt ook komend seizoen bij Sparta. De 28-jarige aanvaller uit Denemarken heeft voor één seizoen getekend in Rotterdam. Namli maakte afgelopen seizoen op huurbasis af bij Sparta nadat zijn contract bij het Russische FK Krasnodar was ontbonden.

„We trokken Younes in januari op huurbasis aan, omdat we geloofden dat hij een belangrijke speler voor ons kon zijn in de strijd tegen degradatie. Die verwachting heeft hij overtuigend waargemaakt. In de laatste drie wedstrijden, waarin we onze comeback maakten, was hij met vier assists van grote waarde”, aldus technisch directeur Gerard Nijkamp.

Sparta eindigde afgelopen seizoen als veertiende en ontsnapte net aan degradatie.

Namli speelde in de Eredivisie ook voor sc Heerenveen en PEC Zwolle.

15.44 uur: Middenvelder Adam Maher verruilt FC Utrecht voor Damac FC uit Saudi-Arabië. FC Utrecht bevestigde maandag dat de club Maher heeft verkocht.

Maher speelde sinds 2019 bij FC Utrecht en kwam in actie tijdens 91 officiële duels. Eerder speelde hij voor onder meer AZ, PSV en FC Twente. Het is de tweede keer dat Maher de Nederlandse competitie verruilt voor het buitenland. Eerder speelde hij al bij het Turkse Osmanlispor.

„Na drie seizoenen in Utrecht, en vijf jaargangen in de Eredivisie sinds hij in 2017 vanuit het Turkse Osmanlispor bij PSV terugkeerde, stond Adam open voor een nieuw buitenlands avontuur”, zegt Jordy Zuidam, de technisch directeur van FC Utrecht.

Zuidam meldt dat FC Utrecht de middenvelder graag had willen behouden vanwege „zijn voetballende kwaliteiten.” „Maar we hebben ook aangegeven dat we bereid waren mee te werken aan een vertrek in het geval er een passend bod op hem zou worden uitgebracht. Dat laatste gebeurde, en Adam bereikte met Damac FC ook persoonlijk een akkoord”, zegt Zuidam.

12:15 uur Jorn Brondeel verruilt Willem II per direct voor SK Beveren. De doelman heeft voor twee seizoenen getekend

Brondeel kwam in augustus 2020 naar Tilburg. Omdat hij geen basisplek wist af te dwingen, kwam hij in twee seizoenen tot slechts dertien optredens. De 28-jarige keeper hoopt bij SK Beveren aan meer speeltijd toe te komen.

ZONDAG 10 JULI

17.49 uur: Mocht Robert Lewandowski vertrekken bij Bayern München, dan zou de Duitse topclub Harry Kane op het oog hebben als vervanger van de Pool. Dat meldt Kicker. Lewandowski zou verregaande interesse hebben in een overstap naar FC Barcelona, maar Bayern lijkt vooralsnog niet al te welwillend de spits te laten gaan.

Voor het aantrekken van Kane zal Der Rekordmeister diens tot 2024 lopende contract bij Tottenham Hotspur af moeten kopen.

16.37 uur: Voetballer Enrico Dueñas verhuist van Vitesse naar de Spaanse club FC Cartagena. De 21-jarige aanvallende middenvelder heeft een contract voor twee jaar getekend bij de club die uitkomt op het tweede niveau Spanje.

Vitesse nam Dueñas in 2018 over van Ajax. De international van El Salvador debuteerde in 2020 in het eerste elftal van de Arnhemmers. Hij kwam vier keer uit voor Vitesse. Afgelopen seizoen werd hij nog verhuurd aan FC Eindhoven.

10:59 uur Nottingham Forest heeft de Engelse voetballer Omar Richards voor vier seizoenen vastgelegd. De linksback komt over van Bayern München waar hij sinds 2021 onder contract stond.

„Ik ben verheugd om terug te keren naar Engeland en om op zo’n spannend moment te beginnen bij Nottingham”, zegt de 24-jarige voetballer. „De club heeft geweldige maanden doorgemaakt en heeft grote ambities met de terugkeer in de Premier League.”

Richards is de vijfde aanwinst van Nottingham deze zomer. Eerder werden onder anderen de Nigeriaanse aanvaller Taiwo Awoniyi en doelman Dean Henderson aangetrokken.

ZATERDAG 9 JULI

17.46 uur: RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen ontbrak zaterdagmiddag onder de lat bij het oefenduel met NEC in Weurt, dat in een 3-1 zege voor de Nijmeegse club eindigde. Hij kreeg toestemming om te onderhandelen met geïnteresseerde clubs over een eventuele transfer. De keeper uit Breda, die nog twee jaar onder contract staat, kan naar het Midden-Oosten verkassen.

Vertrekt Vaessen, dan is de nummer tien van vorig seizoen de hele as van het elftal van vorig seizoen kwijt. Eerder vertrokken met Melle Meulensteen (Vitesse) en Ahmed Touba (Basaksehir) twee van de drie centrale verdedigers. Ook Richard van der Venne (Melbourne) en Jens Odgaard (AZ) keren niet terug in het shirt van RKC, terwijl het aflopende contract van Vurnon Anita niet is verlengd.

Vaessen (26) maakte in 2015 de overstap van de amateurs van WSC naar RKC Waalwijk. Op één seizoen na was hij steeds de vaste doelman. Twee jaar geleden verloor hij de concurrentieslag van Kostas Lamprou. Met Joel Pereira trok de Waalwijkse club vorige zomer al een nieuwe keeper aan. De voormalig doelman van onder meer Manchester United kreeg echter te kampen met een hernia en kwam maar tot twee duels in de eredivisie.

NEC kwam tegen RKC door doelpunten van Dueland, Tavsan en Sanniez op een 3-1 voorsprong. Hans Mulder, 35 jaar inmkiddels, produceerde zeven minuten voor tijd de Waalwijkse treffer. Bij de Waalwijkers debuteerde de van Vitesse overgenomen Patrick Vroegh.

De laatste dagen werd Tom Beugelsdijk veelvuldig in verband gebracht met RKC, tot verbazing van algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Er is geen contact geweest, zelf geen belletje naar zijn zaakwaarnemer. Wij zijn op zoek naar andere typen verdedigers”, verklaarde Van Mosselveld. Beugelsdijk werd gelinkt aan Helmond Sport, dat hem wel graag in wil lijven. Geconfronteerd met die belangstelling verklaarde de clubloze verdediger dat hij dan nog liever voor de helft van het geld bij RKC Waalwijk zou gaan spelen.

VRIJDAG 8 JULI

22.31 uur: Luka Jovic verruilt de Spaanse topclub Real Madrid voor de Italiaanse subtopper Fiorentina. De 24-jarige spits uit Servië wordt gekocht door de club uit Florence, de nummer 7 van de Serie A van afgelopen seizoen.

Jovic stond sinds 2019 onder contract bij Real Madrid, dat hem drie jaar geleden overnam van Eintracht Frankfurt. Daarvoor speelde hij bij Benfica en Rode Ster Belgrado.

Fiorentina verzekerde zich afgelopen seizoen van deelname aan de voorronden van de Conference League.

20.50 uur: Tottenham Hotspur heeft de Fransman Clément Lenglet aan de selectie toegevoegd. De verdediger wordt gehuurd van Barcelona. De 27-jarige Lenglet is voor een jaar vastgelegd. Barcelona nam hem in 2018 over van Sevilla.

Eerder haalde de club in deze transferperiode al Richarlison, Ivan Perisic, Yves Bissouma en Fraser Forster binnen.

19.16 uur: Cambuur huurt de Portugese doelman João Virgínia komend seizoen van Everton. De 22-jarige keeper werd afgelopen seizoen nog verhuurd aan Sporting.

„Het is geen geheim dat we op zoek waren naar een doelman en met João hebben we die zeker gevonden. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd is hij al heel volwassen, is het een fijne persoonlijkheid en beschikt hij bovendien al over de nodige ervaring op het allerhoogste niveau”, zei technisch manager Foeke Booy, die meent dat er veel interesse in de doelman was.

Virgínia speelde in alle nationale jeugdelftallen. Voor zijn periode bij Everton speelde hij in de jeugd van Arsenal en Benfica.

17.43 uur: PSV heeft vleugelaanvaller Savio Moreira de Oliveira vastgelegd. Directeur voetbalzaken John de Jong laat weten dat de Eindhovense club een overeenkomst heeft getekend met zijn club Troyes over de huur van de 18-jarige Braziliaan. „We hopen dat dit het begin is van een lang verblijf bij PSV”, zegt De Jong.

Savio stapte onlangs over van het Braziliaanse Atlético Mineiro naar de Franse club Troyes. PSV huurt de Braziliaan in eerste instantie voor een seizoen.

De komst van Savio is onder voorbehoud van een medische keuring en het toekennen van een werkvergunning, meldt PSV verder.

15.38 uur: Middenvelder Luca de la Torre maakt de overstap van Heracles Almelo naar het Spaanse RC Celta. Bij de nummer 11 van La Liga van afgelopen seizoen heeft de Amerikaans international een contract getekend voor vier seizoenen. Bij het gedegradeerde Heracles liep het contract van De la Torre nog een seizoen door.

De la Torre speelde sinds zijn transfervrije komst van Fulham in 2020 69 wedstrijden voor Heracles. Volgens technisch directeur Nico-Jan Hoogma heeft de middenvelder zich goed ontwikkeld. „Dit is een prachtige transfer voor hem, een compliment voor zijn ontwikkeling. Daarnaast is het natuurlijk ook voor de club een mooie transfer.”

13.30 uur: Atlético Madrid heeft de selectie versterkt met Samuel Lino. De 22-jarige Braziliaanse aanvaller komt over van de Portugese club Gil Vicente. Lino ondertekent bij Atlético een contract voor vijf seizoenen.

Bij Gil Vicente kwam Lino in drie jaar tot 99 wedstrijden. Hij maakte 26 doelpunten en gaf vijf assists.

Atlético Madrid versterkte zich woensdag al met de Belgische middenvelder Axel Witsel van Borussia Dortmund.

11.58 uur: Pepe Reina keert terug naar Villarreal. De 39-jarige Spaanse doelman komt over van Lazio.

Reina speelde van 2002 tot 2005 ook al voor Villarreal. De jaren daarna kwam hij uit voor Liverpool, Napoli, Bayern München, AC Milan en Aston Villa.

Reina heeft 38 interlands achter zijn naam staan en maakte deel uit van de selectie die in 2010 de wereldtitel won en in 2008 en 2012 de Europese titel.

07.59 uur: Angel Di Maria vervolgt zijn voetballoopbaan in Italië bij Juventus. De 34-jarige Argentijnse aanvaller komt over van Paris Saint-Germain.

Di Maria arriveerde donderdagavond laat in Turijn, is te zien op de sociale mediakanalen van Juventus. De transfer wordt vrijdag afgerond. Di María ondertekent naar verwachting een contract voor één seizoen bij de Italiaanse topclub.

Di Maria speelde zeven jaar voor PSG, waar zijn aflopende contract na afgelopen seizoen niet werd verlengd.

DONDRDAG 7 JULI

14.28 uur: AZ verhuurt keeper Mees Bakker komend seizoen aan eerstedivisionist De Graafschap. De 21-jarige doelman moet bij de nummer 9 van afgelopen seizoen ervaring gaan opdoen.

Bakker heeft nog een contract voor één jaar in Alkmaar, met een optie voor twee extra seizoenen. De jeugdinternational kwam dertien keer uit voor Jong AZ.

12:35 uur: Fortuna Sittard heeft twee vliegen in één klap geslagen op de spelersmarkt. Ivor Pandur wordt gehuurd van Hellas Verona en Vasilios Sourlis van Olympiakos Piraeus.

Fortuna heeft voor beide spelers een optie tot koop bedongen en kan het duo dus aan het einde van het seizoen definitief overnemen.

Pandur is een 22-jarige keeper uit Kroatië, die zijn carrière begon bij HNK Rijeka. Na 24 duels maakte hij de overstap naar Serie A-club Hellas Verona, waar hij in twee seizoenen niet verder kwam dan elf wedstrijden.

Sourlis komt uit de jeugdopleiding van Olympiakos. In 2020 maakte de jonge middenvelder zijn debuut voor de Griekse topclub. In totaal speelde hij vijftien keer in het eerste van de club uit Piraeus.

11:13 uur Willem II blijft druk op de transfermarkt. De Tilburgers, die na de degradatie van afgelopen seizoen direct terug willen keren in de Eredivisie, hebben Joeri Schroijen vastgelegd. De 31-jarige aanvaller komt over van VVV-Venlo.

Schroijen voetbalde eerder voor MVV, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles en de Griekse club Xhanti.

Willem II legde eerder deze transferperiode onder anderen verdedigers Erik Schouten (SC Cambuur) en Lucas Woudenberg (sc Heerenveen), doelman Joshua Smits (FK Bodø/Glimt) en middenvelder Matthias Verreth vast.

10:23 uur: PEC Zwolle heeft Diferdio Misidjan vastgelegd. De 18-jarige verdediger heeft voor één seizoen getekend met een optie voor nog een jaar.

Misidjan doorliep een groot gedeelte van de Ajax-opleiding, maar vertrok daar aan het eidn van het vorig seizoen.

WOENSDAG 6 JULI

22.21 uur: Matteo Pessina, die vorig jaar Europees kampioen werd met Italië, keert terug naar Monza, de club waar hij als jeugdspeler doorbrak. Pessina wordt uitgeleend door Atalanta met een optie tot koop.

Pessina, die op zijn tiende voor Monza ging spelen, maakte in 2015 op 17-jarige leeftijd zijn profdebuut bij de club. Een paar maanden later tekende hij bij AC Milan, dat hem weer uitleende aan Lecce, Catania en Como. In 2017 sloot hij zich aan bij Atalanta. Na uitleenbeurten aan Spezia en Hellas Verona brak hij vanaf 2020 door bij Atalanta.

Onder leiding van Silvio Berlusconi en zijn voormalige rechterhand bij AC Milan, Adriano Galliani, is het ambitieuze Monza druk bezig met de voorbereiding van hun eerste seizoen in de Italiaanse Serie A. De gepromoveerde club verzekerde zich eerder al van drie (ex-)internationals: doelman Alessio Cragno, verdediger Andrea Ranocchia en middenvelder Stefano Sensi.

Middenvelder Pessina (25) heeft veertien interlands gespeeld en maakte daarin vier doelpunten. Hij scoorde twee keer tijdens het EK van vorig jaar.

22.19 uur: PSV laat Luis Felipe terugkeren naar zijn geboorteland Brazilië. De centrale verdediger kwam twee jaar geleden naar Eindhoven, maar hij wist niet door te bereken.

De 21-jarige Braziliaan verkast naar Cruzeiro. Hij kwam tot één duel in het eerste elftal van PSV en speelde 34 keer voor Jong PSV. Afgelopen seizoen was hij langdurig geblesseerd.

21.37 uur: Steve Mandanda vertrekt na vijftien jaar bij Olympique Marseille. De 37-jarige Frans-Congolese keeper speelde liefst 613 duels voor Olympique. „De club en de doelman hebben in onderling overleg besloten uit elkaar te gaan”, meldt de club.

Mandanda kwam in 2007 over van Le Havre. Hij speelde in het seizoen 2016-2017 bij Crystal Palace, maar keerde snel terug naar de Franse havenstad.

Olympique Marseille verloor afgelopen seizoen in de halve finale van de Conference League van Feyenoord.

21.18 uur: Loïs Openda vervolgt zijn carrière in Frankrijk. De Belgische spits, die de afgelopen twee seizoenen furore maakte in het shirt van Vitesse, is door Club Brugge verkocht aan RC Lens. De nummer acht van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 telt volgens Franse bronnen een bedrag van circa 11 miljoen neer voor de rappe aanvaller, die recent zijn debuut voor de Rode Duivels opluisterde met een goal.

Openda heeft voor vijf seizoenen getekend bij de Noord-Franse club. Met de transfer is voor Openda een einde gekomen aan een periode van zeven jaar in dienst van Club Brugge, dat hem oppikte in de academie van Standard Luik. Voor de Bruggelingen kwam Openda in 53 duels niet verder dan vijf doelpunten. Pas als huurling bij Vitesse kwam de aanvaller echt tot wasdom, resulterend in 37 doelpunten in 88 duels voor de Arnhemse club.

19.53 uur: Waar Cristiano Ronaldo zijn carrière ook voortzet, het is niet bij Bayern München. Dat zei voorzitter Oliver Kahn van de Duitse recordkampioen. „Hoezeer ik Cristiano Ronaldo ook waardeer als een van de grootste voetballers, een transfer zou niet passen in onze filosofie”, liet Kahn weten aan magazine Kicker.

De 37-jarige Portugese aanvaller zou weg willen bij Manchester United omdat de club komend seizoen niet in de Champions League speelt. Hoewel de nieuwe trainer Erik ten Hag graag wil dat de vedette blijft, zou de zaakwaarnemer van Ronaldo al hard aan het werk zijn een andere club te vinden.

Ronaldo verontschuldigde zich voor zijn afwezigheid op de eerste trainingen van United. Hij gaf ’familieredenen’ op. De Portugese topschutter werd met Bayern in verband gebracht als vervanger van spits Robert Lewandowski, die mogelijk de club uit München nog deze zomer verlaat. Kahn gaf aan dat Bayern in principe geen oudere spelers aantrekt.

19:50 uur: Calvin Verdonk speelt ook de komende twee seizoenen voor NEC. De 25-jarige verdediger werd afgelopen seizoen gehuurd van de Portugese club FC Famalicão, waar zijn contract afliep.

Verdonk tekende een contract in Nijmegen tot de zomer van 2024, met een optie voor een derde seizoen. „De kans om een speler als Verdonk transfervrij over te nemen, mag je niet laten schieten”, stelde technisch directeur Ted van Leeuwen.

