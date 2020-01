Marco Kroon: ’Onverteerbaar dat het zo is gegaan’

Marco Kroon: „Ik sta niet boven de wet, maar heb wel een rauw randje. Zo ben ik gevormd.” Ⓒ Rias Immink

Voor Ridder Militaire Willems-Orde Marco Kroon had 2019 het jaar van de wederopstanding moeten worden. In plaats daarvan raakte de oorlogsheld verzeild in een nieuwe affaire waarvoor de rechter hem veroordeelde. Hij kan dat nog nauwelijks geloven, maar de ridder maakt zich grote zorgen over zijn toekomst. „Echt je pak voor altijd aan de wilgen hangen? Ik kan het me niet voorstellen.”