Verdonk kwam afgelopen seizoen tot 24 duels voor NEC, dat als elfde eindigde in de Eredivisie.

NEC hoopt de Deense middenvelder Mikkel Duelund komend seizoen weer te kunnen huren van de Oekraïense club Dinamo Kiev. De clubs zijn in gesprek en NEC hoopt snel meer te kunnen melden.

17:05 uur: De Belgische middenvelder Axel Witsel vervolgt zijn loopbaan bij Atlético Madrid. De 33-jarige Witsel komt transfervrij over van Borussia Dortmund, waar hij sinds 2018 onder contract stond. Hij heeft slechts voor één seizoen getekend in de Spaanse hoofdstad.

Voor de 124-voudig Belgisch international wordt het zijn eerste club in Spanje. Hij begon zijn loopbaan in eigen land bij Standard Luik, waarna hij bij achtereenvolgens Benfica, Zenit Sint-Petersburg, het Chinese Tianjin Quanjian en Dortmund speelde.

Atlético Madrid werd afgelopen seizoen derde in La Liga, achter kampioen Real Madrid en FC Barcelona.

15:12 uur Aanvaller Alex Timossi is de nieuwste aanwinst van sc Heerenveen. De 21-jarige Zweed komt over van Bayern München en heeft in Heerenveen een contract tot de zomer van 2026 getekend.

Timossi debuteerde op 16-jarige leeftijd voor Helsingborg en maakte in de zomer van 2018 de overstap naar Bayern. Een jaar later keerde hij op huurbasis voor een jaar terug naar Helsingborg, waarna Bayern hem voor twee seizoenen verhuurde aan het Oostenrijkse SK Austria Klagenfurt.

Technisch manager Ferry de Haan is blij met de komst van Timossi. „Alex is een snelle speler en heeft veel diepgang, zowel met als zonder de bal. Daarbij weet hij ook goed het overzicht te behouden voor zijn medespelers voor de goal”, zegt de Haan. „Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al ruim honderd wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld. Het is dan ook een speler waar in onze ogen nog veel rek in zit. We zijn blij dat we hem voor langere tijd hebben kunnen vastleggen.”

14:25 uur Aanvoerder Joaquín heeft zijn contract bij het Spaanse Real Betis tot medio 2023 verlengd. Dat maakte de club woensdag bekend. Joaquín, die over twee weken 41 wordt, gaat met Betis de Europa League in.

Joaquín debuteerde in 2000 in het eerste elftal en groeide uit tot een van de iconen van de club. Na zes seizoenen verliet hij Betis voor Valencia, waar hij tussen 2006 en 2011 speelde. Vervolgens speelde hij ook voor Malaga (2011-2013) en Fiorentina (2013-2015), om vervolgens in 2015 weer terug te keren naar Betis. In Sevilla is hij aanvoerder.

Vooralsnog speelde hij 451 wedstrijden voor Real Betis, waarin hij 61 keer trefzeker was. Afgelopen seizoen won Joaquín met Betis de Copa del Rey, waarin Valencia na strafschoppen werd verslagen. Na die overwinning hintte Joaquín al op een mogelijke contractverlenging. ”’Wat ik ga doen? Kom op zeg. Nu we zijn begonnen met het winnen van prijzen, ga ik zeker door”, zei hij na afloop van de wedstrijd tegen Valencia.

12.10 uur: Verdediger Michaël Heylen keert terug bij FC Emmen. De Belg heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de Drentse voetbalclub, die komend seizoen weer in de Eredivisie uitkomt. De afgelopen twee seizoenen speelde Heylen bij Sparta Rotterdam.

Heylen kwam in de zomer van 2019 naar Nederland, toen hij Zulte Waregem verruilde voor FC Emmen. Destijds speelde hij op huurbasis bij Emmen. Nadat het seizoen 2019-2020 door de coronapandemie vroegtijdig werd afgebroken besloot de club de optie in zijn contract niet te lichten vanwege de onzekerheid rondom het virus. De centrale verdediger koos er toen voor om bij Sparta te tekenen en speelde 63 wedstrijden in het shirt van de Rotterdammers.

Na twee jaar in Rotterdam is de 28-jarige Belg blij dat hij terugkeert bij FC Emmen. „De spelersgroep is natuurlijk grotendeels anders, maar er heerst nog steeds een familiegevoel en ik heb altijd goed contact gehouden met trainer Dick Lukkien”, zegt Heylen. „Ik ben de club de afgelopen seizoenen blijven volgen en vond het prachtig dat het kampioenschap werd behaald”, zegt hij. Met de titel in de Keuken Kampioen Divisie stelden de Drentenaren promotie naar de Eredivisie veilig.

10.59 uur: Willem II heeft zich voor een jaar verzekerd van de diensten van Jeremy Bokila, die al een tijdje proef draaide bij de Tilburgse club. De inmiddels 33-jarige Bokila verliet in 2012 als speler van Sparta de Nederlandse competitie en voetbalde daarna onder meer in Rusland, Turkije, Roemenië, China, Qatar en de Verenigde Staten.

De in Congo geboren en in de Achterhoek opgegroeide Bokila komt bij Willem II in aanmerking voor de spitspositie. Met zijn ervaring kan hij Jizz Hornkamp verder op weg helpen.

Bokila is versterking nummer zeven voor Willem II in deze window na Thibaut Lesquoy, Erik Schouten, Nick Doodeman, Matthias Verreth, Joshua Smits en Lucas Woudenberg.

10.20 uur: NEC heeft zich versterkt met Andri Baldursson. De twintigjarige middenvelder uit IJsland wordt gehuurd van Bologna. De Nijmegenaren hebben bij de Italiaanse club een optie tot koop bedongen.

„Baldursson is een controlerende middenvelder die de balans moet bewaken”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen. „Een technisch en tactisch geschoolde speler, die ook zonder bal hard werkt. Vorig jaar hadden we hem al op de korrel, maar door de nacompetitie waren we toen net te laat.”

Baldursson maakte drie jaar geleden de overstap van de IJslandse club Breidablik naar Bologna, waar de middenvelder nog vastligt tot medio 2025. Baldursson is negenvoudig international van IJsland. NEC versterkte zich deze zomer eerder al met Joris Kramer, Pedro Marques en Oussama Tannane.

DINSDAG 5 JULI

23.06 uur: Fortuna Sittard heeft Remy Vita gecontracteerd. De 21-jarige verdediger komt over van Bayern München, waar hij in het tweede elftal speelde. Vita ondertekent bij Fortuna een contract voor vier seizoenen.

„Ik heb de kans gekregen om in de afgelopen seizoenen ervaring op te doen in verschillende landen en competities. Dit neem ik mee naar Sittard. Ik wil me hier graag verder ontwikkelen”, zegt de international van Madagaskar, die eerder uitkwam voor de Franse club Troyes en het Engelse Barnsley.

Fortuna versterkte zich eerder met de Griekse verdediger Dimitrios Siovas en de Turkse aanvaller Burak Yilmaz.

22.34 uur: Federico Bernardeschi gaat zijn loopbaan vervolgen in de Major League Soccer, melden Amerikaanse media. De Italiaanse middenvelder van Juventus én international van Italië zou op het punt staan te verkassen naar Toronto FC in Canada, waar ook zijn landgenoot Lorenzo Insigne sinds deze zomer onder contract staat.

Met Bernardeschi zou een derde prominente Italiaanse voetballer de stap overzees maken, want ook Giorgio Chiellini vertrok deze transferperiode naar de MLS. De verdediger staat onder contract bij LAFC.

19.07 uur: Excelsior Rotterdam huurt Marouan Azarkan opnieuw van Feyenoord. De 20-jarige aanvaller had het afgelopen seizoen al een belangrijke bijdrage in de promotie van Excelsior naar de Eredivisie.

„Ik wil dit seizoen heel graag in de Eredivisie spelen”, zegt Azarkan. „Ik heb de eerste weken met Feyenoord meegetraind, maar omdat ik denk daar minder aan spelen toe te komen was de keuze voor Excelsior snel gemaakt. Voor het buitenland vind ik het nog te vroeg, ik wil dit jaar in de Eredivisie spelen en Excelsior had mijn absolute voorkeur.”

17.01 uur: De overgang van Divock Origi (27) naar AC Milan is definitief. De Belgische international heeft een contract getekend tot juni 2026 bij de kampioen van Italië.

Origi speelde vele jaren voor Liverpool, maar kwam onder leiding van trainer Jürgen Klopp niet tot veel optredens. Wel maakte hij, vaak als invaller, enkele zeer belangrijke doelpunten.

Milan heeft met Olivier Giroud en Zlatan Ibrahimovic twee spitsen op leeftijd. Bovendien is Ibrahimovic lange tijd uitgeschakeld na een operatie aan een knie.

12.58 uur: FC Emmen heeft aanvallende versterking binnengehaald. De Italiaans/Peruaanse spits Gonzalo Sánchez heeft een contract voor twee jaar getekend bij de op het hoogste niveau teruggekeerde Drentse voetbalclub.

Sánchez (22) voetbalde in Peru bij Alianza Lima en Alianza Atlético Sullana. Bij die laatste club liep deze zomer zijn contract af.

„Gonzalo heeft een zware blessure gehad en is een centrumspits die we de tijd geven”, zegt Emmen-voorzitter Ronald Lubbers. „We hopen dat zijn in het verleden bewezen potentie tot wasdom gaat komen. Vandaar ook dat we hem voor twee en eventueel drie seizoenen hebben vastgelegd.”

10.53 uur: Aanvoerder Ben Rienstra vertrekt bij Fortuna Sittard. Volgens de club is „in goed overleg” het contract van Rienstra ontbonden. De 32-jarige middenvelder lag nog voor een jaar vast bij Fortuna.

„We hebben de afgelopen periode meermaals met elkaar om tafel gezeten”, zegt technisch manager Sjoerd Ars. „Uiteindelijk is in goed overleg besloten om uit elkaar te gaan, op deze manier kan Ben rustig op zoek naar een nieuwe club.”

Rienstra kwam in 2020 over van de Turkse club Kayserispor en was de afgelopen twee jaar aanvoerder van Fortuna Sittard. In juli vorig jaar werd bij Rienstra een hartafwijking geconstateerd en mocht hij tijdelijk niet spelen. Na diverse onderzoeken kreeg hij toch groen licht om weer te voetballen. Rienstra speelde afgelopen seizoen 28 wedstrijden voor Fortuna in de Eredivisie. Hij kwam eerder uit voor Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ, Willem II en sc Heerenveen.

10.40 uur: Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met de 23-jarige Jamal Amofa. De verdediger komt over van ADO Den Haag en tekent een contract voor drie jaar in Deventer.

„Van Go Ahead Eagles weet ik ook dat de supporters als één man achter de ploeg staan. Natuurlijk wil ik de komende seizoenen zoveel mogelijk spelen, maar ik wil vooral ook met de supporters van Go Ahead Eagles een band creëren. Ik wil niet als een nummer komen en als een nummer weer vertrekken, maar echt iets achterlaten”, aldus de aanwinst op de website van zijn nieuwe werkgever.

09.29 uur: PSV heeft Ritsu Doan voor een bedrag van 8,5 miljoen euro verkocht aan de Duitse club SC Freiburg. De aanvallende middenvelder uit Japan ondertekende een meerjarig contract bij de nummer 6 van de Bundesliga. De 24-jarige Doan wordt bij Freiburg, dat zich afgelopen seizoen plaatste voor de Europa League, teamgenoot van Oranje-doelman Mark Flekken.

PSV nam Doan drie jaar geleden voor zo’n 7,5 miljoen euro over van FC Groningen. Het lukte de Japanse international in zijn eerste seizoen in Brabantse dienst niet om een onbetwiste basisspeler te worden. PSV verhuurde hem daarom in het seizoen 2020-2021 aan de Duitse club Arminia Bielefeld. Afgelopen seizoen speelde Doan onder trainer Roger Schmidt 39 wedstrijden, waarin hij elf doelpunten maakte. De Japanner won met PSV de Johan Cruijff-schaal en de KNVB-beker.

Het contract van Doan in Eindhoven liep nog twee jaar door. PSV versterkte zich deze transferperiode met onder anderen Guus Til, Xavi Simons en Luuk de Jong. Doan mocht daarom vertrekken. „Ik ben blij met mijn terugkeer in de Bundesliga en ik denk dat Freiburg de juiste plek is om een nog betere voetballer te worden”, aldus de Japanner.

00.24 uur: De Portugese voetbalcoach Nuno Espirito Santo heeft in Saoedi-Arabië een nieuwe club gevonden. De voormalig coach van onder meer Tottenham Hotspur heeft tot en met 2024 een contract getekend bij topclub Al Ittihad, zo meldde de club.

De Portugees werd in november vorig jaar ontslagen bij de Spurs en zat sindsdien zonder club. Daarvoor was hij werkzaam bij Valencia, FC Porto en Wolverhampton Wanderers.

„Het is een eer voor me om te werken bij Al Ittihad. Ik zie jullie snel”, zei Nuno in een video die de club deelde.

Bij Al Ittihad was Henk ten Cate enkele jaren geleden ook kortstondig actief als coach.

MAANDAG 4 JULI

22.30 uur: Ajax heeft het contract van voetballer Naci Ünüvar met drie jaar verlengd tot 1 juli 2026, zoals door De Telegraaf al op 20 juni gemeld. De aanvallende middenvelder lag nog bij de Amsterdamse club vast tot medio 2023. Ünüvar zit sinds de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij het eerste elftal van de landskampioen. Hij krijgt de kans om zich te bewijzen.

Ünüvar doorliep vanaf 2011 de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte op 22 januari 2020 zijn debuut in het eerste elftal in de bekerwedstrijd Ajax - SV Spakenburg (7-0). In dat duel scoorde hij meteen. De voetballer speelde tot nog toe drie wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax.

21.40 uur: De Italiaanse middenvelder Rolando Mandragora verlaat Juventus en heeft voor drie jaar getekend bij Fiorentina. Dat maakten beide clubs maandag bekend. Fiorentina betaalt 8,2 miljoen euro en een eventuele bonus van 1 miljoen euro. Vorig seizoen leende Juventus Mandragora uit aan stadsgenoot Torino.

21.03 uur: Loïs Openda is op weg naar het Franse RC Lens. De Rode Duivel van Club Brugge, de afgelopen twee seizoenen op huurbasis actief voor Vitesse, heeft van Club Brugge vrijaf gekregen van de training om een deal af te ronden. RC Lens, vorig jaar de nummer zeven in de Ligue 1, wil de 22-jarige aanvaller zo snel mogelijk presenteren. De onderhandelingen vorderen goed.

Openda schitterde vorig seizoen op huurbasis bij Vitesse, met 24 doelpunten in alle competities. Hij heeft nog een contract tot 2024 bij Club Brugge, maar wil zijn carrière liever bij een andere club voortzetten. De aanvaller debuteerde onlangs voor de Rode Duivel en wist bij zijn debuut meteen te scoren.

Volgens Franse media gaat Club Brugge 11 miljoen euro plus bonussen ontvangen voor Openda, die door de club zelf is opgeleid, nadat hij als jeugdspeler de overstap had gemaakt van de academie van Standard Luik naar de Bruggelingen.

20.30 uur: Azzeddine Toufiqui heeft zijn contract verlengd bij FC Emmen. De creatieve linkspoot tekent een overeenkomst voor één seizoen met een optie voor een tweede seizoen op De Oude Meerdijk.

Toufiqui staat sinds eind juli 2021 onder contract in Emmen na een succesvolle stageperiode. De 23-jarige Fransman kwam tijdens seizoen 2021-2022 tot 32 optredens in het eerste elftal.

De club uit Overijssel heeft voor komend seizoen bovendien Fernando Pacheco bij de selectie gehaald. De 23-jarige aanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van Club Sporting Cristal uit Peru. De speler is jeugdinternational van Peru, zo laat Emmen weten. Voorzitter Ronald Lubbers van Emmen: „Met Fernando huren we een uitstekende speler. Hij heeft zich als buitenspeler al bewezen in Zuid-Amerika en we zijn ervan overtuigd dat hij ook bij ons in de Eredivisie van grote waarde kan zijn.”

Emmen is nog in afwachting van een werkvergunning voor de voetballer.

18.51 uur: Igor Tudor is benoemd tot nieuwe trainer van de Franse voetbalclub Olympique Marseille. Hij wordt de opvolger van de Argentijn Jorge Sampaoli. Tudor was het afgelopen seizoen nog actief bij Hellas Verona in de Italiaanse competitie.

Clubeigenaar Frank McCourt denkt dat Tudor de juiste man op de juiste plaats is. „Als speler en als trainer heeft hij laten zien een vechter te zijn. Dat is precies wat we nodig hebben.”

17.12 uur: FC Twente heeft terugkeer van Michel Vlap officieel bekend gemaakt. De middenvelder, die vorig seizoen al op huurbasis speelde in de Grolsch Veste, wordt voor 2 miljoen euro overgenomen van Anderlecht en tekent voor drie seizoenen in Enschede. Het is al de tweede transfersom die FC Twente deze window uitgeeft. Eerder werd al 1,5 miljoen euro betaald om huurling Michal Sadilek definitief over te nemen van PSV.

Vlap is blij dat hij met FC Twente Europa in kan. „Iedereen heeft afgelopen seizoen gezien dat ik met veel plezier bij FC Twente heb gespeeld, het is een prachtclub om voor te voetballen. Ik voel me gewaardeerd bij FC Twente en ik was ook blij dat ze mij definitief wilden overnemen.”

Technisch directeur Jan Streuer is tevreden dat FC Twente Vlap heeft kunnen behouden. „Michel heeft vorig seizoen een belangrijk aandeel gehad in het sportieve succes en de ontwikkeling van de ploeg. We hebben de verwachting dat hij bij FC Twente nieuwe stappen kan maken en daarmee van nog meer waarde kan zijn voor de ploeg. Michel is bovendien een heel fijne en gedreven speler die je graag in de selectie wilt hebben.”

16.05 uur: Heracles Almelo heeft met de komst van Marko Vejinović de eerste zomerse versterking binnen. De middenvelder tekent in Almelo een contract voor twee seizoenen met een optie tot een extra seizoen en keert zodoende terug naar de club die hij tussen 2009 en 2013 al diende. Vejinović was transfervrij nadat zijn contract bij het Chinese Tianjin Jinmen Tiger in onderling overleg was ontbonden.

’Met Marko halen we een technisch zeer begaafde voetballer binnen met enorm veel ervaring. Als jonge speler hebben we hem ooit opgepikt bij het tweede elftal van AZ en als je kijkt naar wat voor een carrière hij daarna heeft gehad, ben ik ervan overtuigd dat hij van waarde gaat zijn voor onze ploeg’, zegt technisch directeur Nico-Jan Hoogma.

Vejinović is blij met zijn terugkeer bij de club: ’Het voelt goed om weer in Almelo te zijn. Ik heb hier een mooie tijd gehad en ik kijk ernaar uit om weer in dit shirt te spelen. We hebben één missie waar we met z’n allen voor gaan en dat is Heracles terugbrengen naar het hoogste niveau. Promotie is het enige dat telt.’

Vejinović speelde tussen 2009 en 2013 al 112 wedstrijden in het zwart-wit van Heracles Almelo. Daarna speelde de Nederlander met Servische roots voor onder meer Vitesse, Feyenoord en AZ. De laatste jaren speelde Vejinović voornamelijk in het buitenland: bij het Poolse Arka Gdynia en Tianjin Jinmen Tiger, dat uitkomt in de Chinese Super League. Ook speelde hij een half jaar voor ADO Den Haag.

13.38 uur: FC Barcelona heeft middenvelder Franck Kessié gepresenteerd als aanwinst. De Ivoriaanse middenvelder komt transfervrij over van de Italiaanse kampioen AC Milan. Kessié ondertekende in Camp Nou een contract voor vier jaar, met daarin een gelimiteerde afkoopsom van 500 miljoen euro.

De komst van de Ivoriaan hing al langere tijd in de lucht. Eind maart verklapte voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona dat zijn club twee spelers met aflopende contracten had vastgelegd, een centrale verdediger en een centrale middenvelder. Alles wees erop dat het ging om de Deense verdediger Andreas Christensen (Chelsea) en Kessié.

De Ivoriaan speelde vijf jaar voor Milan, waarmee hij afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2011 kampioen van de Serie A werd. Kessié maakte zes doelpunten, het jaar ervoor scoorde hij dertien keer in de Italiaanse competitie. De middenvelder speelde eerder voor Cesena en Atalanta.

Barcelona nam onlangs afscheid van huurling Luuk de Jong, die inmiddels naar PSV is gegaan. Mogelijk vertrekken ook de Oranje-internationals Frenkie de Jong en Memphis Depay.

11:12 uur Manchester City heeft de Engelse voetbalinternational Kalvin Phillips voor zes jaar vastgelegd. De 26-jarige middenvelder komt over van Leeds United. Volgens Engelse media betaalt de kampioen van de Premier League zo’n 60 miljoen euro voor Phillips.

De 23-voudig international is na de Noorse topscorer Erling Haaland (Borussia Dortmund) en keeper Stefan Ortega (Arminia Bielefeld) de derde zomeraanwinst voor trainer Pep Guardiola. Phillips wordt bij City gezien als de opvolger van de Braziliaanse routinier Fernandinho, die onlangs terugkeerde naar eigen land. De Engelsman treft in de selectie van Manchester onder anderen Oranje-international Nathan Aké.

Phillips komt uit de jeugd van Leeds United en debuteerde begin 2015 in het eerste elftal. Hij speelde 234 wedstrijden voor de club en maakte daarin veertien doelpunten. Op het EK van vorig jaar was de middenvelder een vaste waarde in de nationale ploeg. Engeland bereikte de finale op Wembley, maar moest het daarin via strafschoppen afleggen tegen Italië.

10:06 uur Arsenal heeft de transfer van Gabriel Jesus afgerond. De aanvaller komt voor een bedrag van naar verluidt 52 miljoen euro over van Manchester City en heeft een meerjarig contract ondertekend. De club uit Liverpool aasde al geruime tijd op de 25-jarige Braziliaan, die in zijn periode bij Manchester City 95 doelpunten maakte in 236 wedstrijden.

Coach Mikel Arteta gaf aan dat Jesus de speler is waar Arsenal naar op zoek was. „Hij stond al een tijdje op onze radar en persoonlijk ken ik hem heel goed. De club heeft geweldig werk verricht om een speler van dit kaliber aan te trekken”, aldus Arteta.

Jesus won met Manchester City vier keer de Premier League, de FA Cup en drie keer de League Cup. Hij is ook een vaste waarde in het Braziliaanse nationale team.

ZONDAG 3 JULI

19.23 uur: Patrick Vroegh tekent tot 2025 bij RKC Waalwijk, dat de middenvelder overneemt van RKC Waalwijk. Vitesse ontvangt een vergoedingssom van RKC. De Brabanders hebben dringend versterking nodig na het verlies van onder andere Jens Odgaard (inmiddels AZ) en Richard van der Venne (Melbourne City). De 22-jarige Vroegh debuteerde in 2019 voor Vitesse en is in 60 duels in de hoofdmacht tot vier goals en één assist gekomen.

De huidige RKC-trainer Joseph Oosting werkte eerder als assistent- en interim-trainer voor Vitesse en kent Vroegh daardoor goed. Het contract van Vroegh bij Vitesse liep door tot medio 2023. Eerder in de week verkocht RKC aanvoerder Melle Meulensteen voor circa 1 miljoen euro aan Vitesse. Daarnaast werd Ahmed Touba voor circa 2 miljoen euro verkocht aan Istanbul Basaksehir. Een deel van dat bedrag moet worden afgestaan aan diens vorige club Club Brugge.

ZATERDAG 2 JULI

12.41 uur: Feyenoord verhuurt Christian Conteh opnieuw. De 22-jarige Duitse aanvaller gaat in de derde Bundesliga bij Dynamo Dresden voetballen. Het afgelopen half jaar kwam Conteh uit voor FC Dordrecht, waar hij in zestien wedstrijden vier doelpunten maakte.

Conteh maakte in de zomer van 2020 de overstap van Sankt Pauli naar Feyenoord, waar hij nog een contract voor twee jaar heeft. In zijn eerste seizoen speelde Conteh twee officiële wedstrijden voor Feyenoord.

12.08 uur: Henrikh Mkhitaryan verruilt AS Roma voor Internazionale. De 33-jarige Armeense aanvaller ondertekent volgens Italiaanse media een contract voor twee jaar bij de nummer 2 van vorig seizoen. Mkhitaryan was transfervrij. Eerder deze week versterkte Inter zich al met spits Romelu Lukaku van Chelsea.

Mkhitaryan won eind mei met AS Roma de Conference League. In de finale tegen Feyenoord (1-0) viel hij al na een kwartier spelen uit met een blessure. Mkhitaryan scoorde vijf jaar geleden voor Manchester United in de finale van de Europa League tegen Ajax (2-0). Naast Roma en Manchester United voetbalde hij onder meer ook nog bij Borussia Dortmund en Arsenal.

09.37 uur: Excelsior aasde op ex-PSV’er Matthias Verreth om de vacature van de naar Feyenoord vertrokken Mats Wieffer op te vangen, maar Willem II gaat met de transfervrije FC Eindhoven-speler aan de haal.

De Belg heeft tot medio 2024 getekend in Tilburg. Willem II versterkte zich eerder al met Lucas Woudenberg, Joshua Smits, Thibaut Lesquoy, Erik Schouten en Nick Doodeman. Excelsior heeft na de promotie te kampen met een leegloop. Naast Wieffer zijn ook de sterkhouders Thijs Dallinga (FC Toulouse) en Reuven Niemeijer (FC Brescia) vertrokken.

„Bij Eindhoven heb ik veel wedstrijden gespeeld en mezelf laten zien. Ik denk dat ik daardoor mezelf in de kijker van Willem II gespeeld heb”, zegt Verreth.

VRIJDAG 1 JULI

21.40 uur: Rapid Wien heeft Ferdy Druijf na een huurperiode van een half jaar definitief overgenomen van AZ. Dat melden de Alkmaarders via hun eigen kanalen. De aanvaller had bij AZ nog een tot 2025 doorlopend contract, maar vertrekt nu dus toch.

Voor Rapid wist Druijf tijdens zijn huurperiode zes keer te scoren in dertien duels.

17.14 uur: FC Emmen heeft zich ook voor volgend seizoen verzekerd van de diensten van Miguel Araujo. De Peruaanse verdediger heeft een nieuw contract getekend dat loopt tot medio 2024.

„Miguel heeft keer op keer bewezen hoe belangrijk hij is voor de ploeg en daarom wilden we hem heel graag in Emmen houden. Hij houdt van deze club en wij van hem”, zei voorzitter Ronald Lubbers.

De 27-jarige Araujo, die al tachtig wedstrijden speelde in Emmen en 22-voudig international is, kwam drie jaar geleden over uit Zuid-Amerika. Hij keerde afgelopen seizoen met de club uit Drenthe terug in de Eredivisie. Aurajo is nog op vakantie en sluit naar verwachting over twee weken aan.

16.20 uur: Jorge Sampaoli is opgestapt bij Olympique Marseille. Volgens Franse media is de 62-jarige Argentijn ontevreden over het uitblijven van de gewenste versterkingen van zijn selectie.

Onder leiding van Sampaoli eindigde Marseille afgelopen seizoen achter Paris Saint-Germain op de tweede plaats in de Ligue 1, goed voor een plek in de Champions League. De ploeg van de Argentijn bereikte ook de halve finales van de Conference League, waarin Feyenoord te sterk was.

Marseille stelde Sampaoli begin 2021 aan als opvolger van André Villas-Boas. Hij ondertekende toen een contract tot de zomer van 2023. De Argentijn was eerder bondscoach van zijn land en van Chili. Hij had ook clubs in Argentinië, Peru, Chili, Ecuador, Spanje en Brazilië onder zijn hoede.

14.17 uur: International Jill Bayings heeft een transfer gemaakt binnen de Bundesliga. De 21-jarige middenveldster verruilt SGS Essen voor Bayer Leverkusen. Bayings, die eerder voor SC Heerenveen speelde, ondertekende een contract voor twee jaar bij Leverkusen.

De Brabantse speelde vier interlands voor Oranje, maar maakt geen deel uit van de EK-selectie. Bayings staat wel op de reservelijst bij bondscoach Mark Parsons voor het toernooi in Engeland. Leverkusen eindigde afgelopen seizoen op de zevende plaats in de Duitse vrouwencompetitie, drie plekken boven Essen.

12.00 uur: Manchester City heeft opnieuw een speler weggehaald uit de Duitse voetbalcompetitie. Na spits Erling Haaland komt ook doelman Stefan Ortega naar de Engelse kampioen. De 29-jarige Duitser ondertekende een contract voor drie jaar in Manchester.

Ortega komt transfervrij over van de Duitse club Arminia Bielefeld, die afgelopen seizoen degradeerde uit de Bundesliga. Ortega was vijf jaar lang de eerste keus onder de lat bij Arminia Bielefeld. Hij speelde daarvoor ook voor 1860 München.

Ortega wordt bij Manchester City reservekeeper achter de Braziliaan Ederson. „Ik heb genoten van mijn tijd in Duitsland, maar de kans om voor City in de Premier League te spelen, kon ik niet laten lopen”, aldus Ortega. De club van trainer Pep Guardiola nam eerder de Noorse topscorer Haaland voor naar verluidt 75 miljoen euro over van Borussia Dortmund.

11.40 uur: NEC heeft verdediger Joris Kramer overgenomen van AZ. De 25-jarige Noord-Hollander ondertekende in Nijmegen een contract voor drie jaar, met een optie op nog een seizoen. AZ verhuurde Kramer afgelopen seizoen aan Go Ahead Eagles.

De verdediger uit Heiloo komt uit de Alkmaarse jeugdopleiding. Hij debuteerde in 2019 in de hoofdmacht van AZ, maar het bleef bij die ene competitiewedstrijd. Op huurbasis speelde Kramer voor FC Dordrecht, SC Cambuur en Go Ahead Eagles, waarvoor hij afgelopen seizoen 26 duels speelde in de Eredivisie. De verdediger scoorde twee keer. Kramer had nog een contract voor een jaar bij AZ.

„Joris is een welkome versterking in onze achterhoede”, zegt technisch directeur Ted van Leeuwen van NEC. „Een echte verdediger in de stijl van NEC-verdedigers uit het verleden: no-nonsense. Voor de opbouw is het prettig dat hij linksbenig is, maar de nadruk ligt op verdedigen. En dat kan hij.”

10.34 uur: Vitesse heeft verdediger Melle Meulensteen overgenomen van RKC Waalwijk. De 22-jarige Meulensteen, wiens overstap al langer in de lucht hing, ondertekende in Arnhem een contract voor vier jaar. RKC zag donderdag ook al een andere verdediger vertrekken. Ahmed Touba stapte over naar de Turkse topclub Istanbul Basaksehir.

Meulensteen speelde 4,5 jaar voor RKC, de laatste periode als aanvoerder. De zoon van voetbaltrainer René Meulensteen zat daarvoor in de jeugdopleiding van Manchester United en hij speelde voor de Engelse club Preston North End. „Na een zeer geslaagde periode in Waalwijk is dit een mooie stap in eigen land”, zegt Meulensteen over zijn transfer naar Vitesse. „Voor mijn gevoel was ik daar ook klaar voor.”

De Arnhemse club, die afgelopen seizoen als zesde eindigde in de Eredivisie, moest deze zomer afscheid nemen van centrumverdediger Danilho Doekhi (naar Union Berlin) en zag ook Riechedly Bazoer vertrekken. Bazoer speelde regelmatig centraal achterin. Vitesse versterkte zich eerder met rechtsback Carlens Arcus uit Haïti, als opvolger van de vertrokken Eli Dasa.

10.16 uur: De Braziliaanse aanvaller Richarlison verhuist van Everton naar Tottenham Hotspur. De 25-jarige international maakte in vier jaar 48 doelpunten in de Premier League voor Everton, dat afgelopen seizoen maar net ontsnapte aan degradatie. De Spurs betalen naar verluidt zo’n 60 miljoen euro voor Richarlison, die in 2017 dicht bij een overstap naar Ajax was. Op het laatste moment koos hij toen voor een transfer van Fluminense naar Watford.

Richarlison maakte in zijn eerste seizoen in de Premier League dusdanig veel indruk dat Everton hem in 2018 voor zo’n 40 miljoen euro overnam. Niet lang daarna debuteerde de aanvaller voor de nationale ploeg van Brazilië. Richarlison speelde inmiddels 36 interlands voor de ’Seleção’ en maakte daarin 14 doelpunten. Hij pakte vorig jaar met het olympisch elftal goud op de Spelen van Tokio.

De komst van Richarlison naar de Spurs leidt mogelijk tot het vertrek van aanvaller Steven Bergwijn. De international van Oranje komt weinig aan spelen toe onder coach Antonio Conte en staat nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax.

10.00 uur: De Franse voetbalinternational Corentin Tolisso keert na na vijf jaar terug bij Olympique Lyon. De 27-jarige middenvelder verhuisde in 2017 voor ruim 40 miljoen euro van Lyon naar Bayern München, maar keert nu transfervrij terug bij de club van trainer Peter Bosz. Tolisso ondertekende in Zuid-Frankrijk een contract tot de zomer van 2027.

Mede vanwege veel blessures kon de Fransman de verwachtingen niet helemaal waarmaken bij Bayern. Tolisso won met de Duitse club wel vijf landstitels en in 2020 de Champions League, Europese Supercup en het WK voor clubs. Hij speelde in vijf jaar bijna 120 wedstrijden voor de topploeg uit München, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. Bayern trok Ryan Gravenberch van Ajax aan als vervanger van Tolisso.

„Lyon is mijn stad, hier ben ik opgegroeid”, zegt de 28-voudig international, onderdeel van de Franse selectie die het WK van 2018 won. „Ik keer met veel plezier terug bij Lyon.” De ploeg van Bosz eindigde afgelopen seizoen op de achtste plaats in de Ligue 1.

DONDERDAG 30 JUNI

21.11 uur: Paris Saint-Germain heeft de komst van Vitinha gemeld. De 22-jarige Portugese speler komt over van Porto en tekent bij de topclub uit de hoofdstad van Frankrijk een contract voor vijf seizoenen. Naar verluidt is met de overgang een bedrag van rond de 40 miljoen euro gemoeid.

Paris-Saint Germain maakte eerder al de contractverlenging van de felbegeerde Kylian Mbappé bekend.

20.31 uur: NAC Breda versterkt zich met Tijs Velthuis. De jeugdige verdediger wordt gehuurd van AZ met een optie tot koop.

Velthuis is afkomstig uit de opleiding van FC Twente en maakte in 2019 de overstap naar AZ, waar hij nog vastligt tot medio 2024. In de hoofdmacht van de Alkmaarders bleef hij tot nu toe steken op één invalbeurt van 19 minuten. Daarnaast heeft de 20-jarige verdediger uit Oldenzaal 61 duels gespeeld voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.

20.22 uur: FC Eindhoven haalt versterking bij het grote Inter. De jeugdige Belg Tibo Persyn wordt dit seizoen gehuurd van de Italiaanse grootmacht, als de medische keuring geen roet in het eten gooit. De 20-jarige rechtsbuiten kwam eerder op huurbasis uit voor SK Westerlo en Club Brugge. FC Eindhoven, dat dit seizoen knap derde werd in de Keuken Kampioen Divisie, heeft vers bloed nodig na het vertrek van Joey Sleegers (kan naar Midden-Oosten), Charles-Andreas Brym (Sparta Rotterdam), Valentino Vermeulen (Borussia Dortmund), Jort van der Sande (NAC Breda) en Matthias Verreth (kan naar onder andere Excelsior). FC Eindhoven versterkte zichzelf eerder al met Sven van Doorm (Telstar), Moussa Sanoh (CS Mioveni) en Yassine Azzagari (NAC Breda).

15.34 uur: Silvester van der Water keert bij SC Cambuur terug in de Eredivisie. De club uit Leeuwarden neemt de 25-jarige aanvaller over van Orlando City FC. Van der Water, die eerder voor Almere City FC en Heracles Almelo speelde, ondertekende een contract voor drie jaar met een optie op nog een seizoen.

„De kwaliteiten van Silvester zijn bekend. Die heeft hij de afgelopen jaren wel laten zien”, zegt technisch manager Foeke Booy. „Zijn manier van spelen sluit aan bij onze speelwijze en qua persoonlijkheid past hij bij onze club en onze mensen.”

Van der Water verhuisde begin vorig jaar van Heracles naar de Amerikaanse club Orlando City. De aanvaller tekende bij de MLS-club een contract voor drie jaar.

14.23 uur: De Colombiaanse spits Mateo Cassierra heeft een toptransfer gemaakt in de Russische voetbalcompetitie. De 25-jarige Cassierra verhuist van FC Sotsji naar landskampioen FC Zenit. De oud-speler van Ajax en FC Groningen ondertekende in Sint-Petersburg een contract voor drie jaar, met een optie op nog een seizoen.

Cassierra eindigde afgelopen seizoen met FC Sotsji als tweede achter Zenit. De Colombiaan was met veertien doelpunten de clubtopscorer.

Ajax betaalde in 2016 zo’n 5 miljoen euro om Cassierra naar Amsterdam te halen. De Colombiaan kwam bij Ajax vooral uit voor het tweede elftal, waarmee hij in het seizoen 2017-2018 in de eerste divisie de titel behaalde. Met achttien doelpunten werd Cassierra topscorer van Jong Ajax. In het seizoen 2018-2019 speelde de spits een half jaar op huurbasis voor Groningen, maar ook daar kon de spits geen indruk maken. Ajax verkocht hem in 2019 aan de Portugese club Belenenses en vorig jaar verhuisde Cassierra naar Rusland.

Vanwege de oorlog in Oekraïne mogen Russische voetbalclubs komend seizoen niet meedoen aan de Europese bekertoernooien. Zenit was normaal gesproken de Champions League in gegaan.

11.52 uur: Ernesto Valverde gaat voor de derde keer als trainer aan de slag bij de Spaanse voetbalclub Athletic uit Bilbao. De 58-jarige Spanjaard zat zonder club sinds zijn ontslag ruim twee jaar geleden bij FC Barcelona. Valverde coachte al 306 wedstrijden van Athletic en is daarmee recordhouder.

De oud-speler van de Baskische club (1990-1996) werd in 2003 voor het eerst benoemd tot hoofdtrainer in Bilbao. Na twee jaar vertrok Valverde weer, om in 2013 terug te keren. Hij bleef toen vier jaar in dienst. De Baskische ploeg bereikte onder zijn leiding in 2015 de finale van het Spaanse bekertoernooi, waarin landskampioen FC Barcelona te sterk was, en pakte enkele maanden later de Spaanse Supercup door datzelfde Barcelona over twee duels met 5-1 te verslaan.

Valverde verruilde Athletic in 2017 voor Barcelona. Na twee kampioenschappen en winst van zowel de beker als de Supercup in 2018 werd hij begin 2020 ontslagen. De Spaanse oud-international werkte ook bij Espanyol, Villarreal, Valencia en de Griekse club Olympiakos.

WOENSDAG 29 JUNI

21:55 uur Paulo Fonseca is de nieuwe trainer van Lille. De 49-jarige Portugees vervangt bij de Franse voetbalclub Jocelyn Gourvennec, die na één seizoen werd ontslagen.

Fonseca, oud-trainer van onder meer Sjachtar Donetsk en AS Roma, moet Lille nieuwe successen bezorgen. De club behaalde in 2021 de Franse titel maar eindigde dit seizoen slechts als tiende.

De Nederlandse verdediger Sven Botman verruilde Lille dinsdag voor Newcastle United, waar hij een contract voor vijf seizoenen ondertekende.

20:27 uur Romelu Lukaku speelt komend seizoen weer bij Internazionale. De Italianen nemen de 29-jarige Belgische spits over van Chelsea.

Lukaku begint aan zijn tweede periode bij Inter. Van 2019 tot 2021 speelde hij ook voor de Milanezen. Chelsea betaalde een jaar geleden bijna 115 miljoen euro voor Lukaku, die een contract voor vijf jaar bij de Engelse club ondertekende. Chelsea nam Lukaku op jonge leeftijd in 2011 over van Anderlecht en verhuurde hem daarna aan West Bromwich Albion en Everton. In 2017 maakte Lukaku de overstap naar Manchester United.

Lukaku had in het seizoen 2020/2021 een groot aandeel in de eerste landstitel in elf jaar tijd voor Inter, dat de aanvaller nu van Chelsea huurt

17.34 uur: ADO Den Haag heeft Dirk Carlson vastgelegd. De 24-jarige verdediger had een aflopend contract bij FC Erzgebirge Aue en komt transfervrij over van de club uit de 2. Bundesliga. Carlson tekent voor twee seizoenen bij ADO Den Haag.

Carlson, die in het Amerikaanse Portland is geboren, heeft ook de Luxemburgse nationaliteit en speelde al 44 interlands voor de nationale ploeg van Luxemburg. Voor zijn periode bij Erzgebirge Aue speelde hij voor Karlsruher SC.

12.55 uur: Thijs Dallinga (21) vertrekt van Excelsior naar de Franse promovendus Toulouse. De topscorer van de Kralingers, die vorig seizoen met 32 goals een enorm aandeel had in promotie naar de Eredivisie, levert miljoenen op.

Naar verluidt leggen de Fransen een bedrag rond de 2,5 miljoen euro neer voor de spits. Daarmee wordt Dallinga na Jerdy Schouten (zo’n 3 miljoen euro) de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie.

Dallinga ontbrak vandaag op de eerste training van de ploeg van Marinus Dijkhuizen, die zijn eerste poging tot een afscheidstelefoontje miste. „Dat was gisteravond laat, ik lag al te slapen”, lacht de coach. „Maar het was natuurlijk geen verrassing meer voor ons.”

DINSDAG 28 JUNI

22.50 uur: Sven Botman stapt over naar Newcastle United. De club uit de Premier League heeft bevestigd dat de overgang rond is. De Nederlandse verdediger is afkomstig van het Franse Lille.

Botman, die inmiddels de medische check heeft doorstaan, tekent een contract voor 5 jaar. Newcastle zegt dat veel grote Europese clubs in de race waren voor de speler.

19:20 uur Verdediger Lucas Woudenberg speelt de komende drie seizoenen bij Willem II. De 28-jarige linksback komt transfervrij over van sc Heerenveen, waar hij vijf jaar onder contract stond.

Woudenberg kwam afgelopen jaargang in Friesland tot negentien competitieduels en speelde er in vijf seizoenen 121 wedstrijden. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en NEC zegt het niet erg te vinden om voor het gedegradeerde Willem II in de Keuken Kampioen Divisie te moeten spelen. „Promotie is een hartstikke mooi doel om voor te strijden”, zegt hij bij de bekendmaking.

17.35 uur: Flankspeler Arthur Zagre is de komende maanden niet inzetbaar voor FC Utrecht. De Fransman liep tijdens een individuele training tijdens het tussenseizoen een enkelblessure op.

„Ik was vastberaden dit seizoen zo fit en sterk mogelijk aan de start te staan en heb daarom ook tijdens mijn vakantieperiode doorgetraind”, legt Arthur Zagre uit. „Helaas heb ik tijdens één van die trainingen mijn enkel geblesseerd. Ik baal daar ontzettend van en doe er vanaf nu alles aan zo snel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de groep.”

17.32 uur: Aanvaller Takumi Minamino verruilt de Engelse topclub Liverpool voor AS Monaco. Bij de nummer 3 van het afgelopen seizoen in Frankrijk heeft de 27-jarige Japanse international een contract voor vier seizoenen getekend. Minamino speelde in Engeland sinds begin 2020. Hij was afkomstig van Red Bull Salzburg.

Minamino kwam in die periode tot 55 duels, waarin hij veertien keer scoorde. Vorig jaar speelde hij een half seizoen op huurbasis voor Southampton. Bij Monaco staat ook oud-AZ’er Myron Boadu onder contract.

16.22 uur: Kenzo Goudmijn speelt ook aankomend seizoen voor Excelsior. De middenvelder wordt door de Rotterdammers opnieuw gehuurd van AZ. Goudmijn speelde het afgelopen halfjaar al voor de Rotterdamse club en promoveerde met de ploeg naar de Eredivisie.

In de tweede seizoenshelft kwam de 20-jarige Goudmijn 24 keer in actie namens Excelsior. „Ik heb in de winterstop bewust de keuze gemaakt om voor Excelsior te kiezen in de Keuken Kampioen Divisie. Dat was een stapje terug, maar ik wilde veel wedstrijden spelen”, zegt Goudmijn. „Dat we gepromoveerd zijn was voor mij wel belangrijk, want ik wil mezelf graag verder ontwikkelen in de Eredivisie.”

16.22 uur: ADO Den Haag heeft Daryl Werker vastgelegd tot medio 2024 met een optie voor een extra seizoen. De centrale verdediger had een aflopend contract bij Roda JC en komt transfervrij over. Het is tot dusver de tweede aanwinst voor ADO Den Haag in voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Daryl Werker werd in Mechelen geboren en begon daar met voetballen in de jeugd van de plaatselijke voetbalclub RKMVC. Vervolgens maakte Werker de overstap naar Roda JC waar hij tussen 2014 en 2020 in het eerste elftal speelde. In die periode kwam de verdediger ook nog een half jaar op huurbasis uit voor MVV. In 2020 vertrok de Limburger naar Griekenland waar hij uitkwam voor AO Xanthi. Afgelopen seizoen keerde hij weer terug bij Roda JC en speelde 34 wedstrijden in alle competities.

13.59 uur: Patrick van Leeuwen wordt de nieuwe trainer van de Oekraïense voetbalclub Zorja Loehansk. De 52-jarige trainer tekende een contract voor drie jaar, zo meldt de club dinsdag. Zorja Loehansk stond afgelopen seizoen na achttien speelronden vierde toen de Oekraïense competitie werd stilgelegd vanwege de Russische inval. Het is niet duidelijk wanneer de Oekraïense competitie weer begint.

Wel sprak de voorzitter van de Oekraïense voetbalbond, Andriy Pavelko, eerder deze maand de verwachting uit dat het nieuwe seizoen in augustus kan worden gestart.

Het is de tweede keer dat Van Leeuwen aan de slag gaat bij een Oekraïense club. Tussen 2006 en 2013 was hij actief als het hoofd van de jeugdopleiding bij Sjachtar Donetsk. Eerder werkte de oud-speler van Sparta Rotterdam en Helmond Sport in de jeugdopleiding van Feyenoord.

Vorig seizoen was Van Leeuwen actief als hoofdtrainer van de Israëlische club Maccabi Tel Aviv waar hij in oktober vertrok.

12.51 uur: Hannover 96 heeft de komst van Derrick Köhn wereldkundig gemaakt. De 23-jarige Duitserspeelde de afgelopen twee seizoenen voor Willem II, maar keert na de degradatie van de Tilburgers nu dus terug naar zijn thuisland.

10.48 uur: Feyenoord ziet de 22-jarige Achraf el Bouchataoui vertrekken naar KMSK Deinze. De middenvelder tekent voor twee jaar, met een optie voor nog een extra seizoen, bij de club die uit komt in de Challenger Pro League, het tweede niveau in België.

El Bouchataoui komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde vijf wedstrijden in de hoofdmacht van de Rotterdammers.

06.42 uur: Fernandinho is terug bij de club waar hij zijn professionele loopbaan begon. De 37-jarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar bij het Braziliaanse Athletico Paranaense.

Fernandinho verliet Athletico Paranaense in 2005 voor Sjachtar Donetsk. Hij nam afgelopen seizoen na negen jaar afscheid van Manchester City.

MAANDAG 27 JUNI

23.33 uur: Gareth Bale heeft zijn transfer naar Los Angeles FC afgerond. De aanvaller zette zijn handtekening onder een contract van twaalf maanden, met een optie voor nog een jaar. De 32-jarige Bale verliet Tottenham Hotspur in 2013 voor 100 miljoen euro voor Real Madrid. Los Angeles FC hoeft geen transfersom voor de aanvaller te betalen. Bale plaatste zich onlangs met Wales voor het WK in Qatar. Hij had zijn loopbaan waarschijnlijk beëindigd als Wales zich niet voor het WK had weten te plaatsen.

21.36 uur: Driess Saddiki zet zijn loopbaan voort bij Umm Salal in Qatar. De 25-jarige middenvelder vertrekt transfervrij bij Willem II waar hij vier jaar onder contract stond en de selectie van de Marokkaanse nationale ploeg haalde. Hij werd opgeleid bij Fortuna Sittard. Derrick Köhn vertrekt eveneens bij Willem II. De linksback had nog een contract voor een jaar. Zijn zaakwaarnemer verklaarde dat hij rond is met het Duitse Hannover 96 en dat ook de clubs eruit zijn. Voor de linksback, die twee jaar geleden de overstap maakte van Bayern München naar Willem II, was ook interesse van Hellas Verona.

20.56 uur: Sven Botman is maandagavond gearriveerd bij Newcastle United voor de medische keuring. De verdediger wordt door The Magpies voor een bedrag van 38 miljoen euro vast en 2 miljoen euro aan bonussen overgenomen van het Franse Lille. De oud-speler van Jong Ajax en SC Heerenveen tekent een contract tot medio 2027 in het Noorden van Engeland.

19.22 uur: AC Milan heeft zich versterkt met Divock Origi. De Italiaanse kampioen neemt de 27-jarige spits over van Liverpool, waar de Belgische aanvaller sinds de zomer van 2014 onder contract stond. In 2019 scoorde Origi voor Liverpool in de gewonnen Champions League-finale (2-0) tegen Tottenham Hotspur

18.39 uur: Samuel Armenteros blijft bij Heracles Almelo voetballen. De 32-jarige Zweedse aanvaller ondertekende maandag een nieuw contract dat loopt tot de zomer van 2023. In de verbintenis is een optie opgenomen voor een extra seizoen.

Armenteros begint daarmee aan zijn zevende seizoen bij Heracles. Eerder kwam hij van 2009 tot 2013 en van 2016 tot 2017 al uit voor de Overijsselse club. In januari van dit jaar keerde Armenteros, na avonturen in Italië en de Verenigde Arabische Emiraten, terug in Almelo.

Heracles degradeerde naar de eerste divisie. Excelsior bleek in de play-offs te sterk.

18.21 uur: Willem II wil zich gaan versterken met het transfervrije tweetal Lucas Woudenberg en Peter van Ooijen. De Tilburgers verwachten snel het groene licht te kunnen geven over Woudenberg. Als de laatste formaliteiten zijn vervuld, zal hij dinsdag zijn handtekening onder een driejarig contract zetten.

De linksback (28) is transfervrij na vijf seizoenen SC Heerenveen en speelde eerder voor Excelsior, NEC en Feyenoord. Creatieve middenvelder Van Ooijen (30) was afgelopen seizoen actief voor FC Emmen en kwam eerder uit voor onder andere PSV en Heracles Almelo. Het gedegradeerde Willem II versterkte zich deze window al met doelman Joshua Smits (Bodo/Glimt), Nick Doodeman en Erik Schouten (beiden SC Cambuur) en Thibaut Lesquoy (Ararat-Armenia).

Willem II ziet ook twee spelers vertrekken. Driess Saddiki zet zijn carrière de komende twee seizoenen voort bij Umm-Salal in Qatar, terwijl Derrick Köhn toestemming heeft gekregen om een transfer af te ronden. Volgens BILD gaat Hannover 96 de linksback aan de selectie toevoegen en levert dat Willem II een half miljoen euro op.

15.40 uur: De Nederlandse voetballers Pablo Rosario en Calvin Stengs krijgen Lucien Favre als trainer bij de Franse voetbalclub OGC Nice. De 64-jarige Zwitser keert terug bij Nice als opvolger van Christophe Galtier, die zeer waarschijnlijk aan de slag gaat bij landskampioen Paris Saint-Germain.

Nice eindigde afgelopen seizoen onder leiding van Galtier op de vijfde plaats in de Ligue 1 en plaatste zich zo voor de voorronde van de Europa League. Stengs was onder de 55-jarige Fransman geen vaste waarde en wordt daarom in verband gebracht met een transfer naar Feyenoord. Mogelijk blijft de oud-speler van AZ na de trainerswissel toch bij Nice. Middenvelder Rosario (ex-PSV) had onder Galtier wel vaak een basisplaats, net als huurling Justin Kluivert die terugkeert naar AS Roma.

Favre werkte tussen 2016 en 2018 ook al bij Nice. In zijn eerste seizoen eindigde de club uit Zuid-Frankrijk op de derde plaats in de Ligue 1. De Zwitser stapte in 2018 over naar de Duitse club Borussia Dortmund, maar daar werd hij halverwege zijn derde seizoen ontslagen.

12.10 uur: Zoals verwacht heeft FC Utrecht de komst van Daishawn Redan wereldkundig gemaakt. De 21-jarige aanvaller wordt door de Utrechtse FC gehuurd van Hertha BSC. Met die Duitse club zijn de Domstedelingen ook een optie tot koop overeengekomen.

„Daishawn is een snelle speler die op meerdere posities in de voorste linie uit de voeten kan”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. „Hij speelt met veel dynamiek en heeft diepte in zijn spel. Hij is niet de grootste, maar heeft wel power en duelkracht. Hij heeft bovendien laten zien dat hij vaak in scoringspositie komt en dat hij goed is in het verzilveren van kansen. Daishawn is, net zoals wij, ambitieus. Hij is gretig en wil echt graag voor FC Utrecht spelen.”

Redan, die in de jeugd van Ajax en Chelsea speelde, sluit net als internationals Quinten Timber en Tasos Douvikas op vrijdag 1 juli aan.

FC Utrecht is ook nog altijd druk bezig om zich te versterken met Bas Dost en Nordin Amrabat. Fraser ziet het spitsenbestand graag worden uitgebreid omdat hij sterk overweegt om 3-4-1-2 te gaan spelen, waardoor hij een dubbele bezetting voor de spitspositie nodig heeft. FC Utrecht heeft nu met Redan, Henk Veerman en Douvikas drie spitsen onder contract.

11.46 uur: Clubicoon Petr Cech verlaat Chelsea. Dat maakte de Londense club maandag bekend. De Tsjech was de voorbije drie jaar in een adviserende rol aan de slag bij de Blues. Hij kiest er zelf voor om een stap opzij te zetten.

Cech was als technisch en performance adviseur een link tussen de A-ploeg en de jeugdopleiding van de club. „Met de nieuwe eigenaars is het het ideale moment om een stap opzij te zetten”, legde hij zelf uit op de clubwebsite. „Ik ben blij dat Chelsea er zo goed voor staat met de nieuwe eigenaars. Ik ben er zeker van dat er in de toekomst succes volgt, op en naast het veld.”

De veertigjarige Cech was als speler tussen 2004 en 2015 actief voor Chelsea. Hij beëindigde zijn actieve loopbaan tussen 2015 en 2019 bij Arsenal en ging vervolgens opnieuw bij de Blues in dienst. In oktober 2020, in volle coronacrisis, werd hij nog even bij de selectie gehaald als ’emergency keeper’. Voor de A-ploeg kwam hij niet meer in actie, hij speelde wel nog een duel voor de U23.

08.54 uur: De transfer van Toby Alderweireld (33) naar Antwerp FC van technisch directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel lijkt er aan te komen. Zijn huidige club Al Duhail deed aanvankelijk moeilijk, want het rekende op de Belg om de Aziatische Champions League te winnen. Intussen werkt de Qatarese topclub echter mee en gaan de onderhandelingen op clubniveau de goede kant op.

Er is nog een kloof tussen vraag en aanbod. Al Duhail betaalde een jaar geleden zelf nog 13 miljoen euro om de Rode Duivel weg te halen bij Tottenham en wil zo veel mogelijk daarvan terugverdienen. Antwerp wil desondans graag toeslaan, het heeft ook een topcontract klaarliggen voor Alderweireld.

Over een week vertrekt Antwerp voor een trainingskamp naar Oostenrijk en daar zou Alderweireld graag bij zijn.

ZONDAG 26 JUNI

17.25 uur: Feyenoord staat op het punt Mohamed Taabouni transfervrij binnen te halen. De 20-jarige middenvelder had bij AZ een aflopend contract en ging niet in op een aanbod van de Alkmaarders om zijn contract te verlengen.

Bij Feyenoord zal Taabouni worden herenigd met Arne Slot, die hem bij AZ liet debuteren in de hoofdmacht. Sindsdien speelde de jeugdinternational van Oranje vooral zijn wedstrijden bij Jong AZ. Afgelopen seizoen speelde hij 32 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Hij scoorde daarin vijfmaal en gaf drie assists.

16.53 uur: Anthony Limbombe gaat weer in Nederland voetballen. De 27-jarige Belgische aanvaller bereikte met Almere City FC een akkoord over een contract voor twee seizoenen. Limbombe stond tot voor kort nog onder contract bij FC Nantes, dat hem in 2018 overnam van Club Brugge.

Limbombe speelde van 2014 tot 2016 voor NEC, waar hij in 70 wedstrijden 23 keer scoorde en 18 assists gaf. Met de Nijmegenaren promoveerde de buitenspeler in 2015 naar de Eredivisie.

„Het had mijn voorkeur om terug te keren naar Nederland, omdat ik daar fantastische jaren heb gehad en veel warmte heb gevoeld”, zegt Limbombe, die één interland voor België speelde.

Godfried Roemeratoe is definitief speler van Hapoel Tel Aviv. Dat heeft de club uit Israël bekend gemaakt. De 22-jarige verdediger, opgeleid bij FC Twente maar in Nederland laatstens actief voor Willem II.

Het was al even bekend dat Roemeratoe naar Israël zou verkassen, maar nu is het nieuws dus wereldkundig. Roemeratoe tekent naar verluidt voor een jaar, met een optie voor nog een seizoen.

13.35 uur: Wout Weghorst heeft er bij Burnley een concurrent bij in de voorhoede. De club maakte zondag de komst van Scott Twine wereldkundig.

De 22-jarige aanvaller komt over van MK Dons.Vorig jaar werd hij uitgeroepen tot Speler van het Seizoen in de League One, het derde niveau in Engeland. Hij scoorde 20 keer en deelde 13 assists uit vorig seizoen.

Twine is voorin overigens op meerde plekken inzetbaar, dus het is mogelijk dat hij en Weghorst samen op het veld komen te staan. Het is echter nog maar de vraag of Weghorst komend seizoen wel voor Burnley speelt. De club zou hem mogelijk willen verhuren en dan weer bij de ploeg halen indien er dit seizoen promotie naar de Premier League wordt afgedwongen.

11.06 uur: VVV-Venlo heeft toegeslagen met het aantrekken van Ennio van der Gouw. De 21-jarige doelman komt per direct over van FC Twente en tekent in Limburg een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een extra seizoen.

De zoon van Raimond van der Gouw is de vierde zomerversterking van VVV. „Ennio is een intelligente jongen die alles aangrijpt om in zichzelf te investeren en beter te worden”, zegt technisch manager Willem Janssen. „We zijn blij dat hij VVV ziet als de juiste omgeving om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten.”

ZATERDAG 25 JUNI

21.49 uur: Kelle Roos verruilt Derby County voor Aberdeen. De 30-jarige doelman heeft zijn handtekening onder een contract van twee seizoenen gezet.

Roos verliet in 2013 de amateurs van RKSV Nuenen voor de Engelse laagvlieger Nuneaton Borough. Hij vertrok een jaar later naar Derby County, waarmee hij drie jaar geleden bijna naar de Premier League promoveerde. Derby County had afgelopen seizoen grote financiële problemen en degradeerde naar het derde niveau van Engeland. Derby County kreeg 21 strafpunten voor het overtreden van de boekhoudregels van de Engelse Football League.

Trainer Wayne Rooney nam vrijdag afscheid van Derby County.

19.30 uur: Gareth Bale stapt over naar de Amerikaanse club Los Angeles FC. Dat melden diverse internationale media. De bij Real Madrid vertrokken aanvaller wil zijn loopbaan in elk geval nog voortzetten, om eind van het jaar met Wales op het wereldkampioenschap in Qatar te kunnen spelen. Hij gaat in LA vermoedelijk een contract voor een jaar ondertekenen, met een optie voor een langer verblijf.

Los Angeles FC heeft de komst van Bale nog niet officieel bevestigd. Enkele dagen geleden nog lieten de zaakwaarnemers van de speler weten in gesprek te zijn met Cardiff City FC.

16.31 uur: Yassin Ayoub traint voorlopig mee bij Fortuna Sittard. Hij krijgt daarvoor de ruimte van Panathinaikos, de Griekse club waar de middenvelder momenteel onder contract staat. Ayoub speelde in Nederland eerder voor FC Utrecht en Feyenoord.

Fortuna Sittard verraste eerder al door de Turkse topspits Burak Yilmaz aan te trekken. De 36-jarige aanvaller komt transfervrij over van het Franse Lille. Yilmaz ondertekende in Limburg een contract voor maar liefst vijf jaar, waarvan twee seizoenen als speler. Fortuna begint zondag met de eerste training op het veld.

13.58 uur: Sparta Rotterdam heeft weer een nieuwe aanvaller aangetrokken. De club uit de Eredivisie huurt de Japanner Koki Saito voor een jaar van Lommel SK. De 20-jarige Saito kwam begin vorig jaar vanuit Japan naar Europa. Hij maakte afgelopen seizoen zes doelpunten op het tweede niveau in België voor Lommel.

„We hebben Koki nadrukkelijk gevolgd de laatste periode en zijn overtuigd van zijn klasse”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. „Hij kan op meerdere posities uit de voeten en heeft de kwaliteit om in de Eredivisie belangrijk te zijn. Het is een creatieve speler en hij heeft diepgang met een goede individuele actie en overzicht, waardoor we hem graag aan onze selectie toevoegen.”

Sparta versterkte zich de afgelopen dagen al met verdediger Omar Rekik (gehuurd van Arsenal), de Noren Tobias Lauritsen en Joshua Kitolano (beiden Odds BK) en de Belg Jason Lokilo (Gornik Leczna). Lauritsen en Lokilo zijn ook aanvallers.

13.43 uur: Excelsior heeft ondanks de promotie naar de Eredivisie besloten afscheid te nemen van technisch directeur Nick Kersten. De 37-jarige Kersten werkte slechts een jaar voor de Rotterdamse voetbalclub, nadat hij eerder scout was geweest bij NEC. Excelsior promoveerde via de play-offs naar de Eredivisie, na een opzienbarende comeback in de finale tegen ADO Den Haag.

„De afgelopen periode zijn we met elkaar in gesprek geweest over rollen, invulling hiervan en daarbij horende verantwoordelijkheden”, zegt voorzitter Bob de Lange. „Nick heeft veel mooie stappen gezet voor Excelsior, maar tegelijkertijd zijn we tegen een verschil van inzicht aangelopen hoe de visie te realiseren. Na overleg hebben we gezamenlijk de conclusie getrokken dat het beter is om uit elkaar te gaan.”

Algemeen directeur Daan Bovenberg neemt voorlopig de taken van Kersten over. Oud-trainer Mario Been werkt bij Excelsior als bestuurslid technische zaken. Hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen verlengde al in april zijn contract met een jaar.

Doelman Joshua Smits verruilt de Noorse kampioen FK Bodø/Glimt voor Willem II, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie. De 29-jarige keeper ondertekende in Tilburg een contract voor drie jaar. „Over Willem II hoefde ik geen twee keer na te denken”, zegt Smits, die in 2015 met NEC als kampioen van de eerste divisie promoveerde naar de Eredivisie.

De keeper verhuisde in 2018 naar Almere City FC en ging twee jaar later naar Bodø/Glimt. Smits werd met die Noorse club twee seizoenen achter elkaar kampioen. Bodø/Glimt bereikte dit jaar in de Conference League de kwartfinales door onder meer AZ uit te schakelen. AS Roma bleek echter te sterk en versloeg vervolgens ook Feyenoord in de eindstrijd.

Smits zat bij de Noorse club vooral op de bank en hoopt bij Willem II weer basiskracht te worden. Hij moet in Tilburg de concurrentiestrijd aan met Jorn Brondeel en Connor van den Berg.

10:40 uur Heracles Almelo heeft in John Lammers een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 58-jarige Brabander krijgt de opdracht om Heracles terug naar de Eredivisie te leiden. In eerste instantie zou de Spanjaard Carlos Vicens als opvolger van Frank Wormuth aan de slag gaan in Almelo, maar na de onverwachte degradatie van Heracles naar de Keuken Kampioen Divisie werd dat afgeblazen.

Lammers werkte voor het laatst als hoofdtrainer bij de Deense club Esbjerg. De oud-spits van onder meer NAC Breda, RKC Waalwijk, VVV-Venlo en Willem II had ook Excelsior Rotterdam, FC Eindhoven en Jong Vitesse onder zijn hoede.

„Heracles Almelo behoort in de Eredivisie”, zegt Lammers. „Samen met iedereen die deze mooie club een warm hart toedraagt, gaan we er alles aan doen om een terugkeer op het hoogste niveau te bewerkstelligen.”

VRIJDAG 24 JUNI

21.29 uur: Oud-topvoetballer Wayne Rooney stopt als coach bij de Engelse voetbalclub Derby County. Die beslissing zegt de 36-jarige Brit te hebben genomen na een periode van anderhalf jaar bij de club die bestond uit een „achtbaan van emoties.” De beheerders van de noodlijdende club zeggen nog te hebben geprobeerd de oud-international te overtuigen om te blijven, maar het besluit van Rooney stond vast.

Derby degradeerde in april naar het derde niveau van Engeland na 21 strafpunten te hebben gekregen vanwege overtreding van de boekhoudregels van de Engelse Football League. De club, die slechts vier seizoenen onder de twee topdivisies heeft gespeeld is verwikkeld in een overnameproces. Phillip Cocu was de voorganger van Rooney als trainer van Derby County.

„Ik vind dat de club nu geleid moet worden door iemand met frisse energie en iemand die niet beïnvloed is door de gebeurtenissen van de afgelopen tijd”, aldus Rooney. „Ik zal met veel trots terugdenken aan mijn tijd bij Derby en wil graag alle medewerkers, spelers en natuurlijk de fans bedanken voor hun ongelofelijke steun.”

20.01 uur: Max de Waal wordt het komende seizoen door Ajax verhuurd aan ADO Den Haag. De Waal heeft in Amsterdam nog een contract dat doorloopt tot en met de zomer van 2024.

De aanvaller speelde het afgelopen halfjaar al op huurbasis voor PEC Zwolle en kwam tot zeven wedstrijden.

18.39 uur: Ibrahim Dresevic (25) heeft met Fatih Karagümrük een nieuwe club gevonden. Het contract van de verdediger uit Kosovo liep deze zomer af bij sc Heerenveen, waardoor hij transfervrij was.

17:24 uur Trainer Dick Schreuder heeft zijn contract bij PEC Zwolle verlengd tot halverwege 2025. Sinds zijn komst in november pakte de degradatiekandidaat in de Eredivisie veel punten, maar dat was net niet genoeg voor handhaving. De broer van Ajax-trainer Alfred Schreuder moet PEC helpen om weer snel terug te keren op het hoogste niveau, zegt technisch directeur Marcel Boudesteyn.

„Met een mix van routine, talent, fitheid en winnaarsmentaliteit willen we zo snel mogelijk terugkeren in de Eredivisie”, stelt Boudesteyn. „De weg die we met Dick en zijn staf zijn ingeslagen is daarin zeer belangrijk. Het is prachtig dat dat gevoel wederzijds is en Dick zijn contract wil verlengen.”

„Ik heb het heel goed naar mijn zin bij PEC Zwolle”, aldus Schreuder. „Ik ben voor mijn gevoel nog lang niet klaar bij deze mooie club en kijk dan ook uit naar de komende periode waarin we ons zo goed mogelijk gaan voorbereiden op een nieuw seizoen.”

15:09 uur Fortuna Sittard heeft de Griekse verdediger Dimitrios Siovas langer vastgelegd. De 33-jarige Griekse international ondertekende eind januari een contract tot het einde van het seizoen in Limburg. Siovas heeft zich nu ook voor de komende twee jaar aan Fortuna Sittard verbonden.

„Dit is fantastisch nieuws”, zegt technisch manager Sjoerd Ars, die eerder deze week al verraste met de komst van de Turkse topspits Burak Yilmaz. „Dimitrios heeft in een kort tijdsbestek aangetoond een toevoeging te zijn voor de club en de Eredivisie. Hij neemt ervaring en rust mee, twee facetten die we komend seizoen nodig zullen hebben om als club de volgende stap te kunnen zetten.”

Siovas speelde in de tweede seizoenshelft twaalf competitiewedstrijden voor Fortuna, dat zich op de slotdag veilig speelde in de Eredivisie. De twintigvoudig international voetbalde eerder in eigen land en in Spanje.

13:20 uur Sparta Rotterdam heeft de vierde aanwinst van deze week gepresenteerd. Na verdediger Omar Rekik (gehuurd van Arsenal) en de Noren Tobias Lauritsen en Joshua Kitolano (Odds BK) komt ook Jason Lokilo naar Het Kasteel. De Belgische aanvaller ondertekende een contract voor twee jaar bij Sparta, met een optie op nog een seizoen.

De 23-jarige Lokilo komt over van de Poolse club Górnik Leczna, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de hoogste afdeling. De Belg, die Congolese roots heeft, speelde eerder in de jeugd bij Anderlecht en voor Crystal Palace, FC Lorient en Doncaster Rovers.

09.36 uur: PEC Zwolle heeft Siemen Voet verkocht aan SK Slovan Bratislava, de landskampioen van Slowakije. De 22-jarige Belg heeft voor drie seizoenen getekend.

In 2021 werd Voet door PEC Zwolle overgenomen van Club Brugge. Die ploeg verhuurde hem voor zijn komst naar Zwolle aan KV Mechelen, waarvoor de speler ook zijn debuut maakte op het hoogste Belgische niveau.

Afgelopen seizoen kwam de Voet tot zeventien optredens in de Eredivisie

DONDERDAG 23 JUNI

21.27 uur: Doelman Nick Pope maakt in de Engelse voetbalcompetitie de overstap van Burnley naar Newcastle United. De 30-jarige doelman ondertekent een contract voor vier jaar bij zijn nieuwe werkgever.

Pope vergroot met zijn transfer de kans op een plek in de WK-selectie van bondscoach Gareth Southgate. Burnley degradeerde onlangs namelijk uit de Premier League.

Pope speelde sinds 2016 voor Burnley en kwam in de voorbije jaren tot 141 competitiewedstrijden.

20.46 uur: Jonathan Okita vertrekt bij NEC. De 25-jarige aanvaller maakt de overstap naar de Zwitserse competitie en gaat voetballen voor FC Zürich. Okita ondertekent een driejarig contract bij zijn nieuwe werkgever. Zürich behaalde afgelopen seizoen de eerste landstitel in dertien jaar tijd.

Okita speelde vier jaar lang voor NEC. In mei vorig jaar beleefde de Duitser zijn hoogtepunt bij de Nijmegenaren toen hij in de finale van de play-offs tegen NAC Breda kort voor tijd het winnende doelpunt maakte. NEC promoveerde daardoor naar de Eredivisie.

Afgelopen seizoen maakte Okita in 27 competitiewedstrijden zeven doelpunten.

18.34 uur: Vitesse heeft rechterverdediger Carlens Arcus aan de selectie toegevoegd. De 25-jarige international van Haïti komt transfervrij over van de Franse club AJ Auxerre.

Arcus, die een driejarig contract ondertekent bij de Arnhemse club, kwam eerder uit voor Troyes, Lille OSC en Cercle Brugge. „Ik beschouw mezelf als een dynamische rechtsachter, die aanvallende impulsen heeft, maar ook scherp is in de duels”, aldus Arcus, die bij Vitesse rugnummer 2 krijgt.

Arcus moet bij Vitesse de opvolger worden van Eli Dasa, die de club na drie seizoenen verliet.

17.53 uur: In de zoektocht naar een spits is Club Brugge volop bezig met Benik Afobe (29), die zelf zijn zinnen op blauw-zwart gezet heeft. Maar er is ook… Andy Carroll.

Carroll is bekend uiteraard als voormalig aanvaller van Liverpool (2011-2013) en de Engelse nationale ploeg (2010-2012), maar intussen is hij 33 en zit hij dus in de nadagen van zijn carrière. Dat weerhield Club er echter niet van om hem op de lijst te zetten en te overwegen als aanwinst. Carroll is op dit moment transfervrij op te pikken want zijn contract bij tweedeklasser West Brom loopt af. Vorig seizoen speelde hij 22 duels in de Championship, waarin hij vijf keer scoorde.

Carroll is donderdag in België en wordt volledig doorgelicht: fysiek, technisch, medisch maar ook mentaal. Club vindt de aanvaller een kans, want hij is transfervrij op te pikken in Engeland. Of het tot een overeenkomst komt, hangt af van de testen die hij aflegt. Hij werd aangeboden bij Brugge, en daar vinden ze het de moeite om zijn situatie volledig te bekijken.

16.59 uur: Florian Wirtz heeft zijn toekomst voorlopig aan Bayer Leverkusen verbonden. De middenvelder zette zijn handtekening onder een contract dat pas in de zomer van 2027 afloopt.

De 19-jarige Wirtz staat bekend als een van de grootste talenten van Duitsland. Hij debuteerde al op 17-jarige leeftijd onder trainer Peter Bosz voor Bayer Leverkusen in de Bundesliga. De Duitser deed een jaar later voor het eerst mee bij de nationale ploeg en heeft inmiddels vier interlands achter zijn naam staan.

16.25 uur: Thomas Verheydt blijft bij ADO Den Haag. De clubtopscorer van afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie (30 doelpunten in 36 wedstrijden) heeft ondanks interesse uit het buitenland zijn contract met een jaar verlengd, tot de zomer van 2025. De 30-jarige Hagenaar kwam vorig jaar van Almere City FC naar ADO, de club waarbij hij als kind vaak op de tribunes zat.

Verheydt hielp de club uit zijn geboortestad met zijn doelpunten aan de eerste periodetitel en een plek in de play-offs. De geel-groene brigade bereikte daarin de finale, maar gaf in de return tegen Excelsior voor eigen publiek een 3-0-voorsprong uit handen. Na een eindstand van 4-4 verloor ADO via strafschoppen.

Met Dirk Kuijt als nieuwe trainer hoopt ADO Den Haag komend seizoen alsnog een terugkeer in de Eredivisie af te dwingen. Kuijt zei begin deze maand tijdens zijn presentatie al dat hij hoopt dat Verheydt blijft. De spits speelde eerder voor MVV Maastricht, Go Ahead Eagles en de Engelse club Crawley Town.

13.03 uur: De Turkse oud-international Okan Buruk moet Galatasaray weer naar de top brengen. De Turkse club, waarvoor onder anderen de Nederlanders Ryan Babel en Patrick van Aanholt uitkomen, eindigde het afgelopen seizoen op de dertiende plaats. Nooit eerder presteerde de club uit Istanbul slechter in de competitie.

Buruk heeft een contract voor twee seizoenen getekend. Hij is de opvolger van de Spanjaard Domenec Torrent, die het op zijn beurt in januari had overgenomen van voormalig succescoach Fatih Terim. Ook onder Torrent, een voormalig assistent van Pep Guardiola, werden de resultaten niet beter. Nu is het aan Buruk, die als speler zijn opleiding genoot bij Galatasaray en er twaalf seizoenen in de hoofdmacht uitkwam. In 2000 was hij speler in de ploeg die de UEFA Cup won, de voorloper van de Europa League.

De 48-jarige coach werd in 2020 kampioen met Istanbul Basaksehir, een primeur voor die club.

11.34 uur: RKC Waalwijk huurt spits Mika Biereth het komende seizoen van Arsenal. De 19-jarige jeugdinternational van Denemarken is „een buitenkans” volgens algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Met zijn talent en potentie is hij één van de grootste talenten van de Arsenal Academy.” Biereth staat sinds vorige zomer onder contract bij de Engelse topclub. De spits scoorde twee keer in vijf wedstrijden voor Denemarken onder 19.

RKC haalde eerder Kevin Felida, Julian Lelieveld en Joey Kesting als versterkingen binnen. Afgelopen jaargang eindigde de ploeg van trainer Joseph Oosting als tiende.

WOENSDAG 22 JUNI

20.29 uur: AZ heeft naar verluidt verregaande interesse in Ezequiel Ballaude, een 21-jarige aanvaller die onder contract staat bij Godoy Cruz in Argentinië. Voor zijn ploeg noteerde hij inmiddels 15 goals in 58 wedstrijden.

AZ wist eerder deze transferperiode al Mees de Wit en Mayckel Lahdo vast.

19.14 uur: Gareth Bale zet vermoedelijk zijn loopbaan voort bij Cardiff. De zaakwaarnemers van de vedette uit Wales, die onlangs vertrok bij Real Madrid, lieten weten dat de onderhandelingen gaande zijn. Bale wil zijn loopbaan vooralsnog niet beëindigen, omdat hij aan het einde van het jaar met zijn land op het wereldkampioenschap in Qatar wil voetballen. Hij wil derhalve actief blijven, al hoeft dat wat hem betreft niet per se bij een club die op het hoogste niveau uitkomt.

Ook enkele Amerikaanse clubs, als ook Tottenham Hotspur en Newcastle United hebben interesse getoond in Bale.

17.16 uur: Aanvaller Nick Venema maakt, nadat hij tijdens de tweede helft van het afgelopen seizoen al op huurbasis voor die club uitkwam, nu definitief de overstap naar VVV-Venlo.

FC Utrecht heeft met de Noord-Limburgse club overeenstemming bereikt over het afkopen van het contract van de 23-jarige spits uit Austerlitz, die tot medio 2023 aan FC Utrecht was verbonden.

16.57 uur: Million Manhoef zal ook de komende jaren het geel-zwarte shirt van Vitesse om de schouders hebben. De club en de 20-jarige linkspoot hebben hun samenwerking verlengd tot de zomer van 2025.

De Noord-Hollander lag aanvankelijk nog één seizoen vast in Arnhem.

16.21 uur: Meerdere Keuken Kampioen Divisie-clubs hebben het oog laten vallen op Jong AZ-verdediger Tijs Velthuis. Onder andere NAC Breda en Almere City zijn in de markt voor de talentvolle verdediger uit Oldenzaal. De voormalige FC Twente-jeugdspeler ligt nog tot medio 2024 vast in Alkmaar, waardoor geïnteresseerde clubs een bedrag op tafel moeten leggen voor hem.

De 20-jarige Velthuis maakte in 2019 de overstap van FC Twente naar AZ, omdat er in de voorgaande jaren in Enschede nauwelijks kansen werden gegeven aan jeugdspelers. De doorbraak in de hoofdmacht is vooralsnog uitgebleven. Velthuis viel tot nu toe pas één keer in het eerste in.

15.36 uur: Hervé Matthys is dicht bij een overstap naar Beerschot. De 26-jarige centrale verdediger heeft een aflopende verbintenis bij ADO Den Haag en staat al een tijdje op de radar bij Beerschot. Matthys is een Bruggeling die via de jeugd van Cercle en Club Brugge in 2012 bij Anderlecht belandde. Daar brak hij nooit door.

Na een uitleenbeurt aan Westerlo vertrok hij transfervrij naar FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie. De afgelopen jaren speelde hij voor Excelsior en ADO Den Haag, waarmee hij dit seizoen nipt naast promotie greep.

14.21 uur: Enric Llansana verruilt Ajax voor Go Ahead Eagles. De 21-jarige in Spanje geboren verdediger is alweer de achtste nieuweling in de selectie van de Deventenaren, die komend seizoen onder leiding staan van trainer René Hake.

Llansana speelde sinds 2012 in de jeugdopleiding van Ajax. Zeven jaar later debuteerde hij bij Jong Ajax. Afgelopen seizoen kwam Llansana tot 24 competitiewedstrijden voor het tweede elftal van de Amsterdammers.

Go Ahead versterkte zich eerder met Bobby Adekanye, Finn Stokkers, Jahnoah Markelo, Jeffrey de Lange, José Fontán, Rashaan Fernandes en Xander Blomme.

12:09 uur Hendrie Krüzen is vanaf komend seizoen weer assistent-trainer bij Heracles Almelo. De 57-jarige coach komt over van Olympique Lyon, waar hij assistent was van Peter Bosz.

De aanstelling van Krüzen gebeurt opmerkelijk genoeg eerder dan de benoeming van een hoofdtrainer. Carlos Vicens zou Frank Wormuth aanvankelijk opvolgen, maar na de onverwachte degradatie van Heracles naar de eerste divisie werd dat contract na onderling overleg ontbonden.

„De kwaliteiten die Hendrie bezit willen wij graag toevoegen aan onze technische staf en wij zijn heel blij dat dit gelukt is. Nu gaan we er alles aan doen om voor de eerste training de nieuwe hoofdtrainer aan te stellen zodat onze technische staf compleet is”, aldus Nico-Jan Hoogma, technisch directeur van Heracles.

Krüzen werkte eerder al veertien seizoenen lang als assistent bij Heracles.

11:38 uur Filip Stevanovic keert terug naar Manchester City. De 19-jarige Servische vleugelaanvaller werd een jaar geleden voor twee seizoenen gehuurd door sc Heerenveen. De samenwerking leverde niet het gewenste effect op, meldt de Friese club.

„Het is jammer dat het verblijf van Filip bij sc Heerenveen niet is geworden wat de betrokkenen er allemaal van hadden verwacht. We denken dat het voor alle partijen beter is dat we de samenwerking eerder stopzetten”, zegt Ferry de Haan, technisch manager van sc Heerenveen.

Stevanovic deed afgelopen seizoen mee in 21 competitiewedstrijden en scoorde daarin één keer.

10:35 uur Richard van der Venne vertrekt bij RKC Waalwijk. De middenvelder gaat in Australië voetballen bij Melbourne City FC.

De 30-jarige Van der Venne voetbalde tweeënhalf jaar bij RKC. Afgelopen seizoen deed hij mee in 22 wedstrijden waarin hij vijf keer scoorde. Van der Venne kwam eerder uit voor Go Ahead Eagles en TOP Os

DINSDAG 21 JUNI

20.44 uur: Chelsea, Inter Milaan en Romelu Lukaku hebben een akkoord bereikt over een uitleenbeurt van de Rode Duivel aan de Italiaanse club. De Belgische aanvaller werd vorig seizoen nog voor meer dan 100 miljoen euro door Inter verkocht aan Chelsea. Twaalf maanden later maakt hij de omgekeerde beweging als huurling. Een ongeziene deal in de internationale voetbalwereld.

De deal, waar dinsdag over werd dooronderhandeld in Milaan, is mogelijk gemaakt door de grote vertrekwens vanLukaku. Die kwam onder Chelsea-trainer Thomas Tuchel amper aan spelen toe. Maar ook de oorlog in Oekraïne, die aanleiding gaf tot de verkoop van Chelsea door de Russische eigenaar Roman Abramovich, was een belangrijke factor. De nieuwe Amerikaanse eigenaars stelden het licht op groen voor een vertrek.

Lukaku zelf bereikte een bevredigend akkoord met zijn oude werkgever. Inter en Chelsea onderhandelden tot het laatst over het variabele loon dat ze voor de speler moeten betalen. Over de huursom werd al eerder en akkoord bereikt. Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport gaat het om 8 miljoen euro voor een huurovereenkomst van één jaar.

De transfer moet woensdag officieel worden. Een officiële aankondiging wordt ten vroegste woensdagavond, maar meer waarschijnlijk donderdag verwacht.

19.32 uur: Simone Inzaghi blijft voorlopig trainer van Internazionale. De coach heeft zijn contract met een jaar verlengd tot de zomer van 2024, zo liet de Italiaanse voetbalclub weten. Inzaghi had nog een verbintenis voor een jaar.

Hij kwam een jaar geleden naar Inter, als opvolger van de succesvolle Antonio Conte. Inter won het afgelopen seizoen de nationale beker, maar verspeelde de titel aan stadgenoot AC Milan.

Voor zijn komst naar Inter was Inzaghi jarenlang actief als trainer van Lazio.

Bij Inter spelen onder anderen de Oranje-internationals Denzel Dumfries en Stefan de Vrij.

19.24 uur: Go Ahead Eagles heeft Bobby Adekanye teruggehaald naar Nederland. De 23-jarige aanvaller ondertekende een contract voor twee jaar in Deventer. Adekanye is al de zevende versterking van Go Ahead Eagles.

De geboren Nigeriaan, die al op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland verhuisde, speelde in de jeugd voor onder meer Ajax en PSV. Adekanye voetbalde als tiener ook voor jeugdteams van FC Barcelona en Liverpool. Hij debuteerde in 2019 als prof bij de Italiaanse club Lazio. De Romeinen verhuurden de Nederlandse jeugdinternational de afgelopen jaren aan Cádiz, ADO Den Haag en Crotone. Adekanye verruilt Lazio nu voor Go Ahead Eagles.

„Ik wilde graag weer terug naar Nederland, naar mijn familie en vrienden. Toen Go Ahead Eagles zich meldde, hoefde ik daar geen twee keer over na te denken”, zegt de aanvaller, die vorig jaar met ADO degradeerde uit de Eredivisie.

De club van de nieuwe trainer René Hake, de opvolger van Kees van Wonderen, versterkte zich eerder al met Finn Stokkers, Jahnoah Markelo, Jeffrey de Lange, José Fontán, Rashaan Fernandes en Xander Blomme.

16.47 uur: Aanvaller Sadio Mané heeft al de nodige handtekeningen uitgedeeld in München. De Senegalese international staat op het punt om Liverpool te verruilen voor Bayern München. Mané onderging dinsdag de medische keuring; vermoedelijk wordt hij woensdag gepresenteerd bij de Duitse kampioen.

De 30-jarige aanvaller deelde na de keuring handtekeningen uit aan fans die hem opwachtten. Mané had al een shirtje van Bayern München aan.

De Senegalees ligt nog een jaar onder contract bij Liverpool, maar hij wil na zes seizoenen bij de ’Reds’ graag een nieuwe uitdaging aangaan. Bayern betaalt naar verluidt ruim 30 miljoen euro voor de Senegalees, die een driejarig contract gaat ondertekenen. Het Engelse Liverpool speelde al in op het naderende vertrek van Mané door de Uruguayaan Darwin Núñez over te nemen van Benfica.

Mané speelde eerder voor Metz, Red Bull Salzburg en Southampton. Met Liverpool won hij in 2019 de Champions League en een jaar later de Engelse titel. Afgelopen seizoen pakte de Engelse club de League Cup en FA Cup. In de finale van de Champions League was Real Madrid met 1-0 te sterk.

16.07 uur: Na twee keepers binnen te hebben gehengeld, laat PSV er nu ook weer een gaan. De 21-jarige Vincent Müller vervolgt zijn carrière bij MSV Duisburg in zijn thuisland.

PSV nam Müller twee jaar geleden over van FC Würzburger Kickers, maar tot een wedstrijd in het eerste kwam hij nooit. Wel speelde hij 27 wedstrijden voor de beloftenploeg.

10:33 uur Mats Köhlert speelt ook komend seizoen in de Eredivisie. Sc Heerenveen neemt de 24-jarige Duitser over van het naar de eerste divisie gedegradeerde Willem II.

Köhlert speelde drie seizoenen voor Willem II, dat de voormalig Duits jeugdinternational overnam van Hamburger SV.

Sc Heerenveen, waar Kees van Wonderen de nieuwe hoofdtrainer is, versterkte zich eerder met doelman Andries Noppert van Go Ahead Eagles.

Willem II heeft zich versterkt zich met Nick Doodeman die wordt overgenomen van SC Cambuur. In Tilburg wordt de 25-jarige aanvaller herenigd met Erik Schouten, die ook de overstap van SC Cambuur heeft gemaakt. Beiden waren eerder actief bij FC Volendam.

„Ik concludeerde dat ik om aan speelminuten te komen Cambuur moest verlaten. De KKD was in mijn ogen een logische stap en het niveau om mezelf weer te laten zien. Willem II was een van de clubs die ik nog voor het contact op mijn lijstje had en de eerste club die concreet interesse toonde. Ik was heel enthousiast toen het eerste contact er was en daarna is het snel gegaan”, aldus Doodeman op de website van Willem II.

Patrick Greveraars keert terug in het Nederlandse voetbal. De Eindhovenaar wordt assistent-trainer bij NEC.

De afgelopen jaren werkte hij als assistent bij SK Lommel, de nationale ploeg van Ghana, Anorthosis Famagusta op Cyprus en Al-Shabab in Saoedi-Arabië. Eerder was hij co-trainer bij Willem II, Vitesse en Feyenoord.

Greveraars werkte in het verleden veelvuldig samen met Fred Rutten, die tot voor kort technisch adviseur was bij NEC, maar inmiddels aan de slag is gegaan als assistent van Ruud van Nistelrooy bij PSV.

De 46-jarige Greveraars is al 27 jaar werkzaam als trainer. Al op 19-jarige leeftijd werd hij jeugdtrainer bij PSV, waar hij in totaal elf jaar werkzaam was in de jeugdopleiding. Daarna was de Brabander vier seizoenen actief in de voetbalacademie van de Portugese topclub FC Porto.

08:25 uur Verdediger Diego Godín heeft zijn contract bij de Braziliaanse voetbalclub Atlético Mineiro opgezegd. De 36-jarige recordinternational van Uruguay vervolgt zijn loopbaan vermoedelijk in Argentinië, waar hij de komende maanden hoopt op speeltijd in aanloop naar het WK van november in Qatar.

Godín speelde slechts een half jaar voor Atlético Mineiro, dat hem in januari overnam van de Italiaanse club Cagliari. Daarvoor was hij een seizoen actief voor Internazionale. Zijn grootste successen behaalde de centrale verdediger bij Atlético Madrid, waarmee hij in negen seizoenen onder meer de Spaanse titel veroverde en twee keer de Europa League won.

Godín debuteerde in 2005 in de nationale ploeg. De aanvoerder van Uruguay is inmiddels goed voor 153 interlands. Godín was op drie WK’s actief en won in 2011 met zijn landgenoten de Copa América.

Uruguay is bij het komende WK ingedeeld in een poule met Portugal, Ghana en Zuid-Kor

00:12 uur: West Ham heeft aan Stade Rennais 35 miljoen euro overgemaakt voor de diensten van Nayef Aguerd. De Marokkaanse centrale verdediger trekt voor vijf jaar bij de Londenaren.

En daar blijft het waarschijnlijk niet bij wat West Ham betreft. Armando Broja van Chelsea is het volgende target, zo meldt Sky Sports. De aanvaller werd in het seizoen 2020/21 aan Vitesse werd verhuurd en het voorbije jaar speelde hij voor Southampton. Voor Broja zou door West Ham nog minimaal 29 miljoen euro moeten worden neergelegd.

Maandag 20 juni

21.57 uur: Twan Scheepers maakt het komende seizoen deel uit van de technische staf van FC Utrecht. De nieuwe hoofdtrainer Henk Fraser voegde de voormalig spits van PSV als tweede assistent na Aleksandar Rankovic toe. Als keeperstrainer trok de Utrechtse club eerder Harald Wapenaar aan.

Scheepers (50) was bij PSV, behalve voetballer, ook jarenlang jeugdtrainer. In 2019 verhuisde hij met Phillip Cocu naar Derby County, waar hij als assistent fungeerde. Het voortijdig vertrek van Cocu bij de Engelse club leidde ook het afscheid van Scheepers in. Die verklaarde in januari dat hij weer graag aan de slag wilde om jonge talenten op te leiden. Het leidde niet tot een terugkeer naar PSV. In Utrecht zorgt hij met zijn komst volgens Fraser voor de juiste balans in de staf.

20.39 uur: David Neres speelt komend seizoen definitef voor Benfica. De Portugese club maakte maandag bekend dat de oud-Ajacied de selectie van Roger Schmidt komt versterken. De Braziliaan tekent er een contract voor vijf jaar.

Afgelopen winter verruilde Neres Ajax nog voor Shakhtar Donetsk, maar als gevolg van de oorlog in het land eindigde dat avontuur razendsnel. Het is vooralsnog onduidelijk welke transfersom de Oekraïners ontvangen.

18.08 uur: Sparta Rotterdam heeft Omar Rekik op huurbasis aangetrokken. De twintigjarige centrumverdediger speelt het komende seizoen op Het Kasteel. Hij wordt gehuurd van Arsenal, dat hem in januari 2021 kocht van Hertha BSC. Eerder kwam de drievoudig Tunesisch international, die op de Afrika Cup inviel tegen het Nigeria van Maduka Okoye, uit voor Feyenoord, Manchester City, PSV en Marseille.

„Omar staat als talent goed aangeschreven bij Arsenal, maar het is niet eenvoudig om daar door te breken’, weet Gerard Nijkamp. ’Hij trainde daar met het eerste mee, maar het is voor zijn ontwikkeling belangrijk om minuten te maken op het hoogste niveau, een kans die bij Sparta groter is. Omar is een centrale verdediger die zowel voetballend sterk is, maar ook voorop in de strijd gaat en de duels niet schuwt. Er was veel concurrentie om hem aan te trekken, maar we zijn blij dat hij voor Sparta gekozen heeft.”

Een van de geïnteresseerde clubs was RKC, maar ondanks gesprekken met de Waalwijkers koos hij toch voor een verblijf in Rotterdam.

17.38 uur: SC Heerenveen ziet toekomst in Djenahro Nunumete. De 20-jarige middenvelder heeft maandag zijn handtekening gezet onder een contract voor twee seizoenen.

Nunumete debuteerde afgelopen seizoen in het eerste elftal van de club uit Friesland. Hij doorliep vanaf 2013 de jeugdopleiding van Heerenveen. Nunumete is inzetbaar als linksback, maar technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen ziet hem vooral als creatieve middenvelder.

12.28 uur: RKC Waalwijk heeft een doelman toegevoegd aan de selectie. Het gaat om Joey Kesting, die overkomt van PEC Zwolle. De 21-jarige doelman tekent een contract voor een jaar bij de Eredivisionist uit Waalwijk.

„Joey staat te boek als een keeperstalent”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Hij past binnen het RKC-profiel van jonge, ambitieuze speler en hij krijgt hier komend seizoen de kans om zich verder te ontwikkelen.”

Kesting begon bij Alphense Boys en maakte tussen 2015 en 2020 deel uit van de jeugdopleiding van Vitesse. Bij PEC Zwolle kwam hij uit in de Onder 21.

Het contract van reserve-doelman Mark Spenkelink werd met een jaar verlengd. Hij is sinds januari in dienst van RKC.

Na het aantrekken van Kevin Felida en Julian Lelieveld is Kesting de derde versterking voor komend seizoen in Waalwijk.

Willem II neemt afscheid van de Noorse verdediger Ulrik Jenssen en Duits-Ghanese aanvaller John Yeboah. Beiden konden niet overtuigen in Tilburg. Het contract van Jenssen, die afgelopen zomer overkwam van FC Nordsjaelland, is ontbonden, terwijl Willem II aan Yeboah toestemming heeft gegeven om een transfer naar een andere club af te ronden.

Jenssen heeft in het degradatiejaar 24 duels gespeeld voor Willem II, terwijl Yeboah, die tussentijds verhuurd werd aan Almere City en MSV Duisburg, 20 duels voor de Tilburgers heeft gespeeld en daarin éénmaal heeft gescoord.

Zondag 19 juni

18.11 uur: Willem II begint maandag met nog een nieuwe speler aan de eerste training. De Tilburgse club legde de Belg Thibaut Lesquoy voor twee jaar vast. Na Erik Schouten en Nick Doodeman is de linksback de derde versterking van de eerste divisionist.

Op dat niveau kwam Lesquoy al eerder uit. Hij speelde veertig duels voor Almere City, de voormalige club van Teun Jacobs, de nieuwe technisch directeur van Willem II. De Franstalige Belg speelde het afgelopen seizoen voor het Armeense Ararat Armenia.

17.34 uur: Filip Kostic, oud-speler van FC Groningen, maakt op korte termijn mogelijk de overstap naar Juventus. Dat melden Duitse media. De 29-jarige Serviër staat nu nog onder contract bij Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt, maar die club zou hem de transfer naar de top van Italië naar verluidt gunnen.

Kostic speelde tussen 2012 en 2014 in Groningen.

12.55 uur: Liverpool heeft de derde aankoop voor het nieuwe voetbalseizoen binnen. Na spits Darwin Núñez en middenvelder Fábio Carvalho komt nu ook de Schotse rechterverdediger Calvin Ramsay de selectie van trainer Jürgen Klopp versterken.

De 18-jarige Ramsay, die overkomt van Aberdeen, werd verkozen tot grootste talent van de voorbije Schotse competitie. Bij Liverpool ondertekent de Schotse jeugdinternational een meerjarig contract.

„Liverpool is niet alleen een hele grote club, ze geven ook jonge spelers een kans in het eerste elftal. Dat is een van de redenen waarom ik voor Liverpool heb gekozen”, zegt Ramsay.

10.06 uur: Go Ahead Eagles heeft de selectie voor komend voetbalseizoen versterkt met José Fontán. De club uit Deventer huurt de 22-jarige Spaanse centrale verdediger van Celta de Vigo.

Fontán speelde afgelopen seizoen mee in negen competitiewedstrijden van Celta de Vigo, dat als elfde eindigde in La Liga. In drie van die duels was hij basisspeler. „Ik ben een centrale verdediger die graag veel aan de bal komt. Celta de Vigo is een club waar al vanaf de jeugdopleiding heel erg op positiespel en balbezit wordt gehamerd”, zegt Fontán.

„Vooral in balbezit, maar zeker ook verdedigend, is hij sterk”, aldus Paul Bosvelt, technisch manager van Go Ahead Eagles. „Het is een ambitieuze speler die graag in competitieverband meer minuten wil maken om een volgende stap te zetten in zijn carrière.”

Go Ahead Eagles, waar René Hake de nieuwe hoofdtrainer is, begint de Eredivisie zondag 7 augustus met een uitwedstrijd tegen AZ.

07.32 uur: Axel Witsel is op weg naar Atlético Madrid. Dat meldt de Waalse openbare omroep RTBF. Het contract van de Belg bij Borussia Dortmund loopt af. In Madrid zou hij alleen nog de medische keuring moeten doorstaan, waarna een contract van één seizoen met een optie voor een extra seizoen zou klaarliggen.

Witsel werd de laatste tijd met verschillende clubs in verband gebracht, waarvan Olympique Marseille de meest concrete optie leek. Nu zou Atletico Madrid dus de nieuwe thuishaven van de Rode Duivel gaan worden. Witsel zou intussen ook al een „constructief gesprek” gehad hebben met Atlético-trainer Diego Simeone, schrijft RTBF.

Witsel was ook al actief bij het Chinese Tianjin, Zenit Sint-Petersburg en Benfica. Zijn carrière begon hij bij Standard Luik, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep.

Zaterdag 18 juni

15:33 uur De jonge aanvaller Eddie Nketiah draagt komend seizoen bij Arsenal het shirt met nummer 14. Dat maakte de Londense club bekend nadat de 23-jarige voetballer uit de eigen opleiding zijn contract voor meerdere jaren had verlengd. Het shirt met nummer 14 heeft bij Arsenal speciale betekenis omdat clubicoon Thierry Henry het jaren droeg. Ook Theo Walcott en Pierre-Emerick Aubameyang speelden met het nummer op de rug.

De 23-jarige Nketiah heeft inmiddels 92 optredens in de hoofdmacht achter zijn naam waarin hij 23 keer scoorde. Afgelopen seizoen brak hij definitief door mede dankzij vijf doelpunten in zijn laatste acht duels in de Premier League. „Ik ben blij dat Eddie blijft, hij vertegenwoordigt de waarden waarvoor deze club staat”, sprak manager Mikel Arteta. Nketiah is opgeschoven in de hiërarchie bij de Londense club na het vertrek van ervaren aanvallers als Aubameyang en Alexandre Lacazette. Hij is topscorer van Jong Engeland met zestien doelpunten in zeventien wedstrijden.

De Telegraaf berichtte vrijdag al dat Mayckel Lahdo zijn transfer van Hammarby IF naar AZ had afgerond, en de Alkmaarse club maakt het nieuws nu zelf ook wereldkundig. De aanvaller tekent tot 2027 en sluit bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen direct aan bij de selectie van AZ.

10.49 uur: Liverpool heeft ingestemd met de verkoop van Sadio Mané, meldt de BBC. De verliezen Champions League-finalist van afgelopen seizoen zou ruim 35 miljoen Britse pond (€ 41 miljoen euro, red.) ontvangen van Bayern München, de nieuwe club van de 30-jarige Senegalees.

10.11 uur: Mark van Bommel en Marc Overmars gaan bijschakelen als het gaat om de zomerse transfers bij Antwerp FC, zo lijkt het. De beide Nederlanders zouden hun oog hebben laten vallen op Dries Mertens (Napoli) en Toby Alderweireld (Al-Duhail). De beide Belgen, in Nederland vooral bekend van hun tijd bij respectievelijk PSV en Ajax, staan volgens Het Laatste Nieuws nadrukkelijk op de lijst van de ambitieuze Belgische club. Het prijskaartje, dat voor beide spelers naar verluidt fors is, zou geen beletsel vormen.

09.55 uur: De Graafschap maakt werk van de komst van Rio Hillen, zo meldt De Gelderlander. De 19-jarige verdediger van Jong Ajax, die eerder speelde in de jeugdopleiding van AZ, moet de Doetinchemmers transfervrij komen versterken. Hillen speelde afgelopen seizoen 25 duels in de Keuken Kampioen Divisie.

Vrijdag 17 juni

22:15 uur Atalanta Bergamo neemt Merih Demiral definitief over van Juventus. De Turkse verdediger was al gehuurd, maar vertrekt nu echt naar de club waar de Nederlanders Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon onder contract staan.

De 24-jarige Demiral kwam afgelopen seizoen 42 keer in actie voor Atalanta. Hij scoorde een keer in de Serie A tegen Napoli en was in de Champions League ook een keer trefzeker, tegen Manchester United. Na afloop van de gewonnen return in de achtste finale van de Champions League tegen Bayer Leverkusen (0-1) werd hij door de Europese voetbalbond UEFA uitgeroepen tot speler van de week.

Door het vertrek van Demiral heeft de Nederlander Matthijs de Ligt bij Juventus een concurrent minder in de verdediging. Onlangs zag hij ook al Giorgio Chiellini vertrekken bij de club, waar de Italiaan zeventien jaar speelde. Vleugelverdediger Mattia De Sciglio tekende donderdag bij ’De Oude Dame’ bij tot medio 2025.

20:26 uur Marc Roca verruilt Bayern München voor Leeds United. Met de overgang van de Spaanse middenvelder is naar verluidt een bedrag van 11,6 miljoen euro gemoeid. Roca tekende voor vier jaar bij de club uit de Premier League.

„Iedereen heeft me gezegd dat de Premier League de beste competitie van de wereld is en de geschiedenis van Leeds United is geweldig”, zei Roca. „Ik hoop dat ik er mooie dingen kan doen.”

Bayern nam de Spanjaard twee jaar geleden over van Espanyol. Hij kwam in twee seizoenen in slechts 24 wedstrijden in actie voor de Duitse landskampioen, waar Ryan Gravenberch een contract voor vijf jaar heeft ondertekend.

19:07 uur Paul Gladon speelt ook de komende twee seizoenen voor Fortuna Sittard. De aanvaller sloot afgelopen februari aan bij de ploeg van hoofdtrainer Sjors Ultee, nadat hij een contract tot het einde van het seizoen tekende.

Gladon kwam tot elf wedstrijden in het shirt van Fortuna Sittard. Hierin had de 30-jarige Hoofddorper met drie treffers en twee assists een belangrijke bijdrage in de handhaving in de Eredivisie. Eerder kwam de spits uit voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Groningen, Willem II en FC Emmen.

Het aanblijven van Gladon betekent een extra optie in de aanval. „Paul heeft in een korte periode bewezen van toegevoegde waarde te zijn voor Fortuna Sittard”, zegt technisch manager Sjoerd Ars. „Dat we graag met hem verder willen heeft hij zelf afgedwongen door altijd 100 procent te geven, zowel op de trainingen als tijdens wedstrijden.”

„Ik ben blij dat ik hier een half jaar later opnieuw sta, want wij hebben het enorm naar onze zin in Limburg”, zei Gladon. „Ik voel me ook enorm gewaardeerd door de fans.”

19:15 uur Harald Wapenaar keert na 23 jaar terug bij FC Utrecht. De oud-doelman van de Utrechters gaat aan de slag als keeperstrainer bij de club uit de Domstad. De afgelopen seizoenen was de Vlaardinger in die functie actief bij Willem II, maar daar vertrok hij, omdat hij botste met de toenmalige hoofdtrainer Fred Grim. Wapenaar verdedigde in 166 wedstrijden het doel van FC Utrecht, won de KNVB-beker met de Utrechters en was met de club actief in de UEFA Cup. De 52-jarige Wapenaar, die bij FC Utrecht Stefan Postma opvolgt, was eerder als keeperstrainer werkzaam bij FC Volendam en Lierse SK.

Met de terugkeer van Wapenaar op het oude nest krijgt de staf van de nieuwe hoofdtrainer Henk Fraser steeds meer vorm. Eerder werd al duidelijk dat Aleksandar Rankovic meekomt als assistent van Fraser. Beiden werkten eerder samen bij Vitesse en Sparta Rotterdam. Bij die laatste club moest Rankovic in de slotfase van het afgelopen seizoen het veld ruimen, waarna Fraser zich met hem solidair verklaarde en opstapte.

Aanvankelijk zou Rick Kruys als assistent deel uitmaken van de staf van Fraser, maar de 37-jarige Utrechter heeft ervoor gekozen om op eigen benen te gaan staan bij VVV-Venlo. Inmiddels is ook duidelijk dat Michael Silberbauer niet terugkeert als assistent. De Deen gaat weer aan de slag bij zijn eigenlijke werkgever FC Midtjylland.

18.00 uur: Tottenham Hotspur neemt middenvelder Yves Bissouma over van Brighton & Hove Albion. De 25-jarige international van Mali heeft een contract getekend voor vier seizoenen en kostte volgens Engelse media zo’n 25 miljoen pond exclusief bonussen, omgerekend ongeveer 29 miljoen euro.

Voor het als negende geëindigde Brighton, waar ook verdediger Joël Veltman speelt, kwam Bissouma afgelopen seizoen tot 26 competitiewedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Voor zijn overstap naar de Premier League in 2018 speelde Bissouma in Frankrijk voor Lille.

Tottenham versterkte zich met het oog op volgend seizoen eerder al met de Kroatische aanvaller Ivan Perisic en doelman Fraser Forster.

17.31 uur: FC Groningen neemt verdediger Liam van Gelderen over van Ajax. In Amsterdam had de 21-jarige rechtsback nog een contract voor één seizoen. De nummer 12 van de Eredivisie van afgelopen seizoen haalde eerder ook al Nordin Musampa van de Amsterdammers als versterking voor de komende competitie.

Net als Musampa speelde Van Gelderen vooral wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong Ajax. De uit de jeugdopleiding van Ajax afkomstige Van Gelderen maakte in april zijn debuut in het eerste elftal, tegen NEC.

„Het is geen geheim dat spelers die opgeleid zijn bij Ajax, bij ons succesvol kunnen zijn”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus. „Wij hebben de verwachting dat Liam een grote kans maakt om zich goed te kunnen laten zien in de Euroborg en hier te slagen. Hij is een atletische jongen die snel is, een behoorlijke lengte heeft en ook aardig kan koppen.”

FC Groningen nam de afgelopen jaren met onder anderen Kaj Sierhuis, Deyovaisio Zeefuik en Azor Matusiwa al vaker spelers over van de Amsterdammers.

14.19 uur: Ajax heeft Dominik Kotarski verkocht aan het Kroatische HNK Gorica. De doelman was het voorbije seizoen ook verhuurd en speelde 28 duels in het eerste.

Kotarski zat bij Ajax wel regelmatig bij de selectie, maar maakte nooit minuten in de hoofdmacht. Kotarski stond wel vaak onder de lat bij Jong Ajax. In totaal kwam hij tot zestig optredens voor de beloftenploeg.

Kotaski kwam in in 2018 over van Dinamo Zagreb. Het contract van de doelman liep nog een jaar door in Amsterdam.

13.44 uur: Arsenal neemt Fabio Vieira over van FC Porto. De Londenaren betalen 35 miljoen euro voor de 22-jarige Portugese middenvelder, die vorig jaar bij het Europees Kampioenschap onder 21 werd uitgeroepen tot beste speler. Portugal verloor de finale met 1-0 van Duitsland, dat in de halve finales Jong Oranje uitschakelde.

Vieira ondertekent bij Arsenal een contract voor vijf seizoenen. Bij Porto had hij met zeven doelpunten en zestien assists een belangrijk aandeel in het behalen van de landstitel en de beker.

Arsenal versterkte zich eerder met de jonge Braziliaanse aanvaller Marquinhos en de Amerikaanse doelman Matt Turner. Trainer Mikel Arteta hoopt ook de Belgische middenvelder Youri Tielemans van Leicester City te contracteren.

09.57 uur: Kevin Strootman komt niet voor in de plannen van Olympique Marseille, zo meldt l’Equipe. De oud-PSV’er (32) werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Cagliari en hoeft zich komend seizoen dus ook niet te melden in het Stade Velodrome.

23.29 uur: Arsenal zou zaken willen doen met Manchester City voor de diensten van Gabriel Jesus. De aanvaller zou door het aantrekken van onder anderen Erling Haaland mogelijk minder aan spelen toekomen, en daardoor wel oren hebben naar een vertrek. Sky Sports meldt dat de Braziliaan van City niet weg hoeft, maar dat The Citizens wel bereid zijn mee te denken. Jesus zou zo’n 50 miljoen Britse Pond moeten kosten.

22.23 uur: De Egyptische voetbalbond gaat na twee maanden alweer op zoek naar een nieuwe bondscoach. De in april aangestelde Ehab Galal is ontslagen, zo maakte de bond donderdag bekend.

Galal volgde in april de Portugees Carlos Queiroz op, die zich met Egypte niet had kunnen kwalificeren voor het WK van eind dit jaar in Qatar. In een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup van volgend jaar verloren de Egyptenaren, zonder sterspeler Mo Salah, vorige week met 2-0 van Ethiopië. De bond wil weer een buitenlandse coach aanstellen.

22.20 uur: Justin Kluivert zien we waarschijnlijk niet terug bij OGC Nice, maar mogelijk blijft hij wel actief in de Ligue 1. Zo zou Olympique Marseille zijn geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller, en zit ook AS Monaco op het vinketouw. Il Romanista meldt dat Nice de optie had Kluivert voor ruim 14 miljoen over te nemen, maar deze optie niet heeft gelicht. Zijn eigenlijke werkgever, AS Roma, wil evenwel toch van de Nederlander af.

21.58 uur: Kenneth Paal is in Londen voor onderhandlingen over een contract bij Queens Park Rangers. De 24-jarige verdediger is transfervrij vertrokken bij PEC Zwolle, waar hij in 2018 terecht kwam na de opleiding van PSV te hebben doorlopen. QPR komt uit in het Championship, en ziet in de 24-jarige Nederlander dus mogelijk een versterking voor komend seizoen.

21.17 uur: De Franse voetbalclub Lille heeft aangekondigd de samenwerking met coach Jocelyn Gourvennec te stoppen. Dat meldt de Franse ploeg op de clubwebsite. Gourvennec was één seizoen in dienst bij Lille, dat dit seizoen op de tiende plek in de Ligue 1 eindigde.

Gourvennec verving afgelopen zomer Christophe Galtier en won in augustus vorig jaar de Champions Trophy - de Franse supercup - met Lille door Paris Saint-Germain te verslaan (1-0). Hij leidde Lille tevens naar de knock-outfase van de Champions League, waarin de Noord-Fransen werden uitgeschakeld door Chelsea.

„Lille wil Jocelyn Gourvennec bedanken voor zijn werk, inzet en professionaliteit gedurende het seizoen 2021-2022”, schrijft de club op de website.

19.15 uur: Het avontuur van Ferdy Druijf bij Rapid Wien krijgt een vervolg. De spits, die in januari door de Oostenrijkers werd gehuurd met een optie tot koop, wordt definitief vastgelegd door Rapid. Dat levert AZ een transfersom van 2 miljoen euro op. Druijfs zaakwaarnemer Dick van Burik reist naar Wenen om de laatste details van de deal in orde te maken. Uitgeester Druijf is zelf opgeleid door AZ en heeft veertig duels in de hoofdmacht afgewerkt, waarin hij zesmaal scoorde. Eerder werd hij ook verhuurd aan NEC en KV Mechelen.

DONDERDAG 16 JUNI

17.41 uur: Doelman Nick Olij speelt volgend seizoen voor Sparta Rotterdam. De 26-jarige keeper komt over van NAC Breda en heeft voor vier seizoenen getekend bij de club uit Rotterdam.

Olij speelde de afgelopen drie jaar voor NAC en werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot beste keeper van de Keuken Kampioen Divisie.

„Ik was toe aan een stap naar de Eredivisie, een kans die Sparta mij biedt”, zegt Olij over zijn overstap. „Sparta is een geweldige club, ik wilde ook graag weer met Maurice Steijn werken. Intensieve onderhandelingen volgden, maar toen we hoorden dat het rond was, heb ik toch even champagne geproost met m’n familie. Ik kan niet wachten om hier te beginnen.”

Olij volgt in Rotterdam de vertrokken Maduka Okoye op. Die verruilde Sparta voor het Engelse Watford.

Sparta eindigde afgelopen seizoen als veertiende en handhaafde zich zo in de Eredivisie.

16.51 uur: PSV ziet na Armindo Bruma nog een miljoenenaankoop vertrekken, die nooit aan de verwachtingen heeft kunnen beantwoorden. De Argentijnse spits Maxi Romero heeft toestemming gekregen van de Eindhovenaren om zijn transfer naar het Argentijnse Racing Club af te ronden. De spits werd in 2017 door toen nog technisch directeur Marcel Brands voor 10 miljoen euro aangetrokken, maar zou nooit uit de verf komen in Eindhoven door voortdurend en slepend blessureleed.

In totaliteit is Romero slechts 17 maal in de hoofdmacht van PSV in actie gekomen, waarvan éénmaal als basisspeler. De productie van de bij zijn komst als doelpuntenmachine gepresenteerde Argentijn is beperkt gebleven tot één doelpunt. Dat was wel een winnende goal: de 2-1 tegen FC Emmen in de 94e minuut gedurende het seizoen 2020/2021.

16.35 uur: Voormalig Ajacied David Neres lijkt op weg naar het Portugese Benfica van de nieuwe trainer Roger Schmidt. In januari maakte de Braziliaan nog de overstap naar Shakhtar Donesk, maar door de invasie van Rusland in Oekraíne was hij genoodzaakt om het land en de club te verlaten.

Neres zou volgens Portugese media een contract tot medio 2027 gaan ondertekenen. Of Benfica ook een geldbedrag aan Shakhtar moet overmaken, is niet bekend nog.

14.20 uur: FC Emmen heeft het aflopende contract van Keziah Veendorp met een jaar verlengd. De 25-jarige verdediger mag mee de Eredivisie in. FC Emmen werd afgelopen seizoen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie en keert daarom terug op het hoogste niveau.

Veendorp verhuisde in 2017 van FC Groningen naar FC Emmen. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met de club uit Drenthe voor het eerst naar de Eredivisie. Vorig jaar degradeerde Emmen weer, maar binnen een jaar wist de ploeg van trainer Dick Lukkien een terugkeer af te dwingen.

„Het wordt tot nu toe ieder seizoen leuker in Emmen”, zegt Veendorp, die afgelopen seizoen negentien competitiewedstrijden speelde. „Met twee promoties binnen vier jaar en natuurlijk het kampioenschap hebben we een hoop mooie dingen meegemaakt. Nu gaan we weer samen de Eredivisie in, ik heb er enorm veel zin in.”

11.22 uur: VVV-Venlo heeft Rick Kruys gepresenteerd als nieuwe trainer. De 37-jarige Kruys komt over van FC Utrecht, waar hij aan het einde van het seizoen interim-trainer was en nog een doorlopend contract als assistent-trainer had.

„Dit is voor mij een mooie stap naar een hele mooie club”, aldus Kruys. „Ik ben na de gesprekken met VVV erg enthousiast geworden en ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan. De Koel geeft me een nostalgisch gevoel met de bekende trap en het publiek dat dicht op het veld zit, dus ik kan niet wachten om straks in een volle Koel te staan. Er liggen mooie uitdagingen bij VVV en ik hoop dat we het team in de voorbereiding goed neer kunnen zetten en de supporters enthousiast kunnen maken. Ook al zijn de andere teams in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen erg sterk, een club als VVV moet natuurlijk altijd voor de play-offs gaan.”

WOENSDAG 15 JUNI

17.27 uur: Adrie Bogers (57) wordt komend seizoen assistent-trainer bij FC Twente. Hij gaat samen met Ivar van Dinteren, Jeffrey de Visscher, Sander Boschker en Nick Segers hoofdtrainer Ron Jans ondersteunen.

„De overstap naar FC Twente is voor mij een heel mooie kans”, vertelt Adrie Bogers. „Ik had de ambitie om vanuit mijn rol als assistent-trainer bij een grote club aan de slag te gaan. FC Twente past in dat plaatje. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een succesvol seizoen.”

Jan Streuer: „Met de komst van Adrie Bogers hebben we de technische staf voor het nieuwe seizoen voor de eerste training weer volledig ingevuld. Adrie is een ervaren trainer en we zijn blij dat hij deel uit gaat maken van de staf.”

17.27 uur: Go Ahead Eagles verwelkomt aanstaande zondag Jeffrey de Lange op sportpark De Woldermarck in Terwolde tijdens de eerste training van seizoen 2022/2023. De 24-jarige doelman heeft voor drie jaar getekend. Hij komt ove van FC Twente

DINSDAG 14 JUNI

23.48 uur: PSV gaat aanvaller Armindo Bruma verhuren aan Fenerbahçe. De Turkse club meldt een akkoord te hebben bereikt met PSV. De 27-jarige Portugees is al naar Istanbul gereisd voor de medische keuring.

Fenerbahçe eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Turkse competitie, achter Trabzonspor. Bij de club uit Istanbul speelt onder anderen de geboren Arnhemmer Ferdi Kadioglu (ex-NEC).

Bruma kwam afgelopen seizoen 28 keer in actie voor PSV in de Eredivisie, veelal als invaller. Hij maakte zeven doelpunten en won met PSV de KNVB-beker. De Eindhovenaren namen Bruma in 2019 voor zo’n 12 miljoen euro over van RB Leipzig en legden hem toen voor vijf jaar vast. De aanvaller kon de verwachtingen nooit helemaal waarmaken. Hij speelde het seizoen 2020-2021 op huurbasis in Griekenland bij Olympiakos. Bruma voetbalde eerder al in Turkije bij Galatasaray.

20.19 uur: Liverpool heeft de komst van spits Darwin Núñez afgerond. De Engelse club betaalt 75 miljoen euro aan Benfica voor de 22-jarige Uruguayaanse international. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot maximaal 100 miljoen.

Benfica meldde in de nacht van zondag op maandag al dat de clubs een akkoord hadden bereikt. Liverpool speelt met de komst van Núñez in op het mogelijke vertrek van Sadio Mané. De Senegalese aanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München.

Núñez, die met rugnummer 27 gaat spelen, is na Luis Suárez en Sebastián Coates de derde Uruguayaan bij Liverpool. Hij ondertekent een langjarig contract op Anfield, naar verluidt voor zes jaar. „Ik heb tegen Liverpool gespeeld en veel wedstrijden van ze gezien in de Champions League. Liverpool heeft een paar fantastische spelers, ik denk dat mijn manier van spelen past bij deze club”, aldus de spits.

Núñez werd afgelopen seizoen de topscorer van de Portugese competitie met 26 doelpunten in 28 wedstrijden. Hij was ook zes keer trefzeker voor Benfica in de Champions League. Zo maakte de Uruguayaan in de achtste finales tegen Ajax het beslissende doelpunt in de return in Amsterdam (0-1) en hij scoorde twee keer in de kwartfinales tegen Liverpool. Benfica werd desondanks uitgeschakeld door de ’Reds’.

Vincent Kompany is de nieuwe trainer van Burnley. De uit de Premier League gedegradeerde club meldt de komst van de 36-jarige Belg dinsdag op Twitter.

Kompany, die als international met België als derde eindigde op het WK van 2018, komt over van Anderlecht. Met de club uit Brussel eindigde hij als trainer als derde en verloor hij de bekerfinale. Felice Mazzù van Union volgt Kompany op bij Anderlecht.

„Burnley is een Engelse club met veel historie en het is een eer om benoemd te worden tot manager van het eerste elftal”, aldus Kompany. „Ik heb zin in de uitdaging die voor me ligt.”

Oranje-international Wout Weghorst staat onder contract bij Burnley, dat vorige week bekendmaakte dat de aflopende verbintenis van verdediger Erik Pieters niet wordt verlengd.

Kompany voetbalde tussen 2008 en 2019 voor Manchester City, de club waarmee hij vier keer kampioen werd en twee keer de FA Cup won.

13:06 uur Gabriele Cioffi is de nieuwe trainer van Hellas Verona. De 46-jarige Italiaan neemt de plek in van Igor Tudor. Onder leiding van de Kroatische oud-international eindigde Hellas Verona afgelopen seizoen op de negende plaats in de Serie A. Na een evaluatie besloten de clubleiding en Tudor onlangs „in gezamenlijk overleg” uit elkaar te gaan.

Cioffi, oud-coach van Udinese, ondertekent een contract voor twee seizoenen bij Hellas Verona. Eerder werkte Cioffi als assistent van oud-international Gianfranco Zola.

09.41 uur: Jon Dahl Tomasson is de nieuwe trainer van Blackburn Rovers. De oud-spits van onder meer sc Heerenveen en Feyenoord neemt de Nederlander Remy Reynierse mee als zijn assistent.

Afgelopen seizoen eindigde Blackburn als achtste in de Championship en liep het de play-offs voor promotie mis. Tomasson zal moeten zorgen dat de komende jaren de Premier League-winnaar van 1995 daar wel weer voor in aanmerking komt. „Blackburn Rovers is een club met veel traditie en ook veel ambitie. Het is een flinke uitdaging, maar ik kijk er enorm naar uit.”

De Deen tekende bij Blackburn een contract voor drie seizoenen. Eerder was hij eindverantwoordelijke bij Excelsior, Roda JC en Malmö FF. Verder was hij assistent bij Vitesse en Denemarken